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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Полиция на Киевщине задержала банду из 12 человек, угонявшую автомобили премиум-класса. ФОТОрепортаж

Полиция Киевщины задержала межрегиональную преступную группу, которая три года промышляла угоном автомобилей премиум-класса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевщины.

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Правоохранители задержали 12 участников преступной группировки. Во время обысков работники полиции обнаружили и изъяли наличные, специальные устройства для сканирования и автозапуска двигателя, устройства для подавления сигналов, различные номерные знаки, рации, мобильные телефоны, дубликаты ключей.

Организатор - 27-летний житель Броваров, который разработал и наладил схему угонов автомобилей и их реализацию. За каждым членом преступной группы закреплены свои криминальные обязанности.

Продолжается следствие.

Полиция на Киевщине задержала банду из 12 человек, угонявшую автомобили премиум-класса 01
Полиция на Киевщине задержала банду из 12 человек, угонявшую автомобили премиум-класса 02
Полиция на Киевщине задержала банду из 12 человек, угонявшую автомобили премиум-класса 03
Полиция на Киевщине задержала банду из 12 человек, угонявшую автомобили премиум-класса 04
Полиция на Киевщине задержала банду из 12 человек, угонявшую автомобили премиум-класса 05
Полиция на Киевщине задержала банду из 12 человек, угонявшую автомобили премиум-класса 06

Источник: https://censor.net.ua/p3111689
 
 
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Обычно они под ментами работают . . Завтра будут на свободе .
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Украдем, разберем по запчастям и продадим. Это всегда пожалуйста, это у нас прибыльно. А вот попробовали мы полноценную (с рихтовкой, окраской, геометрией и всем всем всем) открыть - так фиг. Стольким надо занести, что оно никак не оправдано. Так что пецекрысины подстилки или меняйте что то в системе или останутся одни криминальные разборки автомобилей и гаражно - подпольные срвисы. Вы с вашими дурновыходками и смотрящими над смотрящими утомили...
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На святое посягнуть посмели - лишить дедушек и бабушек "уважаемых людей" средств передвижения...))
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Ну, что наиболее прибыльно - то и крадем. Движок с Ленд ровера 1200 у.е. голый, движок с Гольфа - 350 у.е. Риск и техподготовка, затраты одни и те же. И вот что я буду красть в первую очередь???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция на Киевщине задержала банду из 12 человек, угонявшую автомобили премиум-класса. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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