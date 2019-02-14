 Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский. ФОТО

Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Скударь, состояние которого оценивается примерно в 200 млн долларов, не смог за долгие годы даже нормальные компы себе на производство купить... Деньги на компьютеры зажал Скударь, а виноваты Сорос, американцы и Евросоюз", - пишет он, ссылаясь на пост в Facebook конструктора данного предприятия Романа Кузюбердина.
Так, сотрудник НКМЗ рассказывает в каких условиях приходится работать и какой техникой приходится пользоваться.
"Вы бы еще каменные топоры на производстве использовали - такой бы спрос увидели, что мама не горюй", - обращается Казанский к хозяевам предприятия.
Ему на родину пора.., и давно уже...
Там ждут...
Дональд Трамп 🇺🇸 @DJ__Trump 27 мин.27 минут назад
Как развлекается российская полиция
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https://twitter.com/i/status/1095971029674016768
Для машиностроения нет не нужны многоядерные процы и игровые видео карты. Для работы Autocad , Компас и в Электронике EAGLE.Это для работы со всеми ЧПУ. На хрен не нужна такая графика. Монитор 24-27", а лучше два нужен.
Автодеск инвентор..и подобные программы...на этом дорлбле будет работать...но єто будет мучение а не работа...
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На кожному підприємстві існує фонд заробітної плати, який господар весь робить спроби зменшувати, а амартизаційні відрахування в кінці року господарі підприємств перекладують на девіденди і, сплативши податок 5%, вимивають за кордон... і так роками...
Зараз на більшості підприємств машинобудівного комплексу України (до 60...75%) до теперішнього часу робітники працюють кувалдою і ломом, а обладнання, тобто станки по обробці металу ще часів 70...90 років, що не дозволяє виготовляти деталі з мікроскопічною точністю, вручну, серійно... тому на сьогодні так важко вийти на ринки провідних економічно-розвинених країн світу... в яких на більшості підприєств вироби виготовляються на автоматичних чи напівавтоматичних завідомо запрограмованих станках і обладнанні...
В 1991 році, коли Україна стала незалежною, ВВП країни складалося із 80% відрахувань із машинобудівного комплексу, а в 2013 році частка машинобудівної галузі в загальному ВВП країни вже становила 15%, це при тому що ВВП 2013 року було меньше від ВВП 1991 року у 2...3 рази, а зараз частка машинобудівної галузі у загальному ВВП країни становить ще менше ніж 15%... За останні 25 років комуністично-соціалістично підковані директори заводів з плановими відносинами в голові, а потім вже жадібні господарі, що прийшли на їх місце, так і не змогли перебудуватися до кінця на ринкові відносини у збуті продукції, а все по старому кивають на старі ринки збуту... а в Російській Ф(п)едерації говорять, що ми можемо ваші товари рівня 80...90 років минулого століття сприйняти, тільки ви ж політично повинні нам покланятися та ще й заплатити за ці послуги...
На моєму улюбленому компі досі стоїть XP SP3 eng. По-перше, комфортне середовище, по-друге - функціонує цінний раритетний та авторський софт, який перевстановити неможливо.
За винятком блюрейного відео, усі задачі крутяться без лагів. А в ігри я не граюся.
Гнать взашеи таких " бизнесменов " которые лишь высасывают с предприятия последние соки , не вкладывая в его развитие и копейки . !
Выход один - уходить от совкового качества.
А у нас такой крупный завод взяли и отдали какому-то Скударю. А теперь плачут, что "Хозяин" плохо кормит. Смешно. Не должно быть никакого "хозяина". Это же не ларек на привокзальной площади. Хозяевами должны быть тысячи акционеров. Тогда будут и деньги на хорошие компы, и новые производственные линии.
На Западе все корпорации финансируются с фондового рынка. Компании выходят на IPO (первичное публичное предложение акций на бирже) и SPO (все последующие допэмиссии акций, которые также предлагаются на бирже всем желающим). На деньги, полученные от продажи на бирже своих акций, корпорации и проводят модернизацию своих производств. А за счет чего проводить модернизацию у нас? Откуда этому Скударю взять денег на модернизацию? 200 млн долл - это оценка его активов, это не свободные деньги, которые он может потратить на новые компы. 200 млн долл - это примерная оценка его акций, недвижимости, земли и прочих активов. Где ему взять свободные деньги на модернизацию производства? Продать свои акции? Дураков нет. Олигарх никогда добровольно не отдаст все, что он приХватизировал.
Надо национализировать в зад все, что наприХватизировали эти Скудари, Ахметовы, Фирташи, Порошенки, Пинчуки и прочая олигархня. Потом надо объединить заводы в корпорации. Потом начинать постепенно продавать акции корпораций на бирже по биржевым ценам, по механизму безадресных продаж. Чтобы у наших корпораций тоже появились тысячи акционеров, а не один. А дальше невидимая рука рынка сделает свое дело. Появятся и новые компы, а новые производственные линии. А пока заводы принадлежат олигархам, ничего развиваться не будет. У олигархов свободных денег нет.
Украине нужен капитализм, основанный на фондовом рынке, а не на олигархах и приХватизациях. Надо полностью уничтожить олигахов как класс и все начнет развиваться.