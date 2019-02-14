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Все про:завод (358) Краматорск (1840) Казанский Денис (118)

 Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский. ФОТО

Владелец Новокраматорского машиностроительного завода и бывший нардеп от Партии регионов Георгий Скударь жалуется, что его продукция не востребована в ЕС, и Украине поэтому нужно в Таможенный союз. Однако причина такой невостребованности кроется в банальной жадности "крепкого хозяйственника".

Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Скударь, состояние которого оценивается примерно в 200 млн долларов, не смог за долгие годы даже нормальные компы себе на производство купить... Деньги на компьютеры зажал Скударь, а виноваты Сорос, американцы и Евросоюз", - пишет он, ссылаясь на пост в Facebook конструктора данного предприятия Романа Кузюбердина.

Так, сотрудник НКМЗ рассказывает в каких условиях приходится работать и какой техникой приходится пользоваться.

Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский 01

Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский 02
Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский 03

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"Вы бы еще каменные топоры на производстве использовали - такой бы спрос увидели, что мама не горюй", - обращается Казанский к хозяевам предприятия.

Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский 04

Источник: https://censor.net.ua/p3111665
 
   
 Топ комментарии
 
Открою тебе страшную тайну...в современном мире на компах те детали создают и разрабатывают....а уже потом их "точат"...😀
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Надо закон такой как в Дании. В Дании каждый собственник обязан по закону инвестировать в развитие своей фирмы 10% от пробыли , а если он этого не сделал , то государство заберёт эти деньги
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зеленський! ну шо ти наробив? допотопний комп поставив! ))
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віктор федорович 31ee1569 - ну наверное из понаехавших..

Ему на родину пора.., и давно уже...
Там ждут...

Новокраматорский машиностроительный завод до сих пор использует допотопные видеокарты и ламповые мониторы, а его хозяин миллионер Скударь жалуется на европейский рынок и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский - Цензор.НЕТ 6130 Дональд Трамп 🇺🇸‏ @DJ__Trump 27 мин.27 минут назад
Как развлекается российская полиция

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1095971029674016768



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однокашник кучмагора он по национальности. кучмо ему НКМЗ и подарил.
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AMD начала продажи Athlon XP 2200+ в сентябре 2003 по рекомендованной цене 85$. Это десктопный процессор на архитектуре Thorton, в первую очередь рассчитанный на офисные системы.
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Они , что на мониторах детали точат? Или игры не идут? Дело в станках и специалистах, платит наверно мало, а руководят совковые деды. У Зеленского с производством фильмов проблем нет.
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Открою тебе страшную тайну...в современном мире на компах те детали создают и разрабатывают....а уже потом их "точат"...😀
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...після передачі відповідних файлів до верстатів. І вже без паперових креслень.
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Да и мониторы у Зеленского поновее, наверное.
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Привет, так оно малообразованное. Когда компов небыло, пилили чертежы на бумаге. Сейчас, на компе, потом уже, если испытание прошли успешно, переносят на бумагу как проэкт. Для серьезной задачи нужен комп, с двумя дорогущими видяхами, ай седьмой проц интеловский последнего поколения, и моник, как минимум фул хд 23 дюйма. ЗП инженеру, тогда он будет творить, а в ЕС будут покупать. Правильно сказанно, хосяин, касапский жлобяра.
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В рисовании графики да.

Для машиностроения нет не нужны многоядерные процы и игровые видео карты. Для работы Autocad , Компас и в Электронике EAGLE.Это для работы со всеми ЧПУ. На хрен не нужна такая графика. Монитор 24-27", а лучше два нужен.
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Речь идет не о компе для работы ЧПУ...а о компе для разработчика продукта..изделия...
Автодеск инвентор..и подобные программы...на этом дорлбле будет работать...но єто будет мучение а не работа...
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Новейшие технологии "краматорского тяжмаша " .. Программист создаёт на компе последней модели , трёхмерный проект детали . .
..
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"У Зеленского с производством фильмов проблем нет..." - это правда, на производство дурнопахнущей продукции для заполнения ТВ-ящика кацапы денег никогда не жалели, а вот заполнением холодильников никогда не парились.
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Создатель "дурнопахнущей продукции" для кого то уже почти БОГ. Новокраматорський машинобудівний завод використовує допотопні відеокарти та монітори, а власник Скудар скаржиться на ринок ЄС і мріє про Митний союз, - Казанський - Цензор.НЕТ 9055
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Ты на имя-фамилию почитателя такого "бога" как гундусый шут смотрел?
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А что мало татарских фамилий в Украине? Да и на Мордоре много мечтающих,что булава гетьмана достанется клоуну.
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1.5 Гб оперативки вполне достаточно для ведения документации, ворд и ексель тянет. А если вам на работе нужно в крутые игрушки играть, то эта работа не для вас.
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Ванечка, ты хоть знаешь, что такое проэктировка, или трех мерный проэкт? Сиди лучше за партой, и не пости всякую чушь. Новокраматорський машинобудівний завод використовує допотопні відеокарти та монітори, а власник Скудар скаржиться на ринок ЄС і мріє про Митний союз, - Казанський - Цензор.НЕТ 3792
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Ви мабуть 3D графікою не захоплюєтесь(а це його робота).На прикладі, це як авто ГАЗ-52 проти Мерсів,Манів.
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А где вы взяли, что этот старый комп пользуют для 3D графики? Для ведения документации вполне годный. Можно принтер к нему присобачить и печатать отчеты. Или у каждого бездельника на заводе должен стоять процессор за 2 килобакса? Тогда это будет называться растрата средств и вы первые опять будете зраду искать.
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Вы с 3D графикой пробовали на таких компах работать?
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Не удивлюсь если узнаю...что и винда там стоит ломаная...с одного диска типа "реаниматор"...на всех компах...😀
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Да у меня диагностичесский комп для диагностики Рено Премиум 385, 400 Евро 2 и Рено Премиум DCI 420 раз в 5 мощнее и все Интеловское! А он тоже 2002 года выпуска. Какие у нас топ менеджеры Ыканомные однако... Не то что широкая душа спецов из Рено Веикюль Интернацьйональ!
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И телефон, по которому еще в Смольный можно дозвониться.
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😀Та не...это образца где то 70-х годов прошлого века аппарат...по меркам Скударя почти новый...и ста лет ему нет...
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У нас используется очень современная техника. Так что в ТС с такой тоже не примут.
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😀 когда то...очень давно...я купил в транзисторный телевизор...Электрон...взамен лампового Электрона...и тоже считал это венцом современной техники...до того самого момента считал...пока не увидел телевизор Грюндик...того же года выпуска...
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Не. С такого- только во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ модно дозвониться. В центре диска телефонного- Герб СССР отсутствует. Вот, если бы он был- тогда - да!
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Когда в 1982 году наконец дошла ОЧЕРЕДЬ на установку телефона, нам установили белый аппарат с диском краковского завода, почему-то не могу найти сейчас ни одной ссылки на этот польский завод и его телефоны!
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в отличии от совковых у этого была "мягкая" пружина да диске и не нужно было придерживать весь телефон другой рукой при наборе номера!
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ПНР Telkom , апарат схожий на високу домовину "ASTER" , плоский
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плоский Тюльпан , і схожий на прямокутну галошу з рогатим диском номеронабирача , який викручував пальці називався " BRATEK". Всі продукція ТЕЛКОМа .
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Надо закон такой как в Дании. В Дании каждый собственник обязан по закону инвестировать в развитие своей фирмы 10% от пробыли , а если он этого не сделал , то государство заберёт эти деньги
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так они "на бумаге" и так "инвестируют" и не 10%, а куда более, а на деле РАЗВОРОВЫВАЮТ!
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Якщо розглянути норми амортизації, що їх ніхто постійно не виконує, то на амортизацію обладнання щорічно повинно було виділятися і впроваджюватися 5% від вартості активів з доходу, а не з прибутку... а на компютерну техніку -- щорічно 30...40% від її вартості ... тобто за 2...5 років повинно постійно відбуватися переобладнання компютерної техніки...
На кожному підприємстві існує фонд заробітної плати, який господар весь робить спроби зменшувати, а амартизаційні відрахування в кінці року господарі підприємств перекладують на девіденди і, сплативши податок 5%, вимивають за кордон... і так роками...
Зараз на більшості підприємств машинобудівного комплексу України (до 60...75%) до теперішнього часу робітники працюють кувалдою і ломом, а обладнання, тобто станки по обробці металу ще часів 70...90 років, що не дозволяє виготовляти деталі з мікроскопічною точністю, вручну, серійно... тому на сьогодні так важко вийти на ринки провідних економічно-розвинених країн світу... в яких на більшості підприєств вироби виготовляються на автоматичних чи напівавтоматичних завідомо запрограмованих станках і обладнанні...
В 1991 році, коли Україна стала незалежною, ВВП країни складалося із 80% відрахувань із машинобудівного комплексу, а в 2013 році частка машинобудівної галузі в загальному ВВП країни вже становила 15%, це при тому що ВВП 2013 року було меньше від ВВП 1991 року у 2...3 рази, а зараз частка машинобудівної галузі у загальному ВВП країни становить ще менше ніж 15%... За останні 25 років комуністично-соціалістично підковані директори заводів з плановими відносинами в голові, а потім вже жадібні господарі, що прийшли на їх місце, так і не змогли перебудуватися до кінця на ринкові відносини у збуті продукції, а все по старому кивають на старі ринки збуту... а в Російській Ф(п)едерації говорять, що ми можемо ваші товари рівня 80...90 років минулого століття сприйняти, тільки ви ж політично повинні нам покланятися та ще й заплатити за ці послуги...
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Однако причина такой невостребованности кроется в банальной жадности "крепкого хозяйственника". В Мариуполе( Жданове Сталинская обл),Ахметов тоже держит своих рабов на совдеповском поводке, они там своих детей возят на колясках среди цехов мет комбинатов и не жалуются на мутацию своих детей, а Ахметов вывел своих работников предприятия в дочерние предприятия и показывает всему миру что к примеру на комбинате Ильича работает всего 10 000 рабочих и любой иностранец заглянув на такую численность в уме думает ,что комбинат автоматизирован и на мировом уровне не зная ,что хвост там составляет ещё 13 000 рабов не защищённых социально.Источник: https://censor.net.ua/p3111665
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Так оно и не удивительно, фамилия Скударь от слова скудный, антоним слова щедрый...
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вы думаете у рыжего на меткомах по другому? два отдела напрямую подчиненных скм сделают а все остальные лопатами шехту грузят в печь как в 19 веке. поузнавайте у местных смертность от рака в мариуполе. а рыжему пофиг- все газеты и обл совет все у него на зп и вместо фильтров на меткомбинат он негра в шахтер купит.
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телефон на столе зачетный - в селе видел такой лет тридцать назад!)))))))))
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Там металообрабатывающие станки имелись 30-х годов выпуска, которые еще фашисты Сталину за зерно поставляли. Лет 10-15 назад немцы как узнали, захотели обратно выкупить в музей, но "хозяйственники сказали твердое "нет" и отправили на переплавку!
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Если кто-то думает, что это уникальный случай, то он очень сильно ошибается
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племянник конструкторм там трудится. в основном все заказы на Урал делают..вот туда и скударь смотрит..
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Я помню в школе учился и у меня у одного из первых подобный ПК появился 2004 год...
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на держ канторах всюди таке. а можна ще й целерони застати
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"Поганому танцюристу і яйка заважають". Або "Плівка "КодАк", оператор **дак".
На моєму улюбленому компі досі стоїть XP SP3 eng. По-перше, комфортне середовище, по-друге - функціонує цінний раритетний та авторський софт, який перевстановити неможливо.
За винятком блюрейного відео, усі задачі крутяться без лагів. А в ігри я не граюся.
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В мене теж подібний комп є. Задля певних справ його і використовую. Але на ******** браузерах він реально гальмує не кажучи вже за іньше...
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Дык , не набивай баблом свой карман , а на эти деньги модернизируй производство , гнида Новокраматорський машинобудівний завод використовує допотопні відеокарти та монітори, а власник Скудар скаржиться на ринок ЄС і мріє про Митний союз, - Казанський - Цензор.НЕТ 2644 ,, освой передовые технологии , повысь качество продукции и будет покупать её и Европа . А то , только и привыкли , совки грёбанные , всю жизнь создавать хлам с помощью молотка и зубила , да впаривать его безмозглым кацапам .

Гнать взашеи таких " бизнесменов " которые лишь высасывают с предприятия последние соки , не вкладывая в его развитие и копейки . !
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Типичный украинский пост совковый собственник . Они не умеют , да и не хотят работать в рыночных условиях и разрабатывать или хотя бы производить уже кем то разработанную конкурентную продукцию . При этом и платить своим специалистам не хотят но все время ноют , что все уезжают работать в ЕС . Но только в том же ЕС на антологичном предприятии , что бы 200 лямов заработать , должно несколько поколений собственников вырасти , а не как у нас , 5-10 лет.
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Работал в 2014 году на Новой Почте в Центральном Отделении. Моделировал сортировочные центры и отделения - попросил дать мне комп за 5000 долларов. Через 2-3 недели привезли собранный компьютер и монитор на 29 дюймов.
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Рашка давно и целенаправленно заменяла продукцию наших предприятий. Ни при чём тут не ассоциация с ЕС ни таёжный союз, там своего и китайского уже давно некуда девать.
Выход один - уходить от совкового качества.
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От того, что Скударь закупит лучшие компы в ЕС не появятся угольные разрезы или космодромы, для которых НКМЗ делал продукцию. Пропаганда и обливание грязью на заказ всегда так построены, что дилетант с "легким пером", вроде автора, выдергивает в огромном хозяйстве какой то один негативный факт и делает заказанный вывод, что все хозяйство - дерьмо вместе с владельцем и директором, недостойное жить. Пусть лучше историю хозяйственной деятельности ТЮ напишет или раннего Порошенко, как так вышло, что держава вдруг перестала покупать какао для заводов, а он тут же занял нишу.
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Телефон прікольний . Чимось кавоварку нагадує . Горухи файно товкти . Міцний .
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У таких крупных заводов, вообще, не должно быть одного "хозяина". В Штатах заводы объединены в корпорации. Акции корпораций торгуются на фондовой бирже. Такие корпорации имеют тысячи акционеров и никто не владеет контрольными пакетами. Совладельцами такого завода являются все, кто купил хотя бы одну акцию корпорации.

А у нас такой крупный завод взяли и отдали какому-то Скударю. А теперь плачут, что "Хозяин" плохо кормит. Смешно. Не должно быть никакого "хозяина". Это же не ларек на привокзальной площади. Хозяевами должны быть тысячи акционеров. Тогда будут и деньги на хорошие компы, и новые производственные линии.

На Западе все корпорации финансируются с фондового рынка. Компании выходят на IPO (первичное публичное предложение акций на бирже) и SPO (все последующие допэмиссии акций, которые также предлагаются на бирже всем желающим). На деньги, полученные от продажи на бирже своих акций, корпорации и проводят модернизацию своих производств. А за счет чего проводить модернизацию у нас? Откуда этому Скударю взять денег на модернизацию? 200 млн долл - это оценка его активов, это не свободные деньги, которые он может потратить на новые компы. 200 млн долл - это примерная оценка его акций, недвижимости, земли и прочих активов. Где ему взять свободные деньги на модернизацию производства? Продать свои акции? Дураков нет. Олигарх никогда добровольно не отдаст все, что он приХватизировал.

Надо национализировать в зад все, что наприХватизировали эти Скудари, Ахметовы, Фирташи, Порошенки, Пинчуки и прочая олигархня. Потом надо объединить заводы в корпорации. Потом начинать постепенно продавать акции корпораций на бирже по биржевым ценам, по механизму безадресных продаж. Чтобы у наших корпораций тоже появились тысячи акционеров, а не один. А дальше невидимая рука рынка сделает свое дело. Появятся и новые компы, а новые производственные линии. А пока заводы принадлежат олигархам, ничего развиваться не будет. У олигархов свободных денег нет.
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Рынок акций это одна сторона медали .И не всегда он работает на прибыль , цена акций имеет свойство и падать . Но,, есть ещё и вторая ,, - БАНКИ и КРЕДИТЫ . ! Это то что является двигателем мирового бизнеса . Но тут есть загвоздка ,, кредиты надо отдавать , да ещё и с процентами . А так не хоцца . .Ведь в этом случае разбогатеть быстро не получится , придётся экономить на виллах и яхтах , складывать копеечку до копеечки , долгие годы ,, а то и целые поколения , как на Западе . Не ахти вариант , для наших " биднесменов" .. Новокраматорський машинобудівний завод використовує допотопні відеокарти та монітори, а власник Скудар скаржиться на ринок ЄС і мріє про Митний союз, - Казанський - Цензор.НЕТ 1244 .
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Как минимум половина всего гос аппарата . руководства областей и предприятий - совкодрочеры ,ждут момента .что бы вернуться в русский мир .Это те самы е гниды о которых говорили Петлюра и др . Петр - тоже совкодрочер . но власть важнее , потому и хамелеон .
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Поэтому нужно у этого так званного алигархата с росийским запашком конфисковать все предприятия и по новому на открытых аукционах их продать с условием их дальнейшей реконструкции и развития и это должно быть основным условием.
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Продать с аукциона? Как Одесский припортовый, который "самый ценный актив государства", который как оказалась никому не нужен?
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Вот как объяснить Денису Казанскому, что $200 млн - это не свободные деньги на банковском счету Скударя. $200 млн - это приблизительная оценка стоимости его акций. По мнению Дениса он должен продать свои акции, чтобы купить новые компы? Это глупо. Вот вы продадите квартиру, чтобы отремонтировать подъезд? Нет. Вот и Скударь не хочет продавать акции завода, чтобы подарить заводу новые компы. Завод может развиваться только за счет собственных денежных потоков. А денег у завода нет. Чтобы у завода появились деньги, надо отобрать этот завод у приХватизировавшего его Скударя, провести допэмиссию акций и продавать акции завода на бирже по биржевым ценам всем желающим купить. Вот на полученные деньги и можно будет проводить модернизацию.

Украине нужен капитализм, основанный на фондовом рынке, а не на олигархах и приХватизациях. Надо полностью уничтожить олигахов как класс и все начнет развиваться.
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Какая связь между созданием фондового рынка и расстрелом олигархов? Хотя оба процесса признаю полезными Новокраматорський машинобудівний завод використовує допотопні відеокарти та монітори, а власник Скудар скаржиться на ринок ЄС і мріє про Митний союз, - Казанський - Цензор.НЕТ 7262
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Какой инженер такой и компьютер. Он еще хвастается.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНовокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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