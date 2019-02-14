 Хмельницкая полиция совместно с миграционной службой выдворили из Украины опасного уголовника по кличке Тахир. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции в Хмельницкой области.
"31-летний мужчина является гражданином соседнего государства. В 2007 году он совершил на территории Украины ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе - умышленное убийство из корыстных побуждений в составе преступной группы. Злоумышленника приговорили к лишению свободы, но, как стало известно правоохранителям, во время отбывания наказания в исправительном учреждении Хмельницкой области на путь исправления он не стал. Вместо этого, он даже планировал после освобождения из мест лишения свободы продолжить свою преступную деятельность на территории Украины", - сказано в сообщении.
В связи с этим правоохранительные органы приняли решение о принудительном возвращении мужчины в страну его происхождения.
Кроме того, согласно решению УГМС в Хмельницкой области, в отношении выдворенного уголовника применен запрет дальнейшего въезда в Украину сроком на 3 года.
"...в отношении выдворенного уголовника применен запрет дальнейшего въезда в Украину сроком на 3 года" - вы издеваетесь? 24 года как МИНИМУМ, если не пожизненный запрет!Источник: https://censor.net.ua/p3111660
Почему власть имущие и их палканы ВСЕХ (кроме себя) считают дебилами и олигофренами, которые самостоятельно не могут мыслить и делать выводы из фактов?
Выдворилиотпустили, потому что на территории Украины совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийство. А запрет на въезд на 3 года говорит лишь о том, что ни о каком досиживании срока речь не идет...Это - выше понимания...
А если вины нет, то на каком основании выдворили?.
К примеру в Китае обычно депорт на 10 лет.