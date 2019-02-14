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 Хмельницкая полиция совместно с миграционной службой выдворили из Украины опасного уголовника по кличке Тахир. ФОТО

Работники криминальной полиции ГУНП в Хмельницкой области совместно с представителями областного управления государственной миграционной службы выдворили за пределы Украины опасного уголовника по кличке Тахир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции в Хмельницкой области.

"31-летний мужчина является гражданином соседнего государства. В 2007 году он совершил на территории Украины ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе - умышленное убийство из корыстных побуждений в составе преступной группы. Злоумышленника приговорили к лишению свободы, но, как стало известно правоохранителям, во время отбывания наказания в исправительном учреждении Хмельницкой области на путь исправления он не стал. Вместо этого, он даже планировал после освобождения из мест лишения свободы продолжить свою преступную деятельность на территории Украины", - сказано в сообщении.

Хмельницкая полиция совместно с миграционной службой выдворили из Украины опасного уголовника по кличке Тахир 01

В связи с этим правоохранительные органы приняли решение о принудительном возвращении мужчины в страну его происхождения.

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Кроме того, согласно решению УГМС в Хмельницкой области, в отношении выдворенного уголовника применен запрет дальнейшего въезда в Украину сроком на 3 года.

Хмельницкая полиция совместно с миграционной службой выдворили из Украины опасного уголовника по кличке Тахир 02

Источник: https://censor.net.ua/p3111660
 
   
 Топ комментарии
 
Потом он каким-то образом снова окажется в Украине.
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Почему не убивают таких опасных для людей , при попытке к бегству ? Ясно же , что эта мразь будет только срать по жизни !
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Выдворили отпустили, потому что на территории Украины совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийство. А запрет на въезд на 3 года говорит лишь о том, что ни о каком досиживании срока речь не идет...Это - выше понимания...
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Потом он каким-то образом снова окажется в Украине.
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В Україні відбуваються зйомки сиквелу фільму "Тахір і Зухра". У ролі Зухри дуже відома особа. Її теж треба депортувати разом з Тахіром з забороною в'їзду на....25 років.
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ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО? Напишите правду, он ОТКУПИЛСЯ (или за него дали выкуп), отпустили во свояси!
"...в отношении выдворенного уголовника применен запрет дальнейшего въезда в Украину сроком на 3 года" - вы издеваетесь? 24 года как МИНИМУМ, если не пожизненный запрет!Источник: https://censor.net.ua/p3111660
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А там ("в соседней стране") он будет ДОСИЖИВАТЬ или ГУЛЯТЬ на воле???
Почему власть имущие и их палканы ВСЕХ (кроме себя) считают дебилами и олигофренами, которые самостоятельно не могут мыслить и делать выводы из фактов?
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Так ось хто тут у коментах проти Пороха срав! Хмельницька поліція спільно з міграційною службою видворили з України небезпечного злочинця на прізвисько Тахір - Цензор.НЕТ 1438
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Это тот ШО в партии батькивщина йулии машонкы?Смотрящий за Хмельницким?
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Ну норм - чалится убийца на зоне, на путь исправления не встаёт, так надо его освободить и на историческую родину отправить...))
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Почему не убивают таких опасных для людей , при попытке к бегству ? Ясно же , что эта мразь будет только срать по жизни !
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Запрет на 3 года. Кажется в 2003-м. Летим в Рейкьявик(Исландия), из Парижа, "Эйр Франсом". Тут- шум-гам, нашего матросика- дядя-стюард с каким-то дядей-секьюрити- куда-то вперед потащили... Оказалось, он уже второй раз затеял покурить, в туалете, придурок. А ещё у него хобби выявилось: он собирал вилки и ножики разных авиакомпаний, попросту говоря-крал, которые у него и выявили. Короче- был внесен на 3 года в список нежелательных пассажиров.
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Выдворили отпустили, потому что на территории Украины совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийство. А запрет на въезд на 3 года говорит лишь о том, что ни о каком досиживании срока речь не идет...Это - выше понимания...
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Если он в чем-то виноват, то схватить, судить и посадить.
А если вины нет, то на каком основании выдворили?.
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Почему на 3 года ?????????????
К примеру в Китае обычно депорт на 10 лет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияХмельницкая полиция совместно с миграционной службой выдворили из Украины опасного уголовника по кличке Тахир. ФОТО
 
 
 
 
 
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