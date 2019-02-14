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 Общество, Фоторепортаж
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 Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар. ФОТОрепортаж

После обысков в оккупированном поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма силовики увезли в управление ФСБ РФ в Симферополе Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова. Их подозревают якобы в членстве в запрещенной организации.

Об этом говорится на странице в Facebook организации "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

После обысков оккупанты увезли в управление ФСБ РФ в Симферополе Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

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Как сообщает "Крымская солидарность", отец Эмирумеинова Решат – активный участник крымскотатарского движения. В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова с плакатом: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Позже стал посещать встречи "Крымской солидарности", "в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму". Правозащитники отмечают, что "всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".

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Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 05
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 06
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 07
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 08
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 09
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 10
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 11
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 12
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 13

Источник: https://censor.net.ua/p3111643
 
 
 Топ комментарии
 
На самом деле я за Запад и США. А то,что тебе не нравится как я олигарха парашенко пинаю,означает,что ты его холуй.
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Осел.Германия пишется с большой буквы. Расия - с маленькой. Смотри не перепутай.
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Хто їх примусив отримувати паспорти громадян РФ?
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Рашка примусила.Или ты сумел бы не получать и жить в Крыму?
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Якби вони не отримали паспортів РФ,тоді б мова шла про геноцид Кримсько Татарського народу,а так вони громадяни РФ,вони цим дали згоду жити по законам РФ,і їх ніхто не примушував це робити,вони теж хотіли до "рідної гавані".
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Полная ерунда-никакой мовы не было бы.А с работой и нормальной жизнью были бы серьезные проблемы у татар.
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Так чого ти за них турбуєся,у них все добре,з роботою та нормальним життям.Проблем у них нема.
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Проблемы есть,но их могло бы быть намного меньше,если бы не продажные и трусливые власти Украины
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Влада України,не заставляла їх приймати громадянство РФ.
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Так и меня в дыре примусылы номера поменять на ахметовские. Не будешь менять - отправят на штрафплощадку. Я и так им до этой осени мозги пудрил,чтобы не мараться в их дерьме...
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Це означає лише те що ти став на співпрацю з окупантами,поміняй ще паспорт на паспорт ДурНР,і буде тобі щастя,як у татар в Криму.
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Ты бы сумел настоять на своем?Где нибудь на подвале
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Я виїхав з окупованої кацапами Горлівки,але не став співпрацювати з окупантом,чи татарам їх саклі дорожчі ніж мені батьківська хата?
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Татары уже наездились,за последние 50 лет.Да и тяжело многодетными семьями бросать все и начинать по новой.Их понять можно-они хотели защищать свою землю
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Тоб то переселенцям з Донбасу легко,а татарам важко?Вони звичайні зрадники,навіть не знаю,навішо Україна їх пустила до Криму,після розпаду СРСР,якщо вони самі туди добровільно повернулись отримавши паспорти РФ.
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Легко рассуждать не живя там... А передвигаться как ? Я что ли виноват,что пять лет терпел их,а лолита не хотела освобождать ? Не нужно геройствовать,когда сам не познал тех проблем.
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Так отримай паспорта ДурНР,для легкості.Не розповідай мені,я з Горлівки.Тебе там за роги ніхто не тримає.
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Так ты ж наверное пенс и тебе машина и нахер не нужна. И как ты меня можешь в такой тупости обвинять,если я всей душой против ахметовского днровсеого беспредела.И встречались мы на форуме не первый раз. Паспорт я менять не буду менять не при каких обстоятельствах. У меня мозги еще не отсохли.
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Мені до пенсії,ще як до Київа рачки.В мене є автівка.За рахунок чого ти живеш у ДурНР,чи там стаж для пенсії заробляєш?Якщо завтра примусять отримувати паспорти,що будеш робити?
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Ну и как ты на автивке ездишь ? Поделись опытом. Я с радостью послушаю.
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Ні як,я туди майже не їздю,бо мені там нічого робити,окрім як подивитись на рідний дом,якого в мене вже нема,бо він стоїть на окупаваній теріторії.Ти вибрав співпрацю з окупантом,я вибрав свободу.
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Ты говори,да не заговаривайся. Мое предприятие стоит законсевированным там.Мой бизнес сосредоточен в основном в Германии.Налоги я ни копейки им не заплатил.Так как еще с 2014 написал им о закрытии в связи с войной в налоговой.
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Є податок на землю,чи тобі його не нараховують?Що ти там взагалі робеш?Я не розумію.
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Шо роблю ? Надеюсь ,что их таки погонят. Много терять мне там. С какой стати дарить это ахметову ?
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Розумієш,це відмазка,там всі потіряли усе,і не важно скільки у кого було,чи дві гривні,чи мільон,бо у того хто потіряв дві гривні,це все що в нього було,і вони йому так само дорогі,як тобі мільон.Та ні,ти не зрозумієш,ти як Порошенко))
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Демагогия. Парашенко дебил,который только умеет воровать. Я капиталист. Это разные вещи.
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Ти такий самий,як Порошенко,він теж фабрику у Ліпецьку береже.
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так ты же в хермании живёшь - и получаешь 10 000 ойро...)))
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Осел.Германия пишется с большой буквы. Расия - с маленькой. Смотри не перепутай.
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Германия - это Германия, а где ты живёшь - это хермания...!
что-то долго отсутствовал - на зароботках в паРаше был...?
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В Африке на охоте был. Был бы демократичный режим,выложил бы фотки. А так нельзя. - Ты же гнида кгбэшная,сразу сдашь олигархам,которых оберегаешь.
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кто вас данбасят в Африку выпускает...?
наверное вылетал из данецкого аэропорта...?)
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И что им надо было делать-голыми руками на кацапов?Ты бы показал,как надо,своим примером.
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За что жить и как,не имея гражданства?Или Украина смогла бы защитить татар и помочь им?Есть такие примеры?
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Ось тоді б був привід для наголошення про геноцид народу,а так вони колаборанти.
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И сильно те приводы помогли бы?Украине это нафик не надо,у соевых бабло и корыто на первом месте.
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Нехай не виють,вони обрали самі таке життя.Поміняли волю,на кацапський хліб.
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Всего то надо было открыть склады и вооружить татар в 2014,они просили это сделать.И никаких кацапов в Крыму не было бы,как и на лугандоне.Но вместо этого вооружили кацапов,подарили им склады с оружием,боеприпасами и всю технику.Трусливая воровитая власть,трусливые,продажные чиновники....
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Як би татар тоді озброїли, кацапи їх винищили б до ноги.
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..ПС ...Коли татари навішали п...кацапам під ВР Криму (лютий 2014 ) ..і пішли !?..Ось тоді потрібно було їх озброювати ..Але *сцена Майдану * тоді посади ділила .
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Отож,Дележка портфелей,потоков бабла и дерибан освободившихся кошельков всегд была на первом месте у нынешних патриотов при корыте
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Не факт-250000 не получилось бы,никто бы не дал.А вот кацапы уже обломались бы,не были бы такие борзые.
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открыть склады? вооружить татар? тебе про Майдан напомнить, как пацаны с палками и деревянными щитами сломали репресивную машину овоща?
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Ты равняешь мусоров и беркутовцев с кацапским спецназом?Надо было приехать в Крым и показать личным примером-с палкой на зеленых,вооруженных до зубов кацапов.Которые готовы были стрелять не заморачиваясь условностями.Если даже ВСУ,с оружием тупо слились без единого выстрела
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хорошая логика у татар...вы, гуцулы, приходите и освобождайте нашу землю от кацапов, а мы пока поработаем на них..
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да и достать оружие не такая уж сегодня и проблема...вспомни расстрел студентов в Керчи...
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Цензор.НЕТФотоОбществоОккупанты после обысков задержали троих крымских татар. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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