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 У остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян. ДОКУМЕНТ

Сотрудники Госпогранслужбы изъяли украинский загранпаспорт у епископа УПЦ МП Гедеона Харона, так как у него есть гражданство нескольких стран.

Как написал помощник главы ГПСУ Олег Слободян в Facebook, это произошло вечером 13 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двенадцать киевских священников перешли из УПЦ МП в ПЦУ

"Сегодня около 18:00 в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Юрий Харон. В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран. Кроме этого, в ходе дальнейшей беседы оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира". Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действиях", - сообщил Слободян.

У остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян 01

На своей facebook-странице Гедеон Харон опубликовал документ, который вручили пограничники.

У остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян 02

Напомним, помощник Харона протодиакон Антоний заявил, что священника задержали пограничники и готовят его депортацию. Харон является настоятелем самочинно построенной на Старокиевской горе церкви.

Также читайте: "Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла производство из-за нанесения священнику УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине

Источник: https://censor.net.ua/p3111615
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко запустил процесс разрушения УПЦ МП. За это и многое другое его в Кремле ненавидят. У остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян - Цензор.НЕТ 7718
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цей процес вже давно був запущений українською нацією (бо тільки виродки можуть продовжувати ходити у гундяївський сатанат після подій 14 року), а Порошенко лише підбив підсумки прагнень багатьох українців
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Ні, ну фамілія у шамана суперська - Харон! Харон в древньогрецькій міфології це перевізник у царство мертвих через річку Стікс!
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Порошенко запустил процесс разрушения УПЦ МП. За это и многое другое его в Кремле ненавидят. У остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян - Цензор.НЕТ 7718
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ой, не смешите мои тапочки - Потрошенко уже все давно запустил кроме корупции!
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цей процес вже давно був запущений українською нацією (бо тільки виродки можуть продовжувати ходити у гундяївський сатанат після подій 14 року), а Порошенко лише підбив підсумки прагнень багатьох українців
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я ось не хожу ні в який сатанат, ні в гундяїївський ні в шоколадний і що мені з того хуже?)))
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Так ты до сих пор веришь в то, что именно Порошенко развязал войну на Донбассе, а не пуйло и что?
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це звідки такі висновки?)
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а якого біса "патріоти" стали писати кацапською? що в Ольгінр ще клавіатури з українською розкладкою не завезли?
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«Изя Кацман» більш українске ніж «Кот Баюн»....

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а по твоему значит германша патриотка?
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Увы, Олег, ходят к гундяю не только выродки.есть у меня знакомая, лет 40, нормальная вроде женщина, образованная - так ходит именно к ним, года 3 назад пыталась мне про один народ говорить, "там же наши братья". Я ей посоветовал пойти в поминальный день на наше военное кладбище и там, у могил погибших после 14 года родственникам рассказать про братьев. Не пошла, разговоров больше не ведет. И всего-то - родственники у нее в рашке.
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чего у нас в стране не хватает так это разъяснительной работы с людьми. не пропаганды.
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пардон...забув додати "..... ходять виродки і мокшанські зайди"
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не разгоняй. есть целые районы в которых только мп. и куда верующим было ходить?
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це у тебе за парєбріком "райони коториє мп" а в Україні храми належать громадам..тож переходити в українську церкву громадою разом з храмом, а мокшанських попів - чумадан, вокзал, запарєбрік
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Уже лучше,Олег. Но если серьезно, все, увы, сложнее. Помнишь фильм "Патриот" с Гибсоном? Там соседи, мирно жили сколько лет, нормальные люди и стали врагами - одни за королеву, другие против. А мы под рашкой сколько жили, а советская пропаганда "один народ"...такое быстро не проходит.
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Да ладно, они тут вольготно себя чувствовали. Пинками их начали гнать в конце прошлого года - после предоставления Томоса об автокефалии. У зупиненого при в'їзді в країну священика УПЦ МП Харона забрали український закордонний паспорт, - Слободян - Цензор.НЕТ 147
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після подій 14 року кількість парафіян в УПЦ КП зросла у рази
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Значить якщо маєш закордонний паспорт - то ти вже й не президент.
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Какого хрена вы публикуете личные данные понятых? Чтобы им парашники что-то устроили? У остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян - Цензор.НЕТ 4430
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Это же самая настоящая беда, приграничные регионы России просто визжат и стонут У остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян - Цензор.НЕТ 2815 от украинского телевидения!
Кстати на Украине работают и наши соотечественники, например, тот же Евгений Киселев, который с НТВ учил нас жить, а теперь оттуда льет на нас такую грязь! И как же ему не стыдно?!(С) http://argumenti.ru/live/2019/02/601421?fbclid=IwAR3zPjvVdVLyVr4K7NDqe4CB4sKPd0L_bYn4eIsAzSgw5vqKoQK1bpH3tnc
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Яка там біда. Частка росіян просто ненавидять Україну. Тому що вони вважають винними хохлів у санкціях. Бо не можуть вважати винними себе.
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отберите ещё и лодку и отправьте его в рай. как ***** ему обещал. а там на вратах Петер дальше разберётся куда его ))
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Ні, ну фамілія у шамана суперська - Харон! Харон в древньогрецькій міфології це перевізник у царство мертвих через річку Стікс!
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не пустили по требованию одного ведомства. наверное санэпид. собачку вез без прививок. трехголовую
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Московский патриархат - фсб . Все это знают , кому удобно , кто при деле .
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а що фсб може вивідати у старих недоумкуватих бабусь-прихожанок крім рецепта примочок від геморою?
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"в ходе дальнейшей беседы оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира"Источник: https://censor.net.ua/p3111615"
Класс! Это оказывается,, что без "последующей беседы" ничего никто не узнал бы про "антиукраинскую пропаганду" попа! Какого рожна с ним "работают органы", если за кучу гражданств нет наказания. а за что либо "антиукраинское" тем более?
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Так он пойдет и сделает новый загранпаспорт - в миграции сидят заботливые дельцы и за деньги делают быстро
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В Словакии запрещено второе гражданство.
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А в Гане- разрешено. Очень стараются местные родить в Британии. И- получается! По крайней мере, я таких знаю двоих. А учитывая, что я тут- почти никого не знаю, то двое- это реально много!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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