 У остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян. ДОКУМЕНТ

Как написал помощник главы ГПСУ Олег Слободян в Facebook, это произошло вечером 13 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 18:00 в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Юрий Харон. В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран. Кроме этого, в ходе дальнейшей беседы оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира". Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действиях", - сообщил Слободян.
На своей facebook-странице Гедеон Харон опубликовал документ, который вручили пограничники.
Напомним, помощник Харона протодиакон Антоний заявил, что священника задержали пограничники и готовят его депортацию. Харон является настоятелем самочинно построенной на Старокиевской горе церкви.
Щє й дурний.
Кстати на Украине работают и наши соотечественники, например, тот же Евгений Киселев, который с НТВ учил нас жить, а теперь оттуда льет на нас такую грязь! И как же ему не стыдно?!(С) http://argumenti.ru/live/2019/02/601421?fbclid=IwAR3zPjvVdVLyVr4K7NDqe4CB4sKPd0L_bYn4eIsAzSgw5vqKoQK1bpH3tnc
Класс! Это оказывается,, что без "последующей беседы" ничего никто не узнал бы про "антиукраинскую пропаганду" попа! Какого рожна с ним "работают органы", если за кучу гражданств нет наказания. а за что либо "антиукраинское" тем более?