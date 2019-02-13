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Все про:вор в законе (185) криминалитет (468) Ривне (269) Аброськин (490)

 Криминальный авторитет "Федор" задержан в Ривном при вымогательстве $100 тысяч, - Аброськин. ФОТО

Сегодня в Ривном работники Департамента стратегических расследований Нацполиции сделали первые шаги по очистке региона от многочисленных преступных группировок - задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории Ровенской области с 2011 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "О преступных действиях банды "Федора" можно снимать голливудский блокбастер.

Именно преступная группировка "Федора" в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ривненской области занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью - собственного обогащения.

Не миновала участь "попасть под каток" этой банды и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны. Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесения тяжких телесных повреждений, едва выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши "честные суды", потерял женуа ради которой приехал из Италии - она ​​умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду.

Сегодня посредник и руководитель преступной группировки были задержаны при вымогательстве 100 000 долларов.

Но этот подонок надеется, что как и всегда, его покровители в правоохранительных и судебных органах помогут.

Пострадавшим от преступных действий ОПГ "Федора" предлагаю обращаться к Департамерту стратегических расследований Нацполиции Украины: +380442990039  +380986743871".

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Криминальный авторитет Федор задержан в Ривном при вымогательстве $100 тысяч, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/p3111605
 
   
 Топ комментарии
 
За убийство Сашка Билого не кто не понес ответственность .
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Задержан очередной член Батькивщины
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Задержан очередной член Батькивщины
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За убийство Сашка Билого не кто не понес ответственность .
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Только мелькнуло - почему ни один бандит от ментов не бежит, тем более не погибает ари побеге, а Сашко Белый и бежал, и застрелен без разговоров?
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Эх, Федя, Федя... Если шо, звони киве. Он сказал, что своих не бросает.
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Если б пошел в команду Авакова, то не меньше капитана был бы уже, под Киву бы замещал, пока тот на островах зависает.
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Немного денег, и суд запретит называть его криминальным авторитетом Фёдор
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Поки ми чекали чергового наступу пукена, на нас напали гройсман, рева та порошенко з ахметовим...
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В связи с массовой коррупцией судов, пора уже брать практику ликвидации при задержании.
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Одного не могу понять: почему у покойного Кравченка все бандиты "убегали" и были "застрелены при попытке к бегству" а у Авкова бегут только "патриоты"?
Ну, тот же Сашко Музычко?
Думаю, есть над чем подумать....
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Що робила міліція-поліція ВІСІМ років? Була з "Федором" в долі?
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А почему Атброськин не назвал ни имени ни фамилии "авторитета"? Он так и будет фигурировать в уголовных делах как "Федор"? Похоже на очередной цирк!
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ну затримали, а коли воно буде на цугудері строк мотати?!
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могли же с прицельной стрельбой, ведь есть контингент, который не лечится а только удоляется из общества на всегда.
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Прикиньте, шесть лет его прикрывали мусора. Они что, куда-то исчезли? Сидят всё там же вместе с шоколадными барыгами. Ничего не изменилось. Оптимизм Аброськина абсолютно не к месту.
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Ждём сообщения, что его "искличили из матькивщыны"...
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Департамент стратегических расследований! А тактических есть? Комики.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКриминальный авторитет "Федор" задержан в Ривном при вымогательстве $100 тысяч, - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
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