 Криминальный авторитет "Федор" задержан в Ривном при вымогательстве $100 тысяч, - Аброськин. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "О преступных действиях банды "Федора" можно снимать голливудский блокбастер.

Именно преступная группировка "Федора" в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ривненской области занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью - собственного обогащения.

Не миновала участь "попасть под каток" этой банды и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны. Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесения тяжких телесных повреждений, едва выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши "честные суды", потерял женуа ради которой приехал из Италии - она ​​умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду.

Сегодня посредник и руководитель преступной группировки были задержаны при вымогательстве 100 000 долларов.

Но этот подонок надеется, что как и всегда, его покровители в правоохранительных и судебных органах помогут.

Пострадавшим от преступных действий ОПГ "Федора" предлагаю обращаться к Департамерту стратегических расследований Нацполиции Украины: +380442990039 +380986743871".

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