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Все про:Одесская область (1687) СБУ (13220) янтарь (484)

 Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Одесчине сотрудники СБУ блокировали деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, незаконно добытого в Житомирской и Ривненской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец Восточной Азии, ныне - гражданин Украины. В специальном комплексе делец устроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников.

Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины. По информации спецслужбы на нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих. Готовый товар из "солнечного камня" делец переправлял контрабандой в одну из стран Азии.

Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ 01

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Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ 02
Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ 03

В ходе обысков в производственном комплексе сотрудники Управлений СБУ в Житомирской и Одесской областях обнаружили оборудование для огранки камня, обработанные камни и почти 15 килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, "черную бухгалтерию" и большую сумму наличности.

Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ 04

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Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ 05
Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ 06

Со складских помещений правоохранители изъяли почти 6 тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полутонны обработанного камня. Стоимость изъятого янтаря и изделий из него будет определена после проведения экспертизы.

Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двести килограммов нелегального янтаря, стоимостью 1,5 млн грн, выявили в автомобиле на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ 08
Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ 09

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3111574
 
 
 Топ комментарии
 
6 тонн?! Да вы что, ей богу?
Ну, не могло СБУ прозевать добычу, заготовку и транспортировку такого количества незаконного добытого янтаря, тем более, что ещё три года назад Порошенко, кажись, там навел порядок...
Даже помню его выступление перед силовиками с требованием немедленно (!) прекратить крышевание незаконной добычи янтаря.
А уж за три года - там не осталось места никакому беспределу. Ну, там 6 кг - это ещё куда не шло. Но 6 тонн - это перебор. Не могло такого быть, когда всё под контролем и "патронатом" Президента..
Вы, что же верите в то, что тогда со стороны Президената это был "пердёж в муку"?
Не ВЕРЮ !!! ОН не такой!
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Парень, ты не в курсе настоящих обьемов, там цифры намного больше.
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А теперь обратите внимание на одну "мелочь"- производство накрыло СБУ, хотя, по идее, янтарем должно заниматься МВД. Но МВД в янтарное теме сработало только 1 раз - когда убирали Сашка Белого. А дальше все, ни ментов, ни НГ в теме нет. Зная, под кем реально эти структуры, делайте выводы.
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"Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца" - изъятый янтарь передадут конкурирующему подпольному цеху по обработке янтаря, который исправно платит наверх.
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ОБРОБКА ЗАКОНОМ НЕ ЗАБОРОНЕНА! МУСОРИ -ГАЛЬМО !
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Ух, ты! Кому-то на хвост наступили, удивительно даже.
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6 тонн?! Да вы что, ей богу?
Ну, не могло СБУ прозевать добычу, заготовку и транспортировку такого количества незаконного добытого янтаря, тем более, что ещё три года назад Порошенко, кажись, там навел порядок...
Даже помню его выступление перед силовиками с требованием немедленно (!) прекратить крышевание незаконной добычи янтаря.
А уж за три года - там не осталось места никакому беспределу. Ну, там 6 кг - это ещё куда не шло. Но 6 тонн - это перебор. Не могло такого быть, когда всё под контролем и "патронатом" Президента..
Вы, что же верите в то, что тогда со стороны Президената это был "пердёж в муку"?
Не ВЕРЮ !!! ОН не такой!
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Нихера се объёмы!!
Очевидно, что службы всё раздумывали, мол, тысячи жителей, десятки а то и может сотни мотопомп фильтруют десятки километров территории, а на западной границе пытаются пролезть только какие-то сотни кило и чуть ещё в аэропортах. А где же остальное?
А оно вот где.))
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Парень, ты не в курсе настоящих обьемов, там цифры намного больше.
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Это труханов перестал делится с лалитой,что ли? Или юГику долю не дали?
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А теперь обратите внимание на одну "мелочь"- производство накрыло СБУ, хотя, по идее, янтарем должно заниматься МВД. Но МВД в янтарное теме сработало только 1 раз - когда убирали Сашка Белого. А дальше все, ни ментов, ни НГ в теме нет. Зная, под кем реально эти структуры, делайте выводы.
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Да ладно. Просто сейчас перед выборами надо перемогу в стране рисовать вот и накрыли.
Хотя если серьезнее пусть лучше в Одессе наш янтарь обрабатывают чем в Польше, так больше соотечественников на этом заработает.
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Сергей, нелегальный оборот янтаря в Украине несколько лет назад оценивался в 3 млрд.долларов! Вот где деньги для страны, ВСУ содержать можно. Но увы.
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Фейк! Гарант уже давно победил этот вопрос ну и,как и все остальные. Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ - Цензор.НЕТ 2641
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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