 "Украинский диверсант" Панов отказался работать в российской колонии и исполнять гимн страны-агрессора, - брат политзаключенного. ФОТО

Об этом 12 февраля в Facebook сообщил его брат Игорь Котелянец, передает Цензор.НЕТ.



По его словам, о ситуации с братом ему рассказала российская правозащитница Вера Гончарова.

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"Женя так и находится в 6-й колонии в Омске, мучают боли в спине. Сделали укол обезболивающего. Лечение не проводят. ... На встрече с правозащитницей он сказал, что работать в колонии не собирается, никакого батрачивания на государство-агрессор; гимн государства-агрессора исполнять отказывается (там есть практика ежедневного принуждения славить отечество) и хочет учиться дистанционно в вузе – изучать историю", – рассказал Котелянец.









Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима.