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 Общество, Фоторепортаж
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 Московский суд оставил под арестом четырех украинских моряков: военнопленных пришли поддержать дипломаты стран ЕС и США. ФОТО

В эти минуты должно начаться заседание по четвертой четверке - это Михаил Власюк, Вячеслав Зинченко, Денис Гриценко и Андрей Драч.

Московский городской суд признал законным решение Лефортовского районного суда о продлении ареста против очередной четверки военнопленных украинских моряков до конца апреля 2019 года. Такое решение в отношении огласила судья Мосгорсуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Данное решение оглашено в отношении Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло и Богдана Небылицы.

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В ближайшее время должно начаться заседание по четвертой четверке - это Михаил Власюк, Вячеслав Зинченко, Денис Гриценко и Андрей Драч.

Поддержать украинских моряков кроме дипломатов Украины, стран ЕС и США прибыли российские активисты.

Московский суд оставил под арестом четырех украинских моряков: военнопленных пришли поддержать дипломаты стран ЕС и США 01
Московский суд оставил под арестом четырех украинских моряков: военнопленных пришли поддержать дипломаты стран ЕС и США 02

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/p3111485
 
 
 Топ комментарии
 
Да не пишите вы уже слово СУД. Нет такого словосочетания "Московский суд" в природе. Есть московское судилище.
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В тюрьме, но свободные! Держитесь, украинцы!
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Да не пишите вы уже слово СУД. Нет такого словосочетания "Московский суд" в природе. Есть московское судилище.
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что-то вспомнилось как наши пачками отпускали "заблукашек"...
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В тюрьме, но свободные! Держитесь, украинцы!
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Героически сдались - героически сидят...!!!
Держитесь моряки...!!!
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вы мне не пишите, не симпатичны в антипатиях против всего украинского.
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ну вот..., хотел как лучше.. Московський суд залишив під арештом чотирьох українських моряків: військовополонених прийшли підтримати дипломати країн ЄС і США - Цензор.НЕТ 5643
Ну ладно, не буду вам писать...
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Никому не пишите, с "как лучше" у вас не получается, получается с "как всегда".
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malachivo - да я прикалываюсь....

Буду конечно писать..., и много....
Но о морячках наверное нет уже....
Дезертиры с поля боя... - незачем о них писать... Московський суд залишив під арештом чотирьох українських моряків: військовополонених прийшли підтримати дипломати країн ЄС і США - Цензор.НЕТ 6689
Ауффидерзейн , мой немецкий наглый новоришь - бюргер, дающий советы что делать мне у меня же дома...
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Придет час оба суда в полном составе будут судить в ГААГЕ.
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Цензор.НЕТФотоОбществоМосковский суд оставил под арестом четырех украинских моряков: военнопленных пришли поддержать дипломаты стран ЕС и США. ФОТО
 
 
 
 
 
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