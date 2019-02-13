 Московский суд оставил под арестом четырех украинских моряков: военнопленных пришли поддержать дипломаты стран ЕС и США. ФОТО

Московский городской суд признал законным решение Лефортовского районного суда о продлении ареста против очередной четверки военнопленных украинских моряков до конца апреля 2019 года. Такое решение в отношении огласила судья Мосгорсуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Данное решение оглашено в отношении Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло и Богдана Небылицы.
В ближайшее время должно начаться заседание по четвертой четверке - это Михаил Власюк, Вячеслав Зинченко, Денис Гриценко и Андрей Драч.
Поддержать украинских моряков кроме дипломатов Украины, стран ЕС и США прибыли российские активисты.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Держитесь моряки...!!!
Ну ладно, не буду вам писать...
Буду конечно писать..., и много....
Но о морячках наверное нет уже....
Дезертиры с поля боя... - незачем о них писать...
Ауффидерзейн , мой немецкий наглый новоришь - бюргер, дающий советы что делать мне у меня же дома...