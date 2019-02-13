 Гриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений. ДОКУМЕНТ

Соответствующее обращение с подписью главы ВСК Ивана Винника (БПП) находится в распоряжении Цензор.НЕТ.

"С целью изучения, исследования информации по вопросам расследования, приглашаю Вас, как лицо, которое в период с 4 февраля 2005 года по 23 ноября 2007 года занимало должность Министра обороны Украины, на очередное заседание Временной следственной комиссии, которое состоится 20.02.2019 в 15.00 в служебном помещении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны №1224 по ул. Садовая, 3А в городе Киев, для предоставления объяснений относительно известных обстоятельств по вопросам, которые являются предметом расследования", - говорится в обращении.

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Напомним, ранее временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. Анатолий Гриценко был министром обороны в 2005 - 2007 гг.