EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3889  198
Материалы по теме:
Все про:ВР (22656) ВСК (135) Гриценко Анатолий (1221) Винник Иван (151) ВСУ (193)

 Гриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений. ДОКУМЕНТ

Кандидата в президенты, экс-главу Минобороны Анатолия Гриценко вызывают на заседание Временной следственной комиссии (ВСК) ВР по проведению расследования сведений относительно фактов разворовывания в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

Соответствующее обращение с подписью главы ВСК Ивана Винника (БПП) находится в распоряжении Цензор.НЕТ.

"С целью изучения, исследования информации по вопросам расследования, приглашаю Вас, как лицо, которое в период с 4 февраля 2005 года по 23 ноября 2007 года занимало должность Министра обороны Украины, на очередное заседание Временной следственной комиссии, которое состоится 20.02.2019 в 15.00 в служебном помещении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны №1224 по ул. Садовая, 3А в городе Киев, для предоставления объяснений относительно известных обстоятельств по вопросам, которые являются предметом расследования", - говорится в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений 01
Гриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений 02

Напомним, ранее временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. Анатолий Гриценко был министром обороны в 2005 - 2007 гг.

Источник: https://censor.net.ua/p3111479
 
   
 Топ комментарии
 
За 5 лет не управились спросить, а тут удивительным образом приспичило.
 показать весь комментарий
 
оказывается армию не российский шпион Янукович разворовал,у которого Порошенко министром работал,а Гриценко,вот оно что Михалыч
 показать весь комментарий
 
так надо и Турчинова как главу сбу в 2005 и пороха как члена снбо без них не продали бы столько
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Дивним чином перед виборами всі кандидати, зрозуміло кроми сонцеподібного, робляться ворогами, ворами, сепаратистами, брехунами, недоумками..
 показать весь комментарий
 
 
А за 2017 он тоже должен пояснения давать? Гриценка запрошують на засідання ТСК щодо розкрадання в ЗСУ з 2004 по 2017 рік для надання пояснень - Цензор.НЕТ 1382
 показать весь комментарий
 
 
Бывали хуже времена,Но не было подлей

 показать весь комментарий
 
 
Одного клоуна не таскают на допросы!
Явно креатура Гаранта, оттянуть голоса Юльки.
 показать весь комментарий
 
 
А он что был МО? Работал на госдолжности?
 показать весь комментарий
 
 
Был бы человек и желание, а статья найдется.
А у Юльки и Гриценко он оттягивает голоса знатно.
 показать весь комментарий
 
 
Да, это правда, оттягивает, но Вовка сказал, что, возможно, он свои голоса отдаст Юльке...Представляю, что будет творится, если это поможет ей победить, потрох же застрелится.
 показать весь комментарий
 
 
Не отдаст! Нет смысла забрать а потом отдать.
Гриценко оттягивает голоса у Порошенко, а Вова у Юльки и Бойко.
 показать весь комментарий
 
Конечно, если их Вова "наоттягивает" столько, что хватит на должность президента, то да, не отдаст!
 показать весь комментарий
 
Згідно
чинного законодавства:

НІЯКИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ НЕ МАЄ ПРАВА ПРОДАВАТИ ЗБРОЮ
 показать весь комментарий
 
 
Без відома головнокомандуючого, а про нього і не згадують. Патамушта не балотується в президенти.
 показать весь комментарий
 
 
укропбандерівець - это да....

Но, как каждый офицер с честью тем более занимающий такой высокий пост, должен был препятствовать разрушению вооруженных сил страны - а не молчать как крыса держась за кресло, должность и погоны...
 показать весь комментарий
 
 
А він і не мовчав. Я про це вже 10 років знаю. Це тобі повилазило. Легше бути гімнометом аніж головою думати, егеж? Коли прийшов януковоч Гриценко одразу побачив що йому не дадуть закінчити реформи і пішов з уряду.
 показать весь комментарий
 
 
Так это и не суд, это комиссия ВР. Это фуфло во главе которой стоят два пида.. кристально чистых человека Пашинский и Виннык.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенкор начал дешевые методы по устранению конкурентов. Наивняк.
 показать весь комментарий
 
 
Клоунада продолжается. Всё разворовано, а никто не сидит. Расследования продолжаются уже 28 лет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По-сравнению с другими он украл немного , но украл ! Нажился на боеготовности Украины ( не боеготовности )))) А это уже не есть хорошо для будущего президента .
 показать весь комментарий
 
Шапкокрад теж крав, але став президентом.
 показать весь комментарий
 
 
Пане Анатолію, відповідно до ст. 49 КК Уккраїни, посилайте їх на/в і т.д., оскільки це суто політичний тиск на Вас. Нехай вони пишуть на Вас заяви відповідно до чинного законодавста
до правоохоронних органів.
"Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності

1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину 1 до дня набрання вироком законної сили минули такі строки;
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину."
 показать весь комментарий
 
 
Петро Олексійович, ми розуміємо ваші проблеми! Починайте з баби Дусі, з самого початку, і вийдете на тогочасного прм'єра і президента під керівництвом яких працював Гриценко.Утопаючий за соломинку хапається.... А якщо вона утопаючого витримає, буде черговий майдан.
 показать весь комментарий
 
 
Міністр оборони підпорядковується головнокомандуючому, а не прем"єру.
 показать весь комментарий
 
 
А як може член кабміну не підчинятися Прем'єру?
 показать весь комментарий
 
 
+ Как член РНБО, подчинен главе РНБО. Эти властные дурни сами себе уголовные сроки готовят.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть таки за нього голосуватиму знов. Ви мене переконали.
 показать весь комментарий
 
 
Все верно пусть научятся мерять себя той мерой ,которой меряют других,и чтобы люди не заблуждались по поводу подобных "обличителей" как Гриценко, пусть даст всенародно обьяснения по поводу розвала армии, думаю если в этом участвовал Порох ,как здесь пытаются доказать,то Гриценко молчать не будет,а Порох бы не трогал этот вопрос ,если был бы замешан.
Гриценко хочет быть президентом, пусть решит народ насколько он честен сам когда обличает других. Кто против того чтобы человек дал разьяснения по поводу работы на посту ,который он занимал ? Ведь никто не хочет вранья и манипуляций избирателями,и президента преступника и лгуна ,так пусть обьяснит ,а украинцы - послушают его обьяснения.
 показать весь комментарий
 
 
Лилия, как вы относитесь к публичным обещаниям одного из кандидатов в президенты данных 5 лет назад - АТО будет закончено в течении нескольких часов, бойцы будут получать по 1000грн в день?
Вас поцитирую. "Ведь никто не хочет вранья и манипуляций избирателями,и президента преступника и лгуна ,так пусть обьяснит ,а украинцы - послушают его обьяснения."
 показать весь комментарий
 
 
- Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. свидетели, записывайтесь! ©
 показать весь комментарий
 
 
Просто и естественно отношусь ,я никогда не говорила ,что Порошенко идеален,не нужно давать обещаний заранее не выполнимых,тоже касается и Тимошенко и Зеленского и пр.сказочников.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Палковник спрячется под юбкой Юлии Швондер😂
 показать весь комментарий
 
 
Про обещанные расследования Майдана, Иловайска и Дебальцево они не хотят вспомнить? Ах, да это же все было во времена их правления, Неудобно как-то. Люди погибли? А им пофиг.
 показать весь комментарий
 
 
Это не оправдывает Гриценко ,если он участвовал в развале армии Украины,то Майдан,Иловайск и Дебальцево ,тоже его вина,что Украина не имела нужной мощи чтобы отбить профессионально противника и защитить свои границы.
 показать весь комментарий
 
 
Истинно какцапское хамство , я думаю надо познакомить тебя с админом, не пугай ,чтобы сам не боялся.
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко может послать их на хер. Фамилия указана неверно. Никто не пишет письма порошенку, луценку, геращенку или геращенке. Виннику с бандой в школу!
 показать весь комментарий
 
 
У ******** українській мові нормативними слід вважати обидва варіанти відмінювання - чоловічих і жіночих прізвищ. Не відмінюють лише жіночі українські прізвища на -ко, -ло.
 показать весь комментарий
 
 
Порох его так валит, что так и хочется за Гриценко проголосовать...
 показать весь комментарий
 
 
Опять "кто угодно но не Порох",слышали и знаем откуда доносится клич.
 показать весь комментарий
 
Это потому что он единственный кто написал заявление на преступное бездействие Турчинова и Наливайченко приведшее к сдаче Крыма без боя.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль ,что он не обьяснил в заявлении как он собирался начать войнуза Крым с рф без армии и флота,я бы за эту провокацию точно его под суд отдала.
 показать весь комментарий
 
А в нас у Сумах викликали на допит директора "Шляхрембуду" з приводу ДТП 2016 року. На цьому директорі ніде клейма ставити, але ніхто його ніколи не чіпав. А зараз взялися. Бо він член ВО "Батьківщина". Надумані кримінальні справи проти кандидатів в президенти в передвиборчий період називається зловживанням адміністративним ресурсом.
 показать весь комментарий
 
 
Предупредительный выстрел... Следующий будет в жопу... солью... =)
 показать весь комментарий
 
 
среди юли пети и клоуна, гриць не кажется таким уже и плохим...
 показать весь комментарий
 
 
То це з політичні переслідування--зараз буде кричати вся мерзлота,на чолі з найбільшими чемпіонами по брехні--юля, рабинович, ляшко. Ці прізвища і імена незаслуговують того,щоб їх писали з великої букви.
 показать весь комментарий
 
 
Коли чорний піар від влади без довіри перевищує певну межу, він перетворюється в звичайний піар.
 показать весь комментарий
 
 
А я бы посмотрел телетрансляцию заседания этой комиссии. Охота посмотреть как об Ивана Юлиевича Винныка будут вытирать ноги.
 показать весь комментарий
 
 
Ой ржу не могу!!!!!
Все порохнявые любитель аннилингуса шоколадного послетались на ветку!
И ни один диб-л гне может ответить на вопрос - какой срок исковой давности по статьям обвинения?
И есть ли вообще это обвинение!
Ведь вызвали Гриценко так- поговорить, семечек полузгать!
И как же до сих пор самый неподкупный, квалифицированный плокулол луцик не сшил на Гриценко дело!
Ему ведь кого то обвинить, как мне чихнуть.
 показать весь комментарий
 
 
Так сначала Марчука надо вызывать - он же был министром обороны в 2004 году Гриценка запрошують на засідання ТСК щодо розкрадання в ЗСУ з 2004 по 2017 рік для надання пояснень - Цензор.НЕТ 6266
 показать весь комментарий
 
 
Якби вінник, пашинський, та яценюк раптом почали казати, що Гриценко - найкраща кандидатура на Прехидента України, то його рейтнг обрушився до нуля.
 показать весь комментарий
 
 
Винник напоминает мордой мопса, который хочет всех искусать, но не понимает, что строение челюстей не позволяет. Что уже следствие по взрывам арсеналов закончены?
 показать весь комментарий
 
 
Хай би ще Бабцю косату викликали, бо підписувала розпродаж "надлишкового" майна вОна:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80/

 показать весь комментарий
 
 
Нету у вас ничего, против Кости Сапрыкина (с)
 показать весь комментарий
 
Зрада! Зрада!
Проклятый Порошенко начал дешевые методы по устранению конкурентов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Чёт так поздно расследованием занялись, под самые выборы...А чё, никто плёнками Онищенко не занимается, офшорными счетами барыги, его ослепшими трастами? Гриценка запрошують на засідання ТСК щодо розкрадання в ЗСУ з 2004 по 2017 рік для надання пояснень - Цензор.НЕТ 4705 Гриценка запрошують на засідання ТСК щодо розкрадання в ЗСУ з 2004 по 2017 рік для надання пояснень - Цензор.НЕТ 5006
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко хочет правды ?Так пусть докажет, что он не вор, если хочет быть президентом Украины.
 показать весь комментарий
 
Эй, вы, там потише (обращение к ВСК) а, то ненароком на шишку посадите Петруху, министра экономики: трошки барыжыл майном
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко, ничего доказывать НЕ ДОЛЖЕН... Эт обвинение должно доказывать, если сможет.. Гриценка запрошують на засідання ТСК щодо розкрадання в ЗСУ з 2004 по 2017 рік для надання пояснень - Цензор.НЕТ 5957
 показать весь комментарий
 
 
Без решения кабмина, Гриценко не смог бы продавать за безценок вооружение.
Кто тогда был Премьером?
 показать весь комментарий
 
А этого, кудрявого секретаря РНБО тоже вызывают и министра экономки при януковиче, которые подписывали списки на продажу ?
 показать весь комментарий
 
 
Министр Обороны ничего продать не может! Этим занимаются специальные институции. Устроили цирк для лохов, перед выборами. Уже не знают, шо и придумать. Позорище! Янукович был благороднее нынешних... и от этого становится тошно и страшно.
 показать весь комментарий
 
 
Пэтя усиленно стремится в Ростов!!!... скучает??? Гриценка запрошують на засідання ТСК щодо розкрадання в ЗСУ з 2004 по 2017 рік для надання пояснень - Цензор.НЕТ 3143
 показать весь комментарий
 
 
Пришло время собирать камни. Это работа попа.
 показать весь комментарий
 
Гриценкові треба взяти на озброєння геніальну фразу "по даному питанню пояснить будь що затрудняюсь".
 показать весь комментарий
 
Данная "проблема - сделана на ровном месте" или - "яйца выеденного не стоит"!


Вообще - Как распродавали армию Украины, или почему стране не хватает оружия! http://zerkalo.mk.ua/novini/kak-rasprodavali-armiyu-ukrainy-ili-pochemu-strane-ne-xvataet-oruzhiya.html;
В частности -
23.11.18 Іван Апаршин «Де збрехала ТСК Вінника щодо Міноборони?» https://censor.net.ua/blogs/3098538/;
27.11.18. Іван Апаршин «Як розпродавалось українське озброєння у 2012 році, або Про що мовчить ТСК Вінника?» https://www.obozrevatel.com/politics/yak-rozprodavalos-ukrainske-**********-u-2012-rotsi-abo-pro-scho-movchit-tsk-vinnika.htm или https://censor.net.ua/blogs/3099221/;
12.12.18. Іван Апаршин.«Для чого ТСК Винника звинуватила Ющенка у розвалі армії, а Турчинова - у причетності до продажу зброї?» https://censor.net.ua/blogs/3101932/;
;
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх