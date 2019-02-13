 Гриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений. ДОКУМЕНТ

Соответствующее обращение с подписью главы ВСК Ивана Винника (БПП) находится в распоряжении Цензор.НЕТ.
"С целью изучения, исследования информации по вопросам расследования, приглашаю Вас, как лицо, которое в период с 4 февраля 2005 года по 23 ноября 2007 года занимало должность Министра обороны Украины, на очередное заседание Временной следственной комиссии, которое состоится 20.02.2019 в 15.00 в служебном помещении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны №1224 по ул. Садовая, 3А в городе Киев, для предоставления объяснений относительно известных обстоятельств по вопросам, которые являются предметом расследования", - говорится в обращении.
Напомним, ранее временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. Анатолий Гриценко был министром обороны в 2005 - 2007 гг.
Явно креатура Гаранта, оттянуть голоса Юльки.
А у Юльки и Гриценко он оттягивает голоса знатно.
Гриценко оттягивает голоса у Порошенко, а Вова у Юльки и Бойко.
чинного законодавства:
НІЯКИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ НЕ МАЄ ПРАВА ПРОДАВАТИ ЗБРОЮ
Но, как каждый офицер с честью тем более занимающий такой высокий пост, должен был препятствовать разрушению вооруженных сил страны - а не молчать как крыса держась за кресло, должность и погоны...
пида.. кристально чистых человека Пашинский и Виннык.
до правоохоронних органів.
"Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину 1 до дня набрання вироком законної сили минули такі строки;
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину."
Гриценко хочет быть президентом, пусть решит народ насколько он честен сам когда обличает других. Кто против того чтобы человек дал разьяснения по поводу работы на посту ,который он занимал ? Ведь никто не хочет вранья и манипуляций избирателями,и президента преступника и лгуна ,так пусть обьяснит ,а украинцы - послушают его обьяснения.
Вас поцитирую. "Ведь никто не хочет вранья и манипуляций избирателями,и президента преступника и лгуна ,так пусть обьяснит ,а украинцы - послушают его обьяснения."
Все порохнявые любитель аннилингуса шоколадного послетались на ветку!
И ни один диб-л гне может ответить на вопрос - какой срок исковой давности по статьям обвинения?
И есть ли вообще это обвинение!
Ведь вызвали Гриценко так- поговорить, семечек полузгать!
И как же до сих пор самый неподкупный, квалифицированный плокулол луцик не сшил на Гриценко дело!
Ему ведь кого то обвинить, как мне чихнуть.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80/
Проклятый Порошенко начал дешевые методы по устранению конкурентов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто тогда был Премьером?
Вообще - Как распродавали армию Украины, или почему стране не хватает оружия! http://zerkalo.mk.ua/novini/kak-rasprodavali-armiyu-ukrainy-ili-pochemu-strane-ne-xvataet-oruzhiya.html;
В частности -
23.11.18 Іван Апаршин «Де збрехала ТСК Вінника щодо Міноборони?» https://censor.net.ua/blogs/3098538/;
27.11.18. Іван Апаршин «Як розпродавалось українське озброєння у 2012 році, або Про що мовчить ТСК Вінника?» https://www.obozrevatel.com/politics/yak-rozprodavalos-ukrainske-**********-u-2012-rotsi-abo-pro-scho-movchit-tsk-vinnika.htm или https://censor.net.ua/blogs/3099221/;
12.12.18. Іван Апаршин.«Для чого ТСК Винника звинуватила Ющенка у розвалі армії, а Турчинова - у причетності до продажу зброї?» https://censor.net.ua/blogs/3101932/;
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