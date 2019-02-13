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 Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированной Керчи на руинах Пантикапея рухнули античные колонны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Керчь.FM.

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На данный момент все упавшие части колонн вывезли сотрудники музея.

Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 01
Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 02
Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 03

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Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 04

Напомним, 28 января колонны "подперли", чтобы они не упали, но это не помогло. Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре оккупированной Керчи.

Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 05

Ранее на официальном сайте заповедника обнародовали заявление пособницы оккупантов Татьяны Умрихиной, которая утверждает, что состояние объекта "не является критическим". Умрихина пояснила происходящее "природно-климатическим фактором", к которому отнесла суточные перепады температуры и землетрясения, которые происходили в Керченском проливе.

Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3111473
 
   
 Топ комментарии
 
2600 лет простояли . Пришли ватные уроды ....
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россия владела Крымом всего меньше двухсот лет и за это время уничтожила 90% коренного населения и разрушила практически все памятники архитектуры, которые там существовали десятки веков
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2600 лет простояли . Пришли ватные уроды ....
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россия владела Крымом всего меньше двухсот лет и за это время уничтожила 90% коренного населения и разрушила практически все памятники архитектуры, которые там существовали десятки веков
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За годы независимости в Украине с 52млн. населения осталось в лучшем случае-36...Экономика с третьей в Европе-на 62 месте т. е. последнем По уровню жизни на 116 в мире...
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Кацап якщо не збреше - то вже не кацап. Античність не пережила російських окупантів: у Керчі впали колони на руїнах Пантікапея - Цензор.НЕТ 8092
"Экономика с третьей в Европе..." ©
Зачекай, зараз відгадаю... Ми були на третьому місці, отже перед нами було лише дві країни. Німеччина і Британія, нє? А Франція, Італія, Швеція, Нідерланди та інші пасли задніх і заглядали нам у сраку?

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Да.Еше агитка была за незалежность, что работаем как во Франции а получаем как в союзе.Ну и кормим всех.
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Речь в статье о разрушенных памятниках с приходом оккупантов из Раши,а оно неадекватное на голову - как плохо с Украиной!
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Як казав головний підерас, "всього доброго, пішли ви нахер"
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Треба негайно подавати позови у міжнародні суди.
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порохобот сраный
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у кого рухнул? это у тебя пердак рухнул похоже..........
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ты тоже порохобот сраный
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чей-та парахабот? да еще и сранай, Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея - Цензор.НЕТ 411 я пороха на боте вертел с тобой за одно понятно?
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ага. а еще в америке почти все порохоботы, они тоже счтают что рассияне живут хуже чем негры в африке Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея - Цензор.НЕТ 7476
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Царь Митрас своим прикосновением все превращал в золото...
А педофил ***** все в вату и говно..
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Геракл з Митрасом (Мідасом) у один садочок ходили, їх горщики поруч стояли - він краще знає. Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея - Цензор.НЕТ 5016
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Знаковая фамилия - умрихина...нашли кому доверить заповедник.
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тогда лучше было бы ей весь крым доверить, или еще круче - все россию Античність не пережила російських окупантів: у Керчі впали колони на руїнах Пантікапея - Цензор.НЕТ 9300
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Просто в Крым говна натекло - вот и подмыло...
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самое нижнее фото жестяк, кацапы свои хибары любят деревянными реечками подпирать.
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так-так. Вата, конечно уроды еще те, вот только факты перевирать не нужно. Читаем первоисточники:
"На раскопках Пантикапея (Митридат) на Пританее наклонились колонны. В настоящее время к памятнику невозможно подойти - вход в городище закрыт и охраняется. Как объяснили журналисту Керчь.ФМ сотрудники музея, это было сделано в целях безопасности.
«Процесс по сохранению памятника запущен давно. Изначально Пританей - это новодел, собранный из аутентичных древних камней, которые были обнаружены в Керчи. Мониторинг за состоянием Пританей осуществлял НИИ реставрации (1975 год), после распада Союза мониторинг исполнять перестали. Собственными силами музея мы (керченский музей) сохраняли для керчан и гостей города Пританей. Этой зимой из-за снега и естественных температурных процессов конструкция Пританея наклонилась. Мы уведомили о происходящем все заинтересованные инстанции, с нашей стороны были предприняты все меры», - сказал заместитель заведующего отделом охраны памятников Арсений Михайлов."
Так что, не нужно то, что некоторые, кхм, Овощи и пасечники довели до такого состояния на кацапню валить. Оно удобно, все на кацапов валить, конечно, и уровень жизни упал, и экономика, про то что кое-какие уроды при власти про памятники культуры просто забыли(забил), как-то вспоминать моветоном стало
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Ух, ты! Давно я там был, 38 лет назад. Ну, да, за такие подпорочки руки мало отбить. Позорище...
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38 лет назад этих колонн просто не было. потом были восстановления - реконструкция. не звизди, совочек кацапский
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Пёс, а я шо, говорил, что наблюдал ТАМ эти колонны??? Укажи, в каком месте ты это приметила, псина. А на Митридате я был, и не только там. И в Аджимушкае был, в том же 1981-м. И как мне кажется, вот эти ворота, с подпорочками, оттуда и переволокли, на Митридат. Поняла, псина?! Вот и молодец.
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)))) та молодых понабирали. кидаются на всех и всё.
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фу, мля сруским дерьмом запахло.Я абсолютно понимаю, что скрепами вся голова забита и проверить факты кацапсина не может ибо не скрепно, не по гундяеевски. По сему- какцап, не отвечай мне больше , ок? Я в твой сруский мир погружаться не хочу.
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Отвечать тебе, псина- я не стану. Я тебя, тварь, просто ***** посылаю, согласно традиций. Свободен, пёс.
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Ну и опять же - это - новодел, как видно выше. так что, блин, ну пждста - не превращайтесь в парашаСМИ - не передергивайте факты
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Заткнись бот **********. И сюда суки влезли, банить вас скотов надо.
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какцап, я понимаю, что пользоваться гуглом не скрепно, а проверить информацию )(уйло с гундяеем не позволяет. жаль вас убогих. от подобных свинорусов только ядрена бомба мир спасет
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При Хутине всё опускается ниже плинтуса,даже колоны не выдерживают воровской власти...!
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Похоже, такая же ситуация ждет Россию и её Мост!?
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Міст через 27 днів 8 годин і 19 хвилин рухне. І не смійте глузувати - я знаю що кажу. Античність не пережила російських окупантів: у Керчі впали колони на руїнах Пантікапея - Цензор.НЕТ 6620
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ЭТО ЗНАК !!! С РОССИЕЙ БУДЕТ ТОЖЕ, ЧТО И С ПАНТИКАПЕЙ !!!
У 4 столітті на економічному житті Пантікапея відбулася соціально-економічна криза, що охопила весь античний світ. У 370-х роках місто зазнало руйнівного удару гунів. У 5 столітті античний Пантікапей перестав існувати.
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100% -так и будет,сегодня Мост есть,а завтра его нет...!
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Той, що менший Галустян. Він нормально не вміє розмовляти російською, як його сородич - Лавров?
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печалько в том, что варвары уже не однажды выигрывали против цивилизации ((
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2500 років простояли і не витримали. У всьому світі дбають про історичні пам'ятки, особливо ті що несли культуру в суспільство
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Не допускайте северных варваров к египетским пирамидам. Те 4500 лет простояли, а у них за год-два рассыпятся на песок.
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Підпори, пілять, поставили, нах...
Колони моста підіпріть краще, а то мулякО смулить нах.
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Кацапы ведут себя в Крыму, как ведут оккупанты на временно оккупированных территориях. Все ценное они уже вывезли к себе в Московию, что не смогли вывести разрушили, территорию загадили, создали экологическую катастрофу, Крым превратили в непригодный для жизни регион. Возникает вопрос, зачем им античные колоны, которые нельзя вывести.
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То, что нельзя вывезти - уничтожить, железная логика *********-фашистского режима.
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теперь будет что ***** под ноги подставлять, чтобы выше казаться...
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паРаша, куда бы она ни пришла, несёт только смерть и разрушения. Ничего нового...
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окупанти вивезли колони підпирати свою імперію яка розвалюється.
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Ці потвори,винищіли багато народів і культур.
Цього разу,не вийде!
Слава Україні! Слава Нації!
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Античные колоны палками подперли, ну кто б сомневался. Синей изолентой нужно было перемотать, они бы ещё 2500 лет простояли .
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Дуже жаль( Ще один злочин в список виродкам мокшанським...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАнтичность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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