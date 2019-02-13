 Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Керчь.FM.
На данный момент все упавшие части колонн вывезли сотрудники музея.
Напомним, 28 января колонны "подперли", чтобы они не упали, но это не помогло. Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре оккупированной Керчи.
Ранее на официальном сайте заповедника обнародовали заявление пособницы оккупантов Татьяны Умрихиной, которая утверждает, что состояние объекта "не является критическим". Умрихина пояснила происходящее "природно-климатическим фактором", к которому отнесла суточные перепады температуры и землетрясения, которые происходили в Керченском проливе.
Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.
"Экономика с третьей в Европе..." ©
Зачекай, зараз відгадаю... Ми були на третьому місці, отже перед нами було лише дві країни. Німеччина і Британія, нє? А Франція, Італія, Швеція, Нідерланди та інші пасли задніх і заглядали нам у сраку?
А педофил ***** все в вату и говно..
"На раскопках Пантикапея (Митридат) на Пританее наклонились колонны. В настоящее время к памятнику невозможно подойти - вход в городище закрыт и охраняется. Как объяснили журналисту Керчь.ФМ сотрудники музея, это было сделано в целях безопасности.
«Процесс по сохранению памятника запущен давно. Изначально Пританей - это новодел, собранный из аутентичных древних камней, которые были обнаружены в Керчи. Мониторинг за состоянием Пританей осуществлял НИИ реставрации (1975 год), после распада Союза мониторинг исполнять перестали. Собственными силами музея мы (керченский музей) сохраняли для керчан и гостей города Пританей. Этой зимой из-за снега и естественных температурных процессов конструкция Пританея наклонилась. Мы уведомили о происходящем все заинтересованные инстанции, с нашей стороны были предприняты все меры», - сказал заместитель заведующего отделом охраны памятников Арсений Михайлов."
Так что, не нужно то, что некоторые, кхм, Овощи и пасечники довели до такого состояния на кацапню валить. Оно удобно, все на кацапов валить, конечно, и уровень жизни упал, и экономика, про то что кое-какие уроды при власти про памятники культуры просто забыли(забил), как-то вспоминать моветоном стало
У 4 столітті на економічному житті Пантікапея відбулася соціально-економічна криза, що охопила весь античний світ. У 370-х роках місто зазнало руйнівного удару гунів. У 5 столітті античний Пантікапей перестав існувати.
Колони моста підіпріть краще, а то мулякО смулить нах.
Цього разу,не вийде!
Слава Україні! Слава Нації!