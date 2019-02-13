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Все про:взятка (4359) Львов (3391) СБУ (13220) патрульная полиция (1221)

 Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульного полицейского уличили во взяточничестве сотрудники СБУ во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

Старший инспектор отдела административной практики управления патрульной полиции Львова требовал от местного жителя 1200 долларов за возвращение водительского удостоверения, которое было изъято ранее за вождение в нетрезвом состоянии.

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"Оперативники спецслужбы задержали полицейского после получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", - сообщают в патрульной полиции.

Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем 01
Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем 02Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем 03

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3111437
 
   
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Хуйло что-ли? Теперь назови фамилию урода, который на фоне войны всячески благоприятствовал принятию схемы Роттердам+? Львівський патрульний вимагав $1200 за повернення вилучених за п'яну їзду прав: хабарника впіймали на гарячому - Цензор.НЕТ 4924
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И казалось бы: при чём тут Роттердам+?.. Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем - Цензор.НЕТ 9655
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И казалось бы: при чём тут Роттердам+?.. Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем - Цензор.НЕТ 9655
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Назови фамилию урода, который развязал войну против Украины?
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***** что-ли? Теперь назови фамилию урода, который на фоне войны всячески благоприятствовал принятию схемы Роттердам+?
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Ну и чего молчишь? Язык в соевом анусе застрял? Львівський патрульний вимагав $1200 за повернення вилучених за п'яну їзду прав: хабарника впіймали на гарячому - Цензор.НЕТ 5754
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Зеленский, Тимошенко и Гриценко - неопровержимо.
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О, да у тебя от сои совсем башню свернуло. Мажь голову зеленкой. Львівський патрульний вимагав $1200 за повернення вилучених за п'яну їзду прав: хабарника впіймали на гарячому - Цензор.НЕТ 6882
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Больше всего депутатов от БПП.
Расшифруете сами эту аббревиатуру?
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Зарплата у полицейского 7 000 гривен.А семью кормить надо.
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Ага, так водитель-алкаш оказывается еще и жлоб, и стукач!)))
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Совсем берега нью мент потерял , это везде 300 баксов стоит . Кто не в курсе , рассказываю , новые берут не хуже старых.
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это реальная реформа в жизни и не надо: а семью кормить надо. у него работа по-защите правопорядка, или не по-рубиловке капусты.
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ЦЕ НОВИЙ ПОЛИЦИЯНТ ??? ЧИ ЗАБЛУКАВШИЙ СТАРИЙ ???
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Це гаішник, який перейшов в реформовану поліцію. Форма нова, звички старі.
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Це реформована поліція перейшла до старих гаїшників...
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Это поле ещё много лет каждый день пропалывать придется,пока вы всё сорняки изведёте.Быстрые чудеса только в цирке.
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згнили нах поліцаї при гнилому президенті
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Мусора жадность сгубила, меньше бы хавал - не подавился бы.
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С полицейским всё понятно.

А ЧТО С ЛЮБИТЕЛЕМ ЕЗДИТЬ ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЁМ ??????
ШО ЗАБРАЛ ПРАВА, И ТЕПЕРЬ ДОВОЛЬНЫЙ СВОЕЙ СХЕМОЙ МОЖНА ЕЗДИТЬ ПЬЯНЭНЬКИМ И ДАЛЬШЕ ???? 😂😅😂
кстати господа автомобилисты, ЗАПИШИТЕ ,,СХЕМКУ" СЕБЕ В АКТИВ. РАБОТАЕТ. 😉
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛьвовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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