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 С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Игорем Наконечным простились в Донецкой области. ФОТОрепортаж

8 февраля, в районе Авдеевской промзоны в Донецкой области во время боевого дежурства погиб старший солдат 93-й отдельной механизированной бригады Игорь Наконечный (позывной Замок).

Об этом говорится на Фейсбук-странице 93-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

Вчера, 12 февраля, в селе Бахчевик Волновахского района Донецкой области состоялось прощание с Игорем Наконечным (позывной Замок), 1988 года рождения, старшим солдатом 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 8 февраля, в районе Авдеевской промзоны в Донецкой области во время боевого дежурства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 8 февраля в районе Авдеевской промзоны во время боевого дежурства погиб старший солдат 93-й ОМБр Игорь Наконечный. ФОТО

"Сегодня проводили в последний путь Героя войны с российским оккупантом Игоря Наконечного. Воина похоронили в его родном поселке Бахчевик Волновахского района Донецкой области. Провожать воина 93-й бригады Холодный Яр пришли жена, мать, сестры, родственники, друзья. Также присутствовали боевые побратимы из нашей бригады, других боевых соединений, где служил Игорь, и местные власти", - сообщает бригада.

С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Игорем Наконечным простились в Донецкой области 01

Украинский воин Игорь Наконечный

С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Игорем Наконечным простились в Донецкой области 02
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Игорем Наконечным простились в Донецкой области 03

С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Игорем Наконечным простились в Донецкой области 04
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Игорем Наконечным простились в Донецкой области 05

Источник: https://censor.net.ua/p3111423
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Игорем Наконечным простились в Донецкой области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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