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 Общество, Фоторепортаж
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 Волонтерам "Мега-полиграфа" нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков. ФОТОрепортаж

Волонтерам "Мега-полиграфа" не хватает средств для оплаты ремонта автомобиля Mitsubishi Pajero, который через несколько дней будет передан снайперам 25-й ОВБД, а также для ремонта 2 генераторов. Кроме того, воинам-реактивщикам, которые вот-вот поедут на фронт, нужен ряд необходимых вещей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Мега-полиграфа" в Facebook.

"Паджерик сегодня заезжает на замену грм (ролики и все ремни) и через день-два будет готов к передаче снайперам в 25-ю ОВДБ. Поменяны все тех. жидкости (в том числе коробка/раздатка), колодки, шаровые, тормозные трубки, передние аморты, перебраны мосты. Итого (с учетом доставки из Львова) должны около 9000 грн. За последние 2 недели собрали чуть больше 4000...", - говорится в сообщении.

Волонтерам Мега-полиграфа нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков 01
Волонтерам Мега-полиграфа нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков 02

Также в сообщении волонтеров отмечается, что дефибриллятор будет доставлен военным медикам сразу после замены аккумуляторов (точная сумма пока неизвестна, но приблизительно до 1000 грн).

Волонтерам Мега-полиграфа нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков 03
Волонтерам Мега-полиграфа нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков 04

"После прошлой публикации с нами связался Гена из Полтавы и предложил подарить свою Таврию. Надеемся что уже на следующей неделе она попадет в Широкино к тем, кого там нет Волонтерам Мега-полиграфа нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков 05

А это еще одна 5-кубовая бочка еще в начале года уехала на фронт - забыли написать об этом сразу", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры "Мега-полиграфа" передали на фронт два авто и готовят следующие машины. ФОТОрепортаж

Волонтерам Мега-полиграфа нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков 06

Кроме того, волонтеры со вчерашнего дня начали отправлять снайперам очередную партию мишеней.

Волонтерам Мега-полиграфа нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков 07
Волонтерам Мега-полиграфа нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков 08
Фото: "Мега-Полиграф"/Facebook

"Скоро очень близкое нам подразделение реактивщиков заходит на фронт. Кроме того, что есть в наличии на складе надо: кабель (хотя бы 300 м), набор ключей и головок, пуско-зарядное, пленка, булерьян, хотя бы пара "шмельков" или пара балонов и пара б\у плит. По прежнему ждут ремонта 2 генератора... (находятся в Киеве, у нас на складе)", - сказано в сообщении.

Связаться с волонтерами можно по телефонам: 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897

Волонтерам Мега-полиграфа нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков 09

Источник: https://censor.net.ua/p3111406
 
   
 Топ комментарии
 
Грубо говоря, цена вопроса 15 000 грн.
Гребаный стыд и позор! Эти копейки собирают по всей стране. Та шоб ты, полуглавком, удавился тем лярдом в личном фонде, как раджа в мульте про золотую антилопу!
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нн да..двоякое впечатление от публикации...С одной стороны не хотелось ..бы..т.к. сегодня..когда на оборону выделяются 5,38% ВВП. т.е больше 100 миллиардов грн. мало кто продолжает жертвовать и помогать, т.е.волонтеров осталось немного и хорошее дело делают ..А с другой еще два года тому столкнулся что авторемонтники ..кстати не далеко от этой ул.М.Вовчка где Мегаполиграф, которые ранее бесплатно ремонтировали автомобили "для АТО" ...в разговоре жестко сказали мне, что больше никому ничего "на шару" ремонтировать не будут ...ибо полное разочарование...видят что многие "волонтеры" очень улучшили личное состояние...от покупки дорогих авто до квартир и т.п...и далеко не все отремонтированные ими авто попали на передовую...и это еще без учета массового разворовывания военного бюджета "официальными" структурами.. Опять же для ООО Мегаполиграфа(а это типография) сей час золотое время ..предвыборная агитация...и доход ..как по первой так и по второй форме... валом ...(такое только на выборы раз в пять лет бывает)..и эти 19 тыс. для них копейки.... .даже не знаю
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Сюрреализм какой то. У мусоров десятки новеньких вертолетов, тысячи машин, а ети клянчат деньги у обнищалых людей. Обращайтесь к Петру Бляхеру. Он выиграет войну и без волонтеров и украинцев.
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Грубо говоря, цена вопроса 15 000 грн.
Гребаный стыд и позор! Эти копейки собирают по всей стране. Та шоб ты, полуглавком, удавился тем лярдом в личном фонде, как раджа в мульте про золотую антилопу!
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Cтранное обращение от далеко не бедной фирмы, а процент от печатания кремлевской газеты Вести слабо направить на нужды ВСУ? Насколько я помню, даже СБУ не смогло полностью остановить сотрудничество "волонтеров" из МегаПолиграфа с подлыми Вестями.

https://fakty.ua/187894-sotrudniki-sbu-i-prokuratury-edva-ne-ostanovili-rabotu-poligrafkombinata-mega-poligraf
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нн да..двоякое впечатление от публикации...С одной стороны не хотелось ..бы..т.к. сегодня..когда на оборону выделяются 5,38% ВВП. т.е больше 100 миллиардов грн. мало кто продолжает жертвовать и помогать, т.е.волонтеров осталось немного и хорошее дело делают ..А с другой еще два года тому столкнулся что авторемонтники ..кстати не далеко от этой ул.М.Вовчка где Мегаполиграф, которые ранее бесплатно ремонтировали автомобили "для АТО" ...в разговоре жестко сказали мне, что больше никому ничего "на шару" ремонтировать не будут ...ибо полное разочарование...видят что многие "волонтеры" очень улучшили личное состояние...от покупки дорогих авто до квартир и т.п...и далеко не все отремонтированные ими авто попали на передовую...и это еще без учета массового разворовывания военного бюджета "официальными" структурами.. Опять же для ООО Мегаполиграфа(а это типография) сей час золотое время ..предвыборная агитация...и доход ..как по первой так и по второй форме... валом ...(такое только на выборы раз в пять лет бывает)..и эти 19 тыс. для них копейки.... .даже не знаю
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"Кому война, а кому мать родна", так было, так есть, так будет. У меня сосед еще в 2014г в волонтеры подался. С начала вместо "Таврии" приехал на стареньком джипе, потом на более новом седане рено, потом пропал куда то вместе с семьей, жил в двушке. Недавно узнал, продал двушку, купил двухэтажный коттедж. Короче, неплохо наволонтерил.
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хочешь помочь фронту- обращайся к Бирюкову, советнику ПОРОШЕНКО!!!! все остальные- шарашкины конторы!!!
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Сюрреализм какой то. У мусоров десятки новеньких вертолетов, тысячи машин, а ети клянчат деньги у обнищалых людей. Обращайтесь к Петру Бляхеру. Он выиграет войну и без волонтеров и украинцев.
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Волонтері "Мега-полиграф" ¶-ц, шел пятий год войны.
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Как так,а Порошенко сказал,что у нас с армией все в порядке.Он,что нагло лгал...?
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Хай кожен робить як йому каже його совість, щоб потім нікого не звинувачувати.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтерам "Мега-полиграфа" нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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