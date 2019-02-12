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Все про:Нацполиция (8913) разбой (220) Запорожская область (646)

 Разбойная группа из пяти человек обезврежена в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под руководством Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, оперативники УСР и УКР полиции Запорожской области разоблачили преступную группу в составе пяти человек, которые совершали корыстные преступления на территории области и других регионов Украины.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

В сообщении отмечается: "12 февраля под руководством Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, работники Управления стратегических расследований и Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области с помощью Управления стратегических расследований ГУНП в Николаевской области совместно с следственным отделением Приморского отделения полиции, непосредственно после совершения преступления, в селе Комишеватка Приморского района, обезвредили преступную группу, которые совершали корыстно-насильственные преступления на территории Запорожской области и других областей Украины.

Полицейскими установлено, что члены преступной группы передвигались на автомобиле "Фольксваген". В состав группы входило пять человек. Организатор - житель Николаевской области 1983 года, члены группы - все ранее неоднократно судимы: двое жителей Николаевской области 1964 и 1983 рождения, житель города 1964 года рождения и житель Запорожской области 1986 года рождения.

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Так, злоумышленники в селе Комишеватка Приморского района проникли в дом потерпевшего 1987 года рождения, угрожая оружием, связали его и завладели денежными средствами, гаджетами и ювелирными изделиями. После чего пытались убежать.

Во время задержания были изъяты вещественные доказательства.

Решается вопрос об их задержании в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время члены преступной группы проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области и других регионов Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ. ФОТОрепортаж

Разбойная группа из пяти человек обезврежена в Запорожской области 01
Разбойная группа из пяти человек обезврежена в Запорожской области 02
Разбойная группа из пяти человек обезврежена в Запорожской области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3111372
 
   
 Топ комментарии
 
Я знаю где находится разбойничья группа из 450 человек
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Автобан зачотний на фоткі. Мабуть Грося будував.
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Я знаю где находится разбойничья группа из 450 человек
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новичок? Разбойная группа из пяти человек обезврежена в Запорожской области - Цензор.НЕТ 4282
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Новичек в Солсбери, там где шпили-вили...
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носов не знает, что там меньше 450, методичку не внимательно читал )
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Там даже больше. Скажу тебе по секрету, если посчитать главарей и смотрящих. Просто большая проблема собрать их всех вместе. Розбійну групу з п'яти осіб знешкоджено в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 9522 Или ты имел ввиду что там нет смотрящих из окупированных территорий?
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Надо было дать Надюхе накрыть их миномётом, а потом уже её садить!
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Так она по центру города , по прохожим планировала стрелять. С барж.
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К сожалению, она действительно планировала массовое убийство простых прохожих.
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Обезврежена разбойная группа из пяти человек

Розбійну групу з п'яти осіб знешкоджено в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 1161
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Завдяки їм кацапів ще не вигнали на кацапстан і ти ще тут.
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Это в Николаевской области уже так травка зеленеет, как на фото?
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Озимые. Они уже и в Житомирской так зеленеют.
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Трава зараз зелена на протязі всього року..
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Там все таки степи, морози мають бути. У нас у Львові теж зелена, якщо шо. Не ті зими пішли...
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на протязі її б вітром здуло .Може ,протягом року ?
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Это недалеко от Бердянска!И в Западной Беларуси плюс десять и нет снега!
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Автобан зачотний на фоткі. Мабуть Грося будував.
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Це грунтова дорога через поля. Полями хотіли втекти.
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Якісь варіяти грабували бідних селян (в одного відморозка дві пачки купюр по 5 та по 10 гривень), але не мали нормального авта. По такому бездоріжжю не всякий крутий джип проїде, не говорячи про легкове авто.
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Йде війна проти кривавих кацапів-загарбників.Одні гинуть,захищаючи рідну землю,а ця молода лінива мерзота грабує.
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Да. Долго им еще учиться чтобы достичь таких масштабов воровства как Петя и Гнойся.
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один из них мой племянник, троюродный если в подсчетах не ошибся, уже звонили родственики.
давно на посадку напрашивался, да батя его отмазывал, но и ему он поднадоел.
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ТАМ ТАКАЯ ГРЯЗЮКА ХОРОШАЯ, А ВЫ ИХ МОРДОЙ В ТРАВУ !)
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фольцика в грязь трактором затащили?
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Временно отстранены от служебных обязанностей. В суде порешают и выйдут
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазбойная группа из пяти человек обезврежена в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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