 Разбойная группа из пяти человек обезврежена в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области.





В сообщении отмечается: "12 февраля под руководством Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, работники Управления стратегических расследований и Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области с помощью Управления стратегических расследований ГУНП в Николаевской области совместно с следственным отделением Приморского отделения полиции, непосредственно после совершения преступления, в селе Комишеватка Приморского района, обезвредили преступную группу, которые совершали корыстно-насильственные преступления на территории Запорожской области и других областей Украины.

Полицейскими установлено, что члены преступной группы передвигались на автомобиле "Фольксваген". В состав группы входило пять человек. Организатор - житель Николаевской области 1983 года, члены группы - все ранее неоднократно судимы: двое жителей Николаевской области 1964 и 1983 рождения, житель города 1964 года рождения и житель Запорожской области 1986 года рождения.

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Так, злоумышленники в селе Комишеватка Приморского района проникли в дом потерпевшего 1987 года рождения, угрожая оружием, связали его и завладели денежными средствами, гаджетами и ювелирными изделиями. После чего пытались убежать.

Во время задержания были изъяты вещественные доказательства.

Решается вопрос об их задержании в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время члены преступной группы проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области и других регионов Украины.

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