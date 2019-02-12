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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:вокзал (167) Киев (17158) МАФы (126)

 Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве. ФОТОрепортаж

Коммунальщики убрали торговые точки, которые были расположены в переходе Центрального железнодорожного вокзала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

Смотрите также: "Укрзализныця" снесла киоски с казино возле центрального вокзала и передала эстафету мэру Киева. ВИДЕО

Речь идет о переходе между площадью и станцией скоростного трамвая.

Отмечается, что коммунальщики разогнали торговцев и полностью убрали все торговые точки.

В то же время чиновник подчеркнул, что теперь осталось дело за малым - полиции надо удержать ситуацию, чтобы торговцы не вернулись на свои места.

Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве 01
Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве 02
Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве 03Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве 04

Напомним, 18 января после посещения столичного ж/д вокзала министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что вокзал в Киеве станет современным, опрятным, комфортным и безопасным пространством. В этот же день "Укрзализныця" начала демонтаж построек на площади перед Центральным железнодорожным вокзалом.

Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве 05

Источник: https://censor.net.ua/p3111321
 
   
 Топ комментарии
 
Нарешті за вокзал взялися, клоповник розвели. Це візитка міста, а не помийка.
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Снесли... запретили... ограничили...
А сделали что?...
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поставят много новых и для одного.
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Людей вот многовато...
Ликвидировать бы...
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в Україні 31%податків НЕ СПЛАЧУЮТЬСЯ!! а це ж не тільки підприємці=шахраї А й дрібні злодюжки в будках-ґенделиках і кишенькові злодії і контрабандисти і євро=******* Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 9356 і саме тому злодюжки і тут скавчать - дайте індульгенції щоби не платити податки=красти Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 7014
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Нарешті за вокзал взялися, клоповник розвели. Це візитка міста, а не помийка.
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Згоден, порядок повинен бути в усьому.
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Не совсем понял улдалнный комент. Цыгане и воры карманники на Киевском вокзале всех устраивают
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Ні там пропунувалось ще з циганами розібратися, навели порядок, щоб нешастали.
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А то ваш коментар, зрозумів, то модератор, хтось настукав на вас, а потім здуру всі коментарі зачистили)) Не переймайтеся.
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Реформи від Петра,схожі на те що роблять окупанти у Криму,може Петро окупував Україну?
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З часів чучми ті, хто зрозумів, що це окупація, знаходилися у внутрішній еміграції. А зараз мільйони з них, зі сльозами, покинули Україну назавжди.
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Снесли... запретили... ограничили...
А сделали что?...
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За чотири останніх роки 7 шкіл та 22 дитсадки побудували або повністю реконструювали в столиці. Тільки у 2018 році освітня інфраструктура міста поповнилася однією новозбудованою школою та 5 побудованими або реконструйованими дитсадками.
2018-му капітально відремонтували відділення у 5 лікарнях та 2 пологових будинки. Вперше за кілька десятиліть усі пологові будинки міста забезпечені ******** обладнанням.
Також у 2018 році столиця придбала 24 автомобілі швидкої допомоги для Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на суму 50 млн. грн. "Усього ж за кілька останніх років місто закупило 140 спецавто для надання невідкладної допомоги. В
Термін прибуття швидкої в Києві за останніх два роки значно скоротився і становить 10 хвилин. - У порівнянні з годиною очікування ще 4 роки тому! За швидкістю прибуття карети швидкої Київ сьогодні - на п'ятому місці серед великих міст світу. "
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Новые детсадики помоему 1 или 2. Остальное, реконструкция старых советских садиков.
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Не буду сперечатися, але я пишу це тому, щоб бути об'єктивними, що багато чого зроблено, навіть реконструкції які ніхто неробив це теж непогано, ще знаю закупили пожежні машини, вони хоть б/у але їм по 5 років виробництва Німеччина, там можливість рятувати людей в високоповерхових будинках. Білборди зачистили на дорогах, набагато менше реклами стало.
Звісно хочеться всім, щоб було зроблено більше і краще, але казати, що нічого не робиться, не будується, рахую несправедливо
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Та мелочь, что отремонтировали или построили для инфраструктуры, это капля в море, в сравнении построенных за год различных торговых центров и новостроек и бюджета города. Такое впечатление, что Киев превратился в одну большую новостройку. Иногда складывается впечатление, что Кличко решил до конца каденции, распродать всю возможную землю.
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Торгові центри і будинки то приватні гроші, а не з бюджету Києва. Які саме торгові центри, будинки побудовані за рахунок бюджетних коштів і скільки. Я його не захищаю, але наведіть достовірну інформацію. Що поганого в тому, не пам'ятаю, на оболоні здається Героїв Дніпра, привели до порядку білаги кричали бунтували, прибрали клоповник, де люди писали стояли мафи і виходячи з метро по ящиках з бананами приходилося ходити, торгаші лізуть в саме метро. Привели до порядку побудували торговий центр, з новими торговими місцями, так в цивілізованих країнах роблять, так є. Торгаші не лізуть в саме метро і з землі не пропонують вам продукти харчування.
Небачену нічого поганого в торгових центрах, є попит значить, інакше який сенс будувати. Це аквапарки, кінотеатри, різні місця де люди відпочивають, якщо на це є попит і люди відвідують ці центри, значить їм це не заважає, це зручно і комфортно.
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Торговые центры строят как правило за кредитные гроши. От количества торговых центров, поступления в бюджет не увеличиваются, а перераспределяются. По этой причине, земля выделяется, средств на строительство нет, годами стоят застолбленные участки с недостроенными зданиями. А можно было на этом месте построить школы или детсады.
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А ви уявіть скільки не сплачують податків ти торгаші бананів на землі. Торгові центри сплачують в бюджет міста податки.
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оно из Канады виднее, ага. ТЦ копейки в бюджет платят, схемы работают.
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Термін прибуття швидкої в Києві за останніх два роки значно скоротився і становить 10 хвилин.

Не вызывали, не 3,14здите. В январе 2019 16 числа ждали почти 2 часа. Позняки, Киев.
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И на Академгородок, пожалуйста, завезите ликвидаторов МАФов!
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Что много пива пьют?...
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Там же вроде собираются все перестраивать,ТЦ строить.Уже начали сносить,весной строительство начинается
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От это мы можем! В цивилизованных странах борятся с безработицей, а здесь с работающими.
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яка різниця ? роботи , від цього , не прибавиться
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про те злочинність зменшиться!! а ти пропонуэшь давати лыцензыю кишеньковим злодіям.. щоб подолати безробіття? Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 4365
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В бюджет не платят, а в поликлинику ходят. За мой счёт. Вот в чём разница. И по дорогам катаются. За мой счёт отремонтированным и не очень. Вот в чём разница. Детей в школу отдают, за мой счёт. Вот в чём разница. При всём этом ещё и рот открывают, что дорог нет, в школе плохо, в поликлиннике плохо и т.д. Продолжить или хватит?
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не хвилюйся - головний бізнес олігархату - не платити в Україні податків - піди , спробуй їхні підприємства позносити ...
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ДАВНО ПОРА.
И возле ВСЕХ входов-выходов из метро снесите к ё ...м эти рассадники инфекции и дерьма.
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баксьор вирішив нагадати киянам хто мер міста. Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве - Цензор.НЕТ 2925
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ушастый крокодил, бабло увидел на выборы в снесенных мафах... гы-гы... уж точно, Бог наказывая, лишает разума...
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И поэтому порохоботы и минстецьки настолько тупые-ты прав.И не поспоришь.Бабло на выборы я увидел не в снесенных мафах,а в бабле от тех,кто там будет новые строить.Но ты верь в честность кличка,выше ты про свой разум написал
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Алексей Сердюков
порохоботы бывают трёх типов:
Тип Первый: «Оптимисты». Такие боты обычно реальны, и претендуют на роль лидеров общественного мнение.
Основные тезисы:
- Всё хорошо;
- Да, всё плохо, но могло бы быть еще хуже;
- Да, пока всё плохо но это часть большого плана, а потом будет всё хорошо;
- Да, всё плохо, но это всё специально сделано, чтобы переиграть Путина, а потом всё будет хорошо.
Пытаются сеять #перемогу и минимизировать #зраду. В своих суждениях очень часто доходят до абсурда. Но что поделать, таковы должностные инструкции.
Тип второй: «Эксперты». Боты с уровнем IQ выше среднего. Эксперты во всём: от обороноспособности до микроэкономики. Любят оперировать терминами, при дискуссии влезают в специфику, чтобы доказать «некомпетентность» оппонента. С большой долей вероятности могут в интернете доказать «плоскость» Земли, или взаимосвязь между свистом и количеством денег. Основные тезисы:
- скоро рубль еще сильней упадёт, и мы заживём;
- скоро нефть еще подешевеет, и мы заживём;
- рост экономики есть, просто этого никто не видит;
- да что Вы все понимаете, чтобы осуждать президента!
Моментально подхватывают новости вроде «Жительница Челябинска съела свои лапти и пьяная станцевала «яблочко» на крыше дома культуры» . Тот факт, что у нас таких же «жительниц Челябинска» треть страны - их не беспокоит. Всё время предрекают скорую гибель рашке.
Тип третий: «Бультерьеры». Самый мерзкий и одновременно дешевый вид интернет-ботов. Крайне агрессивны. Такие преимущественно гадят. Могут облить грязью абсолютно любое суждение. Сразу переходят на личность. Низшее звено информационных войск, но самое многочисленное. В жизни «бультерьеры» преимущественно робкие и прыщавые.
Основые тезисы:
- ты агент Кремля или работаешь на Кремль;
- ты бывший регионал или работаешь на бывших регионалов;
- ты продался Коломойскому, Григоришину, Фирташу, Ахметову или всем им одновременно;
- ты почему не в АТО?
Не редко привязаны к страницам известных политиков, общественников и журналистов, не одобряющих действие властей. После каждого поста разводят грязь в комментариях.
Ну и почему же я считаю, что порохобот хуже чем проститутка. Да потому что, на мой взгляд, продавать своё мнение - хуже, чем продавать тело. Потому что в процессе с проституткой как минимум один участник получает удовольствие. Потому что последствия, после ночи продажной любви могут касаться одного, может быть двух человек; в случае с троллями поражёнными остаются мозги тысяч недалёких пользователей интернета. Потому что в случае с проституткой нет обмана: всё по-честному - платишь/пользуешься. Потому что представительницы древнейшей профессии субъективно не помогают стейкхолдерам воровать миллиарды и загонять страну в нищету.
Вобщем порохобот, это фу. Это мєрзость. Не будьте как порохоботы.
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Оно конечно круто, молодцы. Но я никогда не забуду как недавно мне очень нужны были белые простые носочки, я обошла ЦУМ и остальные магазины на Крещатике и не нашла. Хорошо что в тот день мне надо было на вокзал. И, о чудо, именно там я смогла купить и носочки и ещё несколько недорогих, простых, но таких необходимых вещей
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Я надеюсь , предпринимателям была предложена альтернатива.
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Была предложена-за манатки и на Польшу.В Украине они не нужны
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ти провий!! злодії-гніди що не платять податки в Україні ЗАЙВІ!! такі,доречі, НІДЕ не потрібні Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 8235
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Но почему то везде они они нужны и платят,пополняя экономику ЕС и других стран.А соевым ыканамистам не нужны,у этих только дерибанщики бюджета в почете
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"прітпрініматілям" виписані ШТРАФИ та запрошення в ПРОКУРАТУРУ... бо НАЛОГИ ТРЕБА ПЛАТИТИ Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве - Цензор.НЕТ 5439
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такі да!! і зазделегідь Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 2315 але хуцпаті злодюжки завжди сподіваються на ЧУДО Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 7749
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незаконные мафы, как впрочем и "законные", это короста на городской "коже"...
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Вау! давно пора...!
уберите ещё того придурка что сидит в будке возле макдональдса и закрывает шлагбаум для проезда к метро... он незаконно вымагает деньги за выезд, а когда просишь оплатить терминалом - у него его нет, пропускает. или когда спрашиваешь документы на каком основании он там сидит тоже пропускает.. но это кто может ему это сказать.. а простые люди особенно не местные суют ему деньги, думают что так и надо!
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а простые люди особенно не местные суют ему деньги, думают что так и надо!
вы,конечно правы,но,без лоха и жись плоха)
почему эти "простые" люди не хотят отстоять у шарамыги свои права и надавать ему в дюндель???
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тут несколько причин, либо просто приезжие, думают что так и надо.

или просто доверчивые.. раз просят, значит надо дать.

а что б дать в дюндель надо прежде всего знать свои права и знать что сможешь дать в дюндель.

я раз хотел дать, но как только открыл дверцу этот упырок захлопнул окошко в своей будке и быстро открыл мне проезд ))
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Тама будут кррасивыя махазины,сами знаете кого🍫🍬🍫🍫🍬...
🤗
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Сдай свой Бакс накорми голодных деток Кемерова.
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Водки нету! Иди лесом, диши глубже!😁
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Я и не сомневался что тебе насрать на своих соотечественников.
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Так в тебе ж на лобі намальовано-
Водки нет, иди домой!До саатєчєствєнніков..
🤣🤣🤣
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Незаконно збудований МАФ рпц біля підмурків Десятинної церкви - сподіваюсь вже давно знесений..
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Там Петру гріхи відпускають))
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Ломать не строить))) вроде и правильно, а люди без работы остались.
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Давайте говорить честно - большинство мафов в Киеве построено незаконно! С левыми документами. Когда строили думали прокатит - правильно ?
К примеру есть незаконно построенные новострои в Киеве. Их много. Пример - Мегасити (возле института Химии). Люди купили на шару квартиры по цене ниже рыночной по городу. А потом оказывается их кинули. Коммуникации не понятно как , документы и тд. А чем думали до покупки ? Вдруг прокатит и дёшево квартиру купить в столице. Какие теперь претензии ? Власть виновата, что допустила стройку. Но ведь надо думать головой - прежде чем покупать говно. Здесь тоже самое , но в меньшем формате.
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Кто крышевал? Почему не сидит? Почему не предложить альтернативу с официальными пакетами. Не дай Бог там появятся мафы еще раз типа с "чистыми" документами или вообще мафы. Как это бывает всегда.
***** ты умный, ты представляешь дом с 9-16 этажей посреди Киева и никто не заметил что стройка идет незаконно? Вот только не надо лапшу про людей у которых в комнатах сервера стоят по типу Пентагона и они могут пробить любую информацию... власть - это контроль выполнения закона, а не наоборот.
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Кстати ты наверно не знаешь, чтобы снести мафы надо выделить деньги, а где их взять? Правильно, с бюджета так вот в гор совете на собрании голосовали и были выделены бюджетные деньги на снос незаконных мафов. А спустя некоторое время появится новый собственник которому рассчистили дорогу коммунальщики за бюджетные деньги)) прикол да? И так по кругу)
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ну когда торговцев наркотиками арестовывают, тоже ли без работы остаются.
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Покажи мне кого арестовали?) Тому рынку лет и лет ...
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Чтобы вор перестал воровать его нужно 1) арестовать и посадить 2) дать возможность изменится (официальное место работы постановка на учет) 3) демонтаж за счет коррупционеров
А так чисто показуха с будущей личной выгодой. Посмотри там дальше ничего не снесли, забор как стоял так и стоит.
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ломать не строить, еще бы интересна была бы новость об новых условиях для развития малого бизнеса
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Давно нужно было. Там торгошня вылазила за отведенную территорию выставляя раскладки и так,что перегораживала весь проход. Летом там не протолкнуться. Сами, долбоёбы, доигрались. Жалоб на них была куча. Вели б себя цивилизованно стояли бы и дальше, напротив них повильоны никто не трогал, стоят на месте.
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Чего кипятиться понапрасну и "пламя со рта пускать" ??? Ну снесли и правильно сделали --- шо тут такого, у нас Киев европейская столица или шо? Конешно не скрою "личную боль" --- как выходишь в Киеве на вокзале, Киевский солёный помидор с утреца как примешь --- "день засиял", но Европа есть Европа --- шо уж тут теперь... ладно, не проблема, там недалеко до рынка --- пройдусь, менэ не обмеже... Но шо "гадючник" этот снесли --- то правильно и справедливо.
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вы главное забегаловку оставьте возле игровых автоматов,ну уж очень выручает иногда))))
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Не мешайте владе пилить бабос на реконструкции вокзала
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Хто як. а я кожен день йду цим переходом. Торговці не тільки поставили будки з обох боків проходу, а ще й тих будок розкладали товар так, що вільними лишалися не більше 40% ширини проходу.
І ще - торгували там переважно не українські підприємці. Я не ксенофоб, а це до того, що українські бізнесмени від того майже не постраждали.
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Таки Виталька не зря там прогулялся. Очередной гадюшник убрали.
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А вот как выглядит урбанистика здорового человека:

https://www.youtube.com/watch?v=h96o0jHeIXM

Торговли в переходах много и выглядит она вполне эстетично. И людям удобно. И никому она не мешает. Просто там мером не идиот с отбитыми мозгами, премьером не выпускник базарных университетов, а президентом не оффшорный олигарх.

Прибежать, всё потрощить, всех отлупить и разогнать, всё разворовать и ничего не дать взамен - это наши реалии. Киев выглядит как зачуханный райцентр. Повсюду лежат кочугуры черного, грязного снега. Повсюду грязь и шины. Повсюду сидят бабушки и торгую чем-то с земли. А что им еще делать, если после уплаты коммунальных, на пенсию можно еще один раз скромно покушать? Тротуары все в колдобинах. На облезлых тротуарах стоят припаркованные грязные автомобили. Повсюду тлен и разруха. И население Украины сокращается на 220 тыс. человек в год. Гады, не трощите мафы, а стройте нормальные, современные, эстетичные торговые ряды. Как в Токио.
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та годі тупо дуркувати та ще й ставити в приклад тупоголового москаля про РОЗПЛАНОВАНУ=УПОРЯДОВАНУ ТОРГІВЛЮ в СПЕЦІАЛЬНО ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПРОХОДАХ(які ше на етапі планування сплановані як торгівельні!!) БІЛЯ ОСНОВНИХ ПРОХОДІВ МЕТРО ЯПОНІЇ!! і українські КРІМІНАЛЬНІ "бабушкі-дєдушкі" нічим не краще кримінальних в'юнушів вони КРАДУТЬ!!(бо несплата податків-крадіжка) тому що ВСЕ ЖИТТЯ ТАК ЖИЛИ І ПЕНСІЇ НЕ ЗАРОБИЛИ!! Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 4395 а пе тому що "обездолені власцю" Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 72
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Крадут не бабушки, пытающиеся прожить на свою жалкую пенсию, а крадут те, кто создает законы под себя и выводит бюджетные деньги под различными соусами в свои офшоры.
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И что ,, в самом переходе , в крытом ,что ведёт к эскалатору , тоже убрали Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве - Цензор.НЕТ 1092 ..?? Там вроде нормально было .
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ну "молодці" - позбавили роботи людей , а що запропонували натомість - валити в Польщу на заробітки ?!
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сколько было крику когда в метро убрали коробейников, каждый там стоял то с носками, то с лифчиками. наконец чисто стало-освободили. и все успокоились. так же как убрали срач с майдана - уже помидоры и огурцы выросли там. позор! и палатки Саака тоже убрали- срач развели - тоже возмущались.
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З Польщі принаймні твердий бакс поступає в країну.
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А известно общее количество мафов в Киеве ? Мне кажется книга Гиннесса просто плачет. Вряд-ли есть города с большим количеством говно-киосков в мире....
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не тільки відома кількість мапів.. а і КОЖНИЙ незаконний ВЖЕ ОТРИМАВ припис убратися Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 7422 так що крімінальне бидло яке сподівається що його в юрбі ніхто не побачить отримає облизня Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 7422
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пс. додік ти якийсь ну дуже дивний... Чергову партію МАФів знесли біля центрального вокзалу в Києві - Цензор.НЕТ 4955

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Не прошло и пять лет как дошло каким днищем является прилегающая к вокзалу территория.
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Незрозуміла та нічим необгрунтована радість місцевого бидла.
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Вот бы еще секондами занялись, но видно крыша хорошая. Как для людей они должны быть, но тот нал, который идет, это что-то невероятное!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиОчередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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