 Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.
Речь идет о переходе между площадью и станцией скоростного трамвая.
Отмечается, что коммунальщики разогнали торговцев и полностью убрали все торговые точки.
В то же время чиновник подчеркнул, что теперь осталось дело за малым - полиции надо удержать ситуацию, чтобы торговцы не вернулись на свои места.
Напомним, 18 января после посещения столичного ж/д вокзала министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что вокзал в Киеве станет современным, опрятным, комфортным и безопасным пространством. В этот же день "Укрзализныця" начала демонтаж построек на площади перед Центральным железнодорожным вокзалом.
Ликвидировать бы...
злодіюжка ти срана.
А сделали что?...
2018-му капітально відремонтували відділення у 5 лікарнях та 2 пологових будинки. Вперше за кілька десятиліть усі пологові будинки міста забезпечені ******** обладнанням.
Також у 2018 році столиця придбала 24 автомобілі швидкої допомоги для Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на суму 50 млн. грн. "Усього ж за кілька останніх років місто закупило 140 спецавто для надання невідкладної допомоги. В
Термін прибуття швидкої в Києві за останніх два роки значно скоротився і становить 10 хвилин. - У порівнянні з годиною очікування ще 4 роки тому! За швидкістю прибуття карети швидкої Київ сьогодні - на п'ятому місці серед великих міст світу. "
Звісно хочеться всім, щоб було зроблено більше і краще, але казати, що нічого не робиться, не будується, рахую несправедливо
Небачену нічого поганого в торгових центрах, є попит значить, інакше який сенс будувати. Це аквапарки, кінотеатри, різні місця де люди відпочивають, якщо на це є попит і люди відвідують ці центри, значить їм це не заважає, це зручно і комфортно.
Не вызывали, не 3,14здите. В январе 2019 16 числа ждали почти 2 часа. Позняки, Киев.
И возле ВСЕХ входов-выходов из метро снесите к ё ...м эти рассадники инфекции и дерьма.
порохоботы бывают трёх типов:
Тип Первый: «Оптимисты». Такие боты обычно реальны, и претендуют на роль лидеров общественного мнение.
Основные тезисы:
- Всё хорошо;
- Да, всё плохо, но могло бы быть еще хуже;
- Да, пока всё плохо но это часть большого плана, а потом будет всё хорошо;
- Да, всё плохо, но это всё специально сделано, чтобы переиграть Путина, а потом всё будет хорошо.
Пытаются сеять #перемогу и минимизировать #зраду. В своих суждениях очень часто доходят до абсурда. Но что поделать, таковы должностные инструкции.
Тип второй: «Эксперты». Боты с уровнем IQ выше среднего. Эксперты во всём: от обороноспособности до микроэкономики. Любят оперировать терминами, при дискуссии влезают в специфику, чтобы доказать «некомпетентность» оппонента. С большой долей вероятности могут в интернете доказать «плоскость» Земли, или взаимосвязь между свистом и количеством денег. Основные тезисы:
- скоро рубль еще сильней упадёт, и мы заживём;
- скоро нефть еще подешевеет, и мы заживём;
- рост экономики есть, просто этого никто не видит;
- да что Вы все понимаете, чтобы осуждать президента!
Моментально подхватывают новости вроде «Жительница Челябинска съела свои лапти и пьяная станцевала «яблочко» на крыше дома культуры» . Тот факт, что у нас таких же «жительниц Челябинска» треть страны - их не беспокоит. Всё время предрекают скорую гибель рашке.
Тип третий: «Бультерьеры». Самый мерзкий и одновременно дешевый вид интернет-ботов. Крайне агрессивны. Такие преимущественно гадят. Могут облить грязью абсолютно любое суждение. Сразу переходят на личность. Низшее звено информационных войск, но самое многочисленное. В жизни «бультерьеры» преимущественно робкие и прыщавые.
Основые тезисы:
- ты агент Кремля или работаешь на Кремль;
- ты бывший регионал или работаешь на бывших регионалов;
- ты продался Коломойскому, Григоришину, Фирташу, Ахметову или всем им одновременно;
- ты почему не в АТО?
Не редко привязаны к страницам известных политиков, общественников и журналистов, не одобряющих действие властей. После каждого поста разводят грязь в комментариях.
Ну и почему же я считаю, что порохобот хуже чем проститутка. Да потому что, на мой взгляд, продавать своё мнение - хуже, чем продавать тело. Потому что в процессе с проституткой как минимум один участник получает удовольствие. Потому что последствия, после ночи продажной любви могут касаться одного, может быть двух человек; в случае с троллями поражёнными остаются мозги тысяч недалёких пользователей интернета. Потому что в случае с проституткой нет обмана: всё по-честному - платишь/пользуешься. Потому что представительницы древнейшей профессии субъективно не помогают стейкхолдерам воровать миллиарды и загонять страну в нищету.
Вобщем порохобот, это фу. Это мєрзость. Не будьте как порохоботы.
уберите ещё того придурка что сидит в будке возле макдональдса и закрывает шлагбаум для проезда к метро... он незаконно вымагает деньги за выезд, а когда просишь оплатить терминалом - у него его нет, пропускает. или когда спрашиваешь документы на каком основании он там сидит тоже пропускает.. но это кто может ему это сказать.. а простые люди особенно не местные суют ему деньги, думают что так и надо!
вы,конечно правы,но,без лоха и жись плоха)
почему эти "простые" люди не хотят отстоять у шарамыги свои права и надавать ему в дюндель???
или просто доверчивые.. раз просят, значит надо дать.
а что б дать в дюндель надо прежде всего знать свои права и знать что сможешь дать в дюндель.
я раз хотел дать, но как только открыл дверцу этот упырок захлопнул окошко в своей будке и быстро открыл мне проезд ))
🤗
Водки нет, иди домой!До саатєчєствєнніков..
🤣🤣🤣
К примеру есть незаконно построенные новострои в Киеве. Их много. Пример - Мегасити (возле института Химии). Люди купили на шару квартиры по цене ниже рыночной по городу. А потом оказывается их кинули. Коммуникации не понятно как , документы и тд. А чем думали до покупки ? Вдруг прокатит и дёшево квартиру купить в столице. Какие теперь претензии ? Власть виновата, что допустила стройку. Но ведь надо думать головой - прежде чем покупать говно. Здесь тоже самое , но в меньшем формате.
***** ты умный, ты представляешь дом с 9-16 этажей посреди Киева и никто не заметил что стройка идет незаконно? Вот только не надо лапшу про людей у которых в комнатах сервера стоят по типу Пентагона и они могут пробить любую информацию... власть - это контроль выполнения закона, а не наоборот.
А так чисто показуха с будущей личной выгодой. Посмотри там дальше ничего не снесли, забор как стоял так и стоит.
І ще - торгували там переважно не українські підприємці. Я не ксенофоб, а це до того, що українські бізнесмени від того майже не постраждали.
https://www.youtube.com/watch?v=h96o0jHeIXM
Торговли в переходах много и выглядит она вполне эстетично. И людям удобно. И никому она не мешает. Просто там мером не идиот с отбитыми мозгами, премьером не выпускник базарных университетов, а президентом не оффшорный олигарх.
Прибежать, всё потрощить, всех отлупить и разогнать, всё разворовать и ничего не дать взамен - это наши реалии. Киев выглядит как зачуханный райцентр. Повсюду лежат кочугуры черного, грязного снега. Повсюду грязь и шины. Повсюду сидят бабушки и торгую чем-то с земли. А что им еще делать, если после уплаты коммунальных, на пенсию можно еще один раз скромно покушать? Тротуары все в колдобинах. На облезлых тротуарах стоят припаркованные грязные автомобили. Повсюду тлен и разруха. И население Украины сокращается на 220 тыс. человек в год. Гады, не трощите мафы, а стройте нормальные, современные, эстетичные торговые ряды. Как в Токио.