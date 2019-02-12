 Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

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Речь идет о переходе между площадью и станцией скоростного трамвая.

Отмечается, что коммунальщики разогнали торговцев и полностью убрали все торговые точки.

В то же время чиновник подчеркнул, что теперь осталось дело за малым - полиции надо удержать ситуацию, чтобы торговцы не вернулись на свои места.







Напомним, 18 января после посещения столичного ж/д вокзала министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что вокзал в Киеве станет современным, опрятным, комфортным и безопасным пространством. В этот же день "Укрзализныця" начала демонтаж построек на площади перед Центральным железнодорожным вокзалом.