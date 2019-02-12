EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  6508  29
Все про:Германия (3284) Киевская область (1617) педофил (383) Нацполиция (8913)

 Полиция задержала в Обухове немца, который разыскивался на родине за развращение и изнасилование детей. ФОТО

В городе Обухове Киевской области полиция задержала подозреваемого в развращении детей, который 4 года скрывался от правоохранителей Германии.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд избрал меру пресечения отцу, которого подозревают в насилии над дочерьми и их подругами

"На протяжении 2007-2012 годов житель Германии неоднократно совершал развратные действия, развращение и изнасилование детей. Правоохранители Германии обнаружили 15 таких фактов", - говорится в сообщении.

Подозреваемый с февраля 2015 года находился в международном розыске.

Полиция задержала в Обухове немца, который разыскивался на родине за развращение и изнасилование детей 01

"Ему инкриминируют совершение преступлений, связанных с развращением детей с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 174 (Развращение подопечных), ст. 176 (Развращение детей) Уголовного кодекса Германии", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного с последующей экстрадицией в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3111306
 
   
 Топ комментарии
 
Спочатку відріжте це путіну.
 показать весь комментарий
 
Европа.... европеец.... мдаааааа

После событий, которые произошли в 2014 году, я сказал: в 2014 году весь МИР разделился не на нации, а на нормальных людей и на психопатологичных особей.

Большая часть психопатологичных существ обитает на России.
 показать весь комментарий
 
Трохи рекурсія: відрізати путіну путіна.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чего ему писюльку то не отрежут. Таких нужно кастрировать химически.
 показать весь комментарий
 
 
Трохи рекурсія: відрізати путіну путіна.
 показать весь комментарий
 
 
Путіну активні ********* на зоні давно прогули ставлять.
 показать весь комментарий
 
Европа.... европеец.... мдаааааа

После событий, которые произошли в 2014 году, я сказал: в 2014 году весь МИР разделился не на нации, а на нормальных людей и на психопатологичных особей.

Большая часть психопатологичных существ обитает на России.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз багато понавідкривали всіляких німецько-польських "культурних" центрів (шпигунських гнізд) - їх би ще перевірили, бо також "працюють" з молоддю
 показать весь комментарий
 
 
Ні, є кілька в Києві, є в Черкасах. Можливо ще десь по Україні. Ви у Воронежі також перевірили б на всякий, якщо є.
 показать весь комментарий
 
Ну подумайте сами - зачем немцу ехать к нам? Да, случаи разные бывают, но поймите, у Украины имидж Афганистана и Сомали (к сожалению), поэтому в 90% случаев к нам , под видом туристов, едут подозрительные-околокриминальные личности. В первую очередь это касается граждан Грузии.
 показать весь комментарий
 
 
...то такой немец, шо выехал из Украины, лет с 20 тому назад, на еврейском паровозе...
 показать весь комментарий
 
 
Был бы нормальный, не ехал бы назад и не прятался бы тут.
 показать весь комментарий
 
 
-- а он тут не прятался -- тоже, небось, педофилил...
И морду его правильно показали, может признает кто-то?
 показать весь комментарий
 
 
как показать фэйс наших педиков так низя, как заезжих пожалуйста!?
 показать весь комментарий
 
 
Этого придется депортировать, а это означает, что они от него хрен что получат.
 показать весь комментарий
 
 
Если и в Украине его преступления нароют, не депортируют. У него гражданство двойное -- тут отпарят.
 показать весь комментарий
 
Нужно к нам его сажать спрос вопрос начиная 1941 по 2019 сейчас его люк с танка не защищён.
 показать весь комментарий
 
Вот кто объяснит , почему террористам доморощеным рожи "замазывают" а рожу немца показали во всей его извращенной "красе" ???
 показать весь комментарий
 
Если бы он был негр или грузин - закрасили бы. Толерастия.
 показать весь комментарий
 
надо было на росию ехать. там таких дохрена
 показать весь комментарий
 
 
И все это время скрывался в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
И не исключено, что неплохо проводил время. Поліція затримала в Обухові німця, якого розшукують на батьківщині за розбещення та зґвалтування дітей - Цензор.НЕТ 1827
 показать весь комментарий
 
Отправить на расеюшку клерком в газпром...а там может его и самый главный педофил заприметит
 показать весь комментарий
 
 
В Германии и Нидерландах вообще много педофилов. А в США даже борются за то, чтобы узаконить это явление. Североамериканская ассоциация бойлаверов
 показать весь комментарий
 
Мультик советских времён (уж и не помню как и назывался):"...давайте отрежем ему голову ---- не надо, это-же так жестоко... Хорошо, тогда давайте отрежем ему ноги --- вот... вот... по самые уши...". Шо тут обсуждать --- в камеру его на ночь, там с ходу разберутся или прав или виноват или подстава ментовская, в СИЗО, поутру "пташкой певчаю, кастрированной под корень сам выйдет" или чистым, чесным, невинным Человеком .... и шо тут от-то долго рассуждать та "копья ломать"???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала в Обухове немца, который разыскивался на родине за развращение и изнасилование детей. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх