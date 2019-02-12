 Полиция задержала в Обухове немца, который разыскивался на родине за развращение и изнасилование детей. ФОТО

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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"На протяжении 2007-2012 годов житель Германии неоднократно совершал развратные действия, развращение и изнасилование детей. Правоохранители Германии обнаружили 15 таких фактов", - говорится в сообщении.

Подозреваемый с февраля 2015 года находился в международном розыске.

"Ему инкриминируют совершение преступлений, связанных с развращением детей с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 174 (Развращение подопечных), ст. 176 (Развращение детей) Уголовного кодекса Германии", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного с последующей экстрадицией в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.