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 Сотруднице харьковской таможни предлагали взятку за контрабанду сигарет: злоумышленник задержан на горячем. ФОТО

Гражданин Украины пытался втянуть инспектора пограничного контроля отдела "Харьков" в противоправную деятельность и предложил принять участие в схеме по перемещению подакцизных товаров через границу гражданами Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Так, за за каждую единицу перевозимой через государственную границу подакцизной продукции, а именно табачных изделий, гражданин Украины пообещал военнослужащему Госпогранслужбы платить 1 доллар США.

Однако, как отмечают в ведомстве, пограничница не пошла на противоправный заговор и сообщила о преступном намерении руководству. Факт совершения правонарушения был задокументирован соответствующими компетентными органами. Правонарушитель был задержан с поличным во время предоставления неправомерной выгоды в размере 100 долларов США.

Сотруднице харьковской таможни предлагали взятку за контрабанду сигарет: злоумышленник задержан на горячем 01
Сотруднице харьковской таможни предлагали взятку за контрабанду сигарет: злоумышленник задержан на горячем 02

Источник: https://censor.net.ua/p3111282
 
 
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Вы дебилы малограмотные когда научитесь различать таможню от пограничников.
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