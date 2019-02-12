 45 км трассы Запорожье-Мариуполь отремонтируют в 2019 году. На работы выделен 1 млрд. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, восстановление дороги поможет развитию инфраструктуры всего Приазовья.

"Уже в 2020 году должны полностью завершить ремонт дороги Запорожье-Мариуполь, сделав из нее скоростное шоссе. Тем более, другой участок трассы, сообщение между Днепром и Запорожьем уже капитально восстановлено", - отметил Гройсман.

Премьер добавил, что для развития региона "также будем модернизировать железнодорожный участок "Камыш-Заря-Волноваха", проводить электрификацию других участков и восстанавливать инфраструктуру самого Мариуполя".

Как сообщал сайт 0629, в апреле прошлого года в Мариуполе на площади Свободы состоялась акция. Мариупольцы вышли с требованием к правительству начать ремонт трассы Мариуполь-Запорожье. Митингующие настаивали, что это трасса уже стала "дорогой жизни", потому что это единственная дорога, которая соединяет Мариуполь с остальной Украиной.

В ходе акции была составлена петиция к Порошенко и Гройсману с требованием отремонтировать трассу Мариуполь-Запорожье.