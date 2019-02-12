EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3033  61
Все про:дороги (1764) Запорожье (1486) Мариуполь (3609) ремонт (884) Гройсман (4569)

 45 км трассы Запорожье-Мариуполь отремонтируют в 2019 году. На работы выделен 1 млрд. ИНФОГРАФИКА

Около 45 км стратегической дороги Запорожье-Мариуполь планируют отремонтировать в 2019 году.

Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Белавтодор", которому Кабмин планирует выделить средства на строительство украинских дорог, фактически подконтролен Кремлю, - Рыбчинский

По его словам, восстановление дороги поможет развитию инфраструктуры всего Приазовья.

"Уже в 2020 году должны полностью завершить ремонт дороги Запорожье-Мариуполь, сделав из нее скоростное шоссе. Тем более, другой участок трассы, сообщение между Днепром и Запорожьем уже капитально восстановлено", - отметил Гройсман.

Премьер добавил, что для развития региона "также будем модернизировать железнодорожный участок "Камыш-Заря-Волноваха", проводить электрификацию других участков и восстанавливать инфраструктуру самого Мариуполя".

45 км трассы Запорожье-Мариуполь отремонтируют в 2019 году. На работы выделен 1 млрд 01

Как сообщал сайт 0629, в апреле прошлого года в Мариуполе на площади Свободы состоялась акция. Мариупольцы вышли с требованием к правительству начать ремонт трассы Мариуполь-Запорожье. Митингующие настаивали, что это трасса уже стала "дорогой жизни", потому что это единственная дорога, которая соединяет Мариуполь с остальной Украиной.

В ходе акции была составлена петиция к Порошенко и Гройсману с требованием отремонтировать трассу Мариуполь-Запорожье.

45 км трассы Запорожье-Мариуполь отремонтируют в 2019 году. На работы выделен 1 млрд 02

Источник: https://censor.net.ua/p3111272
 
   
 Топ комментарии
 
Я так розумію що ці грощі вже вкрали))
 показать весь комментарий
 
Мальчік, це ти плакав, бо хотів селфі з Порошенко?
 показать весь комментарий
 
Это там, где спаситель Европы торжественно открывал дорожный знак? 45 км трассы Запорожье-Мариуполь отремонтируют в 2019 году. На работы выделен 1 млрд - Цензор.НЕТ 6694
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
-Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой,- ответил Швейк (с)
 показать весь комментарий
 
 
"Деньги обещанные гораздо эффективнее, чем деньги выплаченные" (с) Взяткер Позолот
 показать весь комментарий
 
 
Достижение..1 млрд гривУчитываяен на 45 км? Учитывая что вся дорога это 220 км и вся она разбита..только от розовки до мариуполя 50 км
 показать весь комментарий
 
 
ога! разбитые дороги - лучшее средство от аварийности! Гы-гы!
 показать весь комментарий
 
Если 1 (один) километр дороги стоит 793 650 долларов (США), то почем сегодня Лунный Камень? 45 км траси Запоріжжя - Маріуполь відремонтують у 2019-му. На роботи виділено 1 млрд - Цензор.НЕТ 5293
 показать весь комментарий
 
Зрадники,ваша тема.Начинайте скулить всё украдут)
 показать весь комментарий
 
 
Мальчік, це ти плакав, бо хотів селфі з Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
мальчікі на фото не заплакані, заплаканий так і не потрапив.
 показать весь комментарий
 
 
Ты зрадник спалился с галошами сразу.) Кто тебя так обидел,Солнышко?
 показать весь комментарий
 
 
Вас з луганди тільки по білорусскім проксі випускають?
 показать весь комментарий
 
Не оправдывайся.Уже Днепр давно,а ты все под петром кацапским.) Признайся лучше кто кандидат твой,если не куйло?
 показать весь комментарий
 
 
Куйло у тебя на лбу висит. А твой Путин - *****.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял ты его девочка....заступаешься и носик свой сунешь мне в попу)
 показать весь комментарий
 
 
Любишь, чтоб тебе в попу что-то совали? Точно кацап-********.
 показать весь комментарий
 
А правда, что тебе Бацька бульбу в пукан при рождении засунул?
 показать весь комментарий
 
 
Это там, где спаситель Европы торжественно открывал дорожный знак?
 показать весь комментарий
 
 
как замонал этот примитивный скулеж. Что-то сделают - плохо, не делают - плохо. Вы уж определитесь 45 км трассы Запорожье-Мариуполь отремонтируют в 2019 году. На работы выделен 1 млрд - Цензор.НЕТ 570
 показать весь комментарий
 
 
Не делают - плохо. Делаютт - ну нафик, лучше бы не делали...
 показать весь комментарий
 
 
точно, лучше бы не делали. Будем и дальше жить в г@вне
 показать весь комментарий
 
Лучше бы делали, но не граблями и кирзовыми сапогами
 показать весь комментарий
 
 
В 2018 г. средняя стоимость ремонта 1 км дорог была 12 млн.грн., а теперь почти в 2 раза больше - более 22 млн. Золотом покроют?
 показать весь комментарий
 
 
Сосальным златом кравасиси пакроют!
 показать весь комментарий
 
 
Краще не треба. Усі без виключення шляхи, прокладені-відремонтовані у минулому і цьому році, розвалились вщент. Досить закопувати наші гроші у землю і красти їх.
 показать весь комментарий
 
 
Выбери меня! Выбери меня! Птицу Счастья послезавтрашнего дня!
 показать весь комментарий
 
 
Дороги не ремонтировать нужно , дороги заново строить нужно !!!
 показать весь комментарий
 
 
Отбирать у каждого работающего жителя Украины 200 долларов ежегодно на строительство дорог. Это 1 автобан в год протяжённостью 500 км. В противном случае про дороги забудьте.
 показать весь комментарий
 
По памяти дорожную дань включили в стоимость литра топлива или я забыл чего?
 показать весь комментарий
 
 
Відома українська акторка показала жахливий стан дороги Київ-Кременчук. ВІДЕО
[Відома українська акторка показала жахливий стан дороги Київ-Кременчук. ВІДЕО]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549888417-vidoma-**********-aktorka-pokazala-zhahliviy-stan-dorogi.html

🤔
 показать весь комментарий
 
Реально, а за что такие деньги, 1км = 22 млн грн, пускай смету покажут.
 показать весь комментарий
 
 
а это за "два в одном". сразу же за дорожниками пойдут ремонтники с ямковым ремонтом.
 показать весь комментарий
 
 
Попробуй сам 1 км четырёхполосной дороги выложить, срез деревеьев, планировка насыпи, с ливнёвками, отбойниками, отстойниками, разьездами и сьездами и освещением, у тебя дороже выйдет.
 показать весь комментарий
 
Заметил что после того как асфальт потрескал никто не заделывает трещены в асфальте, хотя поляки у себя следят, весной заливают смолой щели. У нас делают как всегда по "новой технологии" лопату асфальта в яму с лужей, ногой разравнял и готово.
 показать весь комментарий
 
 
І так скрізь. замість того що б підтримувати і вчасно заляти ямки. уроди спецом чекають
до доведення їх до стану котлованів. Вже і децентраізація і можливість щось самим вирішувати і робити. та тільки. з відсутністю мізків. бажання і руками що ростуть нижче талії хіба щось зробиш....
 показать весь комментарий
 
А почему дорогу ремонтируют кусками? Начали бы с одного конца и довели постепенно до второго!
 показать весь комментарий
 
Не замечали, ямы тоже появляются именно на определенных кусках, а остальные "квадраты" целые? Асфальт разный по качеству
 показать весь комментарий
 
Дык может для того, чтобы не было разных кусков разного качества - дорогу стоит строит от начала и до конца?
 показать весь комментарий
 
Проблема в том что под всеми дорогами Украины нет отсыпки на глубину промерзания. Ложить новую дорогу нет смысла - её порвёт.
 показать весь комментарий
 
проклинать москалей, которые это спроектировали.
 показать весь комментарий
 
в прошлом году узнавал у головы сильрады когда в селе будет асфальт,говорил 1 км дороги-1 000 000 грн
 показать весь комментарий
 
А тут. новою. буде лише табличка яку відкриє барига.
а ремонт обійдеться дороще нової дороги 45 км траси Запоріжжя - Маріуполь відремонтують у 2019-му. На роботи виділено 1 млрд - Цензор.НЕТ 8365
45 км траси Запоріжжя - Маріуполь відремонтують у 2019-му. На роботи виділено 1 млрд - Цензор.НЕТ 9574 S. Fogger

В 2018 г. средняя стоимость ремонта 1 км дорог была 12 млн.грн., а теперь почти в 2 раза больше - более 22 млн. Золотом покроют?
 показать весь комментарий
 
С такими темпами распила как сегодня может на новую разметку денег хватит))
 показать весь комментарий
 
немцам подряды дать. укравтодор ликвидировать.
 показать весь комментарий
 
1 МИЛЛИАРД НА 45 КМ = 22222 ГРН/1 МЕТР. НЕ МНОГОВАТО ЛИ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины45 км трассы Запорожье-Мариуполь отремонтируют в 2019 году. На работы выделен 1 млрд. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх