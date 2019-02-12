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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
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 Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Сеанс массового гипноза

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: "Нам надо вернуть Крым и Донбасс и привлечь РФ к ответственности как государство-оккупант"

Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Предвыборное обострение чувств

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальчик в Борисполе прождал час и рыдал на всю улицу - хотел селфи с президентом. Порошенко услышал его через стекло авто и вышел фотографироваться. ФОТО

Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Наблюдатели из-за поребрика

Читайте на "Цензор.НЕТ": На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин

Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Бляха-муха третьего тысячелетия

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бляха-муха!" - Ирина Луценко перепутала текст доклада во время выступления в ВР. ВИДЕО

Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы...

Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Не превращайся в гречку!

Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Счастливые российские молодожены

Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

А потом обсудим госдолг США...

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3111264
 
   
 Топ комментарии
 
Бляха-муха и молодожёны доставили Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1053
...
Вот тоже репоеды. Обсуждают угрозу технологической сингулярности в постиндустриальную киберэпоху, закон ускоряющейся отдачи и перспективы аугментальной имплантации своих детей в контексте парадигмы трансгуманизма.

Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6694
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Перша фотожаба не смішить, бо є правдою Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5465
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- Тут милейший пан Еном так оглушительно пукнул, что маятник у стенных часов остановился. Пан Билек расхохотался и сказал: Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, - вы большой оригинал, - так представились!(с)
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Сподобалося про спостерігачів з-за поребрику.
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Перша фотожаба не смішить, бо є правдою Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5465
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То у неї своя масовка, яка виконує роль загіпнотизованих.

30 автобусів «масовки» привезла Тимошенко в Дрогобич на зустріч кандидата в президенти Юлії Тимошенко з місцевими мешканцями https://informator.news/tymoshenko-pryvezla-v-drohobych-30-avtobusiv-masovky/

сьогодні "сколихнула" столицю своїм "гучним" передвиборчим виступом на Контрактовiй площі. Не більше 250-300 зівак,більшість з яких,притягла з собою.) https://www.facebook.com/vladimir.shmalko.9/videos/2063425247080480/
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Фотожаба не смішить, бо чітко ілюструє порядність тих, хто більше всіх кричить про чесні вибори та пропонує відійти від практики обливання один одного багнюкою.
Ця фотожаба - саме про це, про порядність. Сеанс масового гіпнозу, передвиборче загострення відчуттів, бляха-муха третього тисячоліття. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3463
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Всi iншi теж є правдою.
Це не означає, що вони не смiшнi.
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А при нинішних скоро будемо з голоду отак валяться.
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Бляха-муха и молодожёны доставили
...
Вот тоже репоеды. Обсуждают угрозу технологической сингулярности в постиндустриальную киберэпоху, закон ускоряющейся отдачи и перспективы аугментальной имплантации своих детей в контексте парадигмы трансгуманизма.


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зачем ты ставишь репоедов в тупик смысловой нагрузкой второго абзаца? Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7839
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Хм. А ота самиця, що посередині біля пива, то в неї живіт такий від пива, чи личинка завелася?
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Це страшно - але лічінус, здається... Сеанс масового гіпнозу, передвиборче загострення відчуттів, бляха-муха третього тисячоліття. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1951
Магнітогорські реалії:

Сеанс масового гіпнозу, передвиборче загострення відчуттів, бляха-муха третього тисячоліття. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6066
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Сложно с вами не согласиться, коллега Сеанс масового гіпнозу, передвиборче загострення відчуттів, бляха-муха третього тисячоліття. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5492
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Ну, а шо, душевно сидят, а главное - скрепно ! На фоне ковра же .
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Трофей с Домбабве.А отмечают компенсацию за смерть отправителя ковра Сеанс масового гіпнозу, передвиборче загострення відчуттів, бляха-муха третього тисячоліття. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2547
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Как я вчера и сочинил Сеанс масового гіпнозу, передвиборче загострення відчуттів, бляха-муха третього тисячоліття. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4468

Ватник поехал в ОРДЛО воевать,
Теперь его вороны будут клевать...
Нет, не напрасно зашкварился он -
Вдова наконец-то купила айфон!
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довольно сухо отскорбели
собакомать и свин-отец
а у ашота подлиннее
конец
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Интересная рубрика больше таких материалов отводит душу...
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Молодожёны - шикарны ! Это фото нужно долго рассматривать, там прекрасно фсьо: начиная от муфточки невесты и заканчивая позой мыслителя у жениха .😆
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Фу, .ля... Фотографировать такой срач... ДушА не выносит...😕
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Сравнил магнитогорскую панораму с наиболее жёсткими, постапокалиптично выглядящими пейзажами индустриальных районов Днепра.
И знаете, у нас намного эстетичнее это всё.
Промышленные предприятия на Правом берегу, Днепр. Как выглядят заводы в Новокодакском районе с высоты - Youtube

(саундтрек к видео в тему, годный индастриал/эмбиент)
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Все смешно и грустно, самое смешное цвк зарегистрировало
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Жена Януковича о Юле - когда говоришь о борьбе с олигархами и сама олигарх - это нечестно Сеанс масового гіпнозу, передвиборче загострення відчуттів, бляха-муха третього тисячоліття. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2986
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Взагалі "жєна Януковіча" щось про "наколотиє апєльсіни" говорила. Воістину, "продавець цибулі знає ціну часника".
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Сеанс масового гіпнозу - це з"їзд Порошенка " Від Крутів до Брюселя" та так званий "Відкритий діалог для порохоботів".
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Свинорус, как же тебя штырит, просто праздник какой-то! )))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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