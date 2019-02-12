 Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Сеанс массового гипноза
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: "Нам надо вернуть Крым и Донбасс и привлечь РФ к ответственности как государство-оккупант"
Предвыборное обострение чувств
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальчик в Борисполе прождал час и рыдал на всю улицу - хотел селфи с президентом. Порошенко услышал его через стекло авто и вышел фотографироваться. ФОТО
Наблюдатели из-за поребрика
Читайте на "Цензор.НЕТ": На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин
Бляха-муха третьего тысячелетия
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бляха-муха!" - Ирина Луценко перепутала текст доклада во время выступления в ВР. ВИДЕО
Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы...
Не превращайся в гречку!
Счастливые российские молодожены
А потом обсудим госдолг США...
Больше фотошопов смотрите здесь
30 автобусів «масовки» привезла Тимошенко в Дрогобич на зустріч кандидата в президенти Юлії Тимошенко з місцевими мешканцями https://informator.news/tymoshenko-pryvezla-v-drohobych-30-avtobusiv-masovky/
сьогодні "сколихнула" столицю своїм "гучним" передвиборчим виступом на Контрактовiй площі. Не більше 250-300 зівак,більшість з яких,притягла з собою.) https://www.facebook.com/vladimir.shmalko.9/videos/2063425247080480/
Ця фотожаба - саме про це, про порядність.
Це не означає, що вони не смiшнi.
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Вот тоже репоеды. Обсуждают угрозу технологической сингулярности в постиндустриальную киберэпоху, закон ускоряющейся отдачи и перспективы аугментальной имплантации своих детей в контексте парадигмы трансгуманизма.
Магнітогорські реалії:
Ватник поехал в ОРДЛО воевать,
Теперь его вороны будут клевать...
Нет, не напрасно зашкварился он -
Вдова наконец-то купила айфон!
собакомать и свин-отец
а у ашота подлиннее
конец
Молодые мамы Магнитогорска любуются закатом с крыши дома
И знаете, у нас намного эстетичнее это всё.
Промышленные предприятия на Правом берегу, Днепр. Как выглядят заводы в Новокодакском районе с высоты - Youtube
(саундтрек к видео в тему, годный индастриал/эмбиент)