 "Ще повіє огонь новий. З Холодного Яру!" - победитель конкурса двойников Тараса Шевченко воюет в 93-й бригаде на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, о своем бойца сообщила пресс-служба 93 ОМБр, которая сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий в Донецкой области.

"Вылитый Кобзарь! Это первое, что приходит на ум, когда видишь Владимира из города Тальное Черкасской области, бойца 93-й бригады "Холодный Яр"... В мирной жизни человек участвовал в конкурсе двойников Тараса Григорьевича, который проводили братья Капрановы. И стал его победителем! Да еще и фамилия у него, как у поэта - Шевченко. Неудивительно, что и побратимы называют его Тарасом", - говорится в заметке бригады.

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Владимиру Шевченко 50 лет, до войны работал на стройке.

"В Вооруженные Силы хотел пойти уже в 2014-м году. Но меня не взяли. Странно, ведь я имел военную специальность - "командир радиовзвода" и "командир танка Т-80". Служил срочную и сверхсрочную службу в Германии. В 93-ю бригаду все же удалось попасть в 2015 году", - говорит Шевченко.

Пресс-служба "Холодного Яра" отмечает, что "в своей гражданской позиции Владимир так же безапелляционный, как и Тарас Григорьевич - считает, что война на Донбассе может закончиться только победой".