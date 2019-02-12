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 "Ще повіє огонь новий. З Холодного Яру!" - победитель конкурса двойников Тараса Шевченко воюет в 93-й бригаде на Донбассе. ФОТО

Боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр", житель Черкасской области Владимир Шевченко очень похож на своего выдающегося земляка, поэта и художника Тараса Шевченко, и был финалистом конкурса двойников Кобзаря.

Как передает Цензор.НЕТ, о своем бойца сообщила пресс-служба 93 ОМБр, которая сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий в Донецкой области.

"Вылитый Кобзарь! Это первое, что приходит на ум, когда видишь Владимира из города Тальное Черкасской области, бойца 93-й бригады "Холодный Яр"... В мирной жизни человек участвовал в конкурсе двойников Тараса Григорьевича, который проводили братья Капрановы. И стал его победителем! Да еще и фамилия у него, как у поэта - Шевченко. Неудивительно, что и побратимы называют его Тарасом", - говорится в заметке бригады.

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Владимиру Шевченко 50 лет, до войны работал на стройке.

"В Вооруженные Силы хотел пойти уже в 2014-м году. Но меня не взяли. Странно, ведь я имел военную специальность - "командир радиовзвода" и "командир танка Т-80". Служил срочную и сверхсрочную службу в Германии. В 93-ю бригаду все же удалось попасть в 2015 году", - говорит Шевченко.

Пресс-служба "Холодного Яра" отмечает, что "в своей гражданской позиции Владимир так же безапелляционный, как и Тарас Григорьевич - считает, что война на Донбассе может закончиться только победой".

Ще повіє огонь новий. З Холодного Яру! - победитель конкурса двойников Тараса Шевченко воюет в 93-й бригаде на Донбассе 01

Ще повіє огонь новий. З Холодного Яру! - победитель конкурса двойников Тараса Шевченко воюет в 93-й бригаде на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3111257
 
   
 Топ комментарии
 
Крепкого здоровья и счастья Владимиру, пусть Бог его бережет. Он как Тарас Шевченко и по внешности и по душе - любит Украину и защищает ее.
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Посмотрите на рожи кацапов, и наших героев..
Нет..
Не братья мы..
Это точно.
Слава Украине!
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у него такой же большой опыт военного, это главное.
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Крепкого здоровья и счастья Владимиру, пусть Бог его бережет. Он как Тарас Шевченко и по внешности и по душе - любит Украину и защищает ее.
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А ти попробуй на вечерю кожного вечора печеного кацапа їсти. Ще не так поправишся "Ще повіє огонь новий. З Холодного Яру!" - переможець конкурсу двійників Тараса Шевченка воює в 93-й бригаді на Донбасі - Цензор.НЕТ 3229 "Ще повіє огонь новий. З Холодного Яру!" - переможець конкурсу двійників Тараса Шевченка воює в 93-й бригаді на Донбасі - Цензор.НЕТ 710
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може, родич? хоча як це тепер перевірити....
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Посмотрите на рожи кацапов, и наших героев..
Нет..
Не братья мы..
Это точно.
Слава Украине!
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Классный дядька, дай Бог здоровья и воинского фарта!
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Все правильно сказав. Дякую. Хай щастить.
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А Шевченко до речі, був агентом кримля. Не знали? Отож. Ні разу, підкреслюю - ні разу, в своііх творах він не вказав про героіічну роль Порошенка в історіі Украііни!!
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Алеж з Холодного Яру "віє вогонь" проти панів, що п'ють кров з народу?!!! Цензоре, ти проти олігархів почав приховано агітувати? Мабуть щось в лісі здохло.....

.........................................

Ви - розбойники неситі,
Голодні ворони.
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо!.. Дуріть дітей
І брата сліпого,
Дуріть себе, чужих людей,
Та не дуріть бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара.
І повіє огонь новий
З Холодного Яру! © Шевченко
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Неприємне "дежавю" чомусь виникло...Тому...бережи себе,друже...Уважай,щоб не повторити долю одного молодого вірменина,який на Майдані теж читав вірші Шевченка...Трагічна смерть якого різко посилила бойовий дух майданівців і збільшила їх кількість...Цілком щиро бажаю тобі здоров"я і вернутись додому цілим і неушкодженим...
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Ще повіє огонь новий. З Холодного Яру!" - победитель конкурса двойников Тараса Шевченко воюет в 93-й бригаде на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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