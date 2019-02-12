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 Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТО

Оперативники задержали ранее судимого злоумышленника, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева. Он обоснованно подозревается в совершении трех тяжких преступлений. Во время задержания злоумышленника, который оказал сопротивление, пострадал полицейский, который получил закрытый перелом ноги. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г. Киеве.

Сообщается, что в дежурную часть Шевченковского управления обратились родители, которые рассказали, что у их детей неизвестный отбирал мобильные телефоны.

Полицейские установили, что мужчина совершал преступления, когда дети возвращались из школы домой.

"Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате установили злоумышленника, это - 22-летний житель Шевченковского района столицы, ранее судимый за совершение грабежей", - сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.

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Отмечается, что когда злоумышленник заметил правоохранителей, он предпринял попытку скрыться и оказал сопротивление. При этом полицейского, который пытался его догнать, он толкнул, в результате чего тот упал и получил перелом ноги.

Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева 01

Кроме того сообщается, что сотрудники уголовного розыска выяснили, что он причастен как минимум к трем ограблениям на территории Шевченковского района города Киева, поэтому правоохранители проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева 02

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявили о подозрении. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3111247
 
   
 Топ комментарии
 
Батькам школярів на 3-4 години... думаю після "розмови" з батьками більше ніколи не грабуватиме...
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Типичная операция прикрытия. Взяли местного нарика и под камеры шоу устроили. Нарику обещали хорошее отношшение и дурь в СИЗО на шару. Плюс он еще десяток грабункив на себя повесит. А задержал мужественный козла "крепкий опер"! Тот самый....
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На самом деле отправят под ночной домашний арест (за соблюдением которого следить никто не будет).
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Отдайте его школьникам . Зверство , но он заслужил .
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Батькам школярів на 3-4 години... думаю після "розмови" з батьками більше ніколи не грабуватиме...
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Если точнее, китайская фиговина за 20 грн., которая клеится к чехлу.
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Во урод,отбирал у школьников карманные деньги.Да у меня студента больше трешки советских рублей то небыло а в школьные времена 50коп считалось богатством.
А теперь подумаеш отобрали тысячу или там какой-то телефон за тысяч пять?А вот если отобрали деньги выданые родителями на школьные нужды назначеные школьным управлением тогда это уже проблемма.
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Во как Вы быстро определили,видимо мы с вами коллеги?Да только от меня по мере возможности эту трешку местные отбирали а я по возможности и по ситуации этим уркам давал по морде.
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Типичная операция прикрытия. Взяли местного нарика и под камеры шоу устроили. Нарику обещали хорошее отношшение и дурь в СИЗО на шару. Плюс он еще десяток грабункив на себя повесит. А задержал мужественный козла "крепкий опер"! Тот самый....
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Ну значит так оно и было. Вон пацан четко так опознал задержанного по щетине и куртке темной. Зачет!
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ну как тебе сказать, ни один же он его познал
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Ну так и выложили бы видео уверенного опознания совершеннолетним без подсказок мамы и дядей вокруг. С детальным описанием когда, где, при каких обстоятельствах. А так извините, не верю.
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телефоны пацанов забрали у настоящего преступника, а потом их этому нарику подкинули?

логично.
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Именно так. Опера на районе знаю всех и каждого. Могли и сами забрать у пацанов. Дело раскрыто - общественный резонанс - полиция работает не покладая рук.
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вот здесь как раз все чисто со стороны полиции, какой там резонанс, тупо он грабил днем и все.
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Жаль, Что он не получил переломов рук,ног и позв0нков при отчаянном сопротивлении.Чтобы всю жизнь на судно ходил! Получу сильные возражения,но в силу эпидемии в Украине наркомании надо незамедлительно разрешить повсеместное выращивание конопли в неограниченных масштабах,с правом вывоза только в орду.Наркотрафик ,как бизнес ,умрёт сразу!Не будет закладок.И будут только мило улыбающиеся и безвредные потребители Конопли.Им не нужно будет искать деньги на дозу.Ибо этого добра будет -завались ! Как Амброзии.А проблему лечения зависимых будут решать семьи.Запреты и террор только для наркотрафика.
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Когда задерживали этого грабителя, тоже кричали "ЛОЖИСЬ, БАНДЕРА!"?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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