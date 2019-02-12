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Все про:взятка (4359) Одесса (5330) Нацполиция (8913) СБУ (13220)

 Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега. ФОТО

Оперуполномоченный полиции в Одессе, разоблаченный в систематических взятках, скрывается от закона.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что оперуполномоченный одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Одесской области создавал искусственные ситуации, при которых требовал от граждан деньги за непривлечение к ответственности за якобы причастность к совершенным правонарушениям. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла от 1 тыс. долл. В случае неуплаты денег полицейский угрожал уголовным преследованием по фальсифицированным материалам о преступлении.

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Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали факт получения должностным лицом от местного жителя первой части неправомерной выгоды в размере 300 долл. "За указанную сумму полицейский обещал вернуть заявителю паспорт гражданина Украины, изъятый у мужчины за якобы совершенное правонарушение", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что разоблаченный полицейский скрылся до избрания ему меры пресечения и ему заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега 01
Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега 02

Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега 03

Источник: https://censor.net.ua/p3111246
 
   
 Топ комментарии
 
Определитесь как жить дальше - прокуроры берут,судьи берут,патрульные берут....Все кто при власти грабят а ему что нельзя...Нашли стрелочника... Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега - Цензор.НЕТ 8141 диспетчер в Киеве сидит.
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Не надо их пугать . Так скоро все разбегутся . Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега - Цензор.НЕТ 3067
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Труханов вернулся, вернется и этот!)))
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- Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, который даёт деньги под векселя, надеясь своевременно получить их обратно.(с)
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Не надо их пугать . Так скоро все разбегутся . Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега - Цензор.НЕТ 3067
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Определитесь как жить дальше - прокуроры берут,судьи берут,патрульные берут....Все кто при власти грабят а ему что нельзя...Нашли стрелочника... Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега - Цензор.НЕТ 8141 диспетчер в Киеве сидит.
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Типа я менше виновен потому как меньше карал.А вот вон те крадут так крадут.
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*****, так всё порошенковское государство убежит, а порохоботы на голубом глазу будут спокойно комментировать - естественная чиновничья бизнес-миграция.
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Долго выбирали меру пресечения. Попался - сразу наручники и в камеру! Дают время на "раздумья"?
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нужно еще через масмедиа сообщить о подозрении
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этоже нова соева полиция - очьень важьно. они кроме как ложись биндера не обучены, у них мыролюбие и рюкзаки главное.
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Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега.

В российской деревне Бега он получил паспорт РФ и статус распятого бендеровской хунтой.
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Что-то вроде мнимого штурма РОВД? Обычная мусорская практика.
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Его не догнали,но восстановили в должности (чуть,чуть с повышением),на карточку положили зарплату за два года (с учетом повышения).Так что далеко не убежит.
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Реформа поліції "дає плоди":
Одні прибули на виклик, побачили автівку на литовських номерах та виявили у салоні ключі. Вирішили продати. Продали.
Інший начальник вимагав хабар за відкриття справи. У чоловіка вкрали 67 тис. дол, але, щоб почати пошук, копу знадобилися 34 тис. дол
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега. ФОТО
 
 
 
 
 
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