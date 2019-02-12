 Оперуполномоченный Нацполиции Одесчины, уличенный в систематическом взяточничестве, подался в бега. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Так, оперативники спецслужбы установили, что оперуполномоченный одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Одесской области создавал искусственные ситуации, при которых требовал от граждан деньги за непривлечение к ответственности за якобы причастность к совершенным правонарушениям. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла от 1 тыс. долл. В случае неуплаты денег полицейский угрожал уголовным преследованием по фальсифицированным материалам о преступлении.
Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали факт получения должностным лицом от местного жителя первой части неправомерной выгоды в размере 300 долл. "За указанную сумму полицейский обещал вернуть заявителю паспорт гражданина Украины, изъятый у мужчины за якобы совершенное правонарушение", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что разоблаченный полицейский скрылся до избрания ему меры пресечения и ему заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
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