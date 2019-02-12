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 Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов". ФОТО

Жена наемника из Сербии Уроша Првуловича рассказала, что он три месяца назад уехал на беседу в комендатуру "ЛНР" и пропал.

Об этом со сылкой на страницу в соцсети сообщает блогер Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, жена террориста жалуется, что с момента его пропажи обратилась уже во все возможные инстанции, но ответ пока не получила.

Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры ЛНР. Его соратник Берич подозревает укропов 01

Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры ЛНР. Его соратник Берич подозревает укропов 02

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В свою очередь, соратник Уроша - сербский наемник Деян Берич - считает, что всему виной "укропы".

Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры ЛНР. Его соратник Берич подозревает укропов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3111215
 
   
 Топ комментарии
 
Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов". Дожился лугандон, укропры уже и в комендатурах лугандонии заправляют. Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов" - Цензор.НЕТ 3392
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сербы в своем умственном развитии недалеко ушли от кацапов Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов" - Цензор.НЕТ 4830
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уууууууууу, укропы везде притаились
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Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов". Дожился лугандон, укропры уже и в комендатурах лугандонии заправляют. Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов" - Цензор.НЕТ 3392
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Чего кипишь поднимать???? Наверно не доехал еще Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов" - Цензор.НЕТ 6950
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Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых в мир секс-рабынь Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых на международный рынок секс-рабынь. Об этом заявила постоянный представитель Госдумы в Конституционном суде РФ Елена Мизулина в Санкт-Петербурге на региональной конференции по вопросам борьбы с торговлей людьми. По данным Мизулиной, в основном россиянок поставляют в Саудовскую Аравию, ОАЭ, США, Бельгию, Голландию, Китай. Кроме того, есть прецеденты продажи проституток в Финляндию, Израиль и Японию. Хотя в последнее время Румыния пытается теснить Россию. Хотя бы в Европе. По данным Института социально-экономических исследований Российской Академии Наук, в России насчитывается [...] 3 миллиона уличных и привокзальных проституток, примерно 1,5 миллиона российских женщин работают на панели стран Европы и Азии. Россия - мировой лидер по детской проституции По данным ЮНИСЕФ, несовершеннолетняя девственница в Санкт-Петербурге стоит 500 долл. Услуги малолетней проститутки в борделях обеих столиц - от 1500 до 15 000 руб. в зависимости от класса заведения. Оральный секс с "уличными" детьми: от 100 до 500 руб. Половой акт - 200-750 руб., целая ночь - 500-800, в редких случаях - тысяча. Привокзальные дети берут за секс 300 руб. или еду. За видеосъемку, предназначенную для порносайтов, ребенок получает от 400 до 3000 руб. За участие в съемке полового акта - 200 долл. (Между прочим, порносайт приносит владельцу до 30 тыс. долл. в месяц.) В Москве в центре города услуги девочки-проститутки стоят 50-100 долл. за час. На руки проститутка в среднем получает 753 руб. в сутки - остальное забирает сутенер. А детская проституция в Москве достигла просто угрожающих масштабов: в этом бизнесе, по оценкам специалистов, находятся более 50 тысяч детей, возраст которых колеблется от 3 (!!!) до 14 лет.Последнее время в РФ процветает так называемый «детский секс-туризм», когда «туристы» приезжают в Россию специально для сексуальных "развлечений" с детьми.Согласно докладу Комиссии ООН по правам человека о детской проституции в России, ситуация с сексуальной эксплуатацией детей в России сложилась угрожающая. "Бедность, необразованность, алкоголизм и насилие в семье вынуждают детей, главным образом девочек, уходить в этот бизнес буквально за гроши, становясь рабами преступных организаций". В опубликованном докладе также отмечались разгул детской проституции и порнографии и неспособность или нежелание российских властей бороться с этими явлениями...
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Нехай пошукає сліди від синіх в"єтнамок. Це точно вони.
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Как такое может быть в правовом цивилизованном государстве лыныры?
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Ябы даже акцентировал - в НАРОДНЕЙШЕЙ из НАРОДНЫХ?
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Ну, а как же!? Ведь же, всем известно, что подвалами и застенками Л/ДНР "укропы" заведуют! Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов" - Цензор.НЕТ 7153
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То бандерівці по своїх каналах кацапіків виловлюють.
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сербы в своем умственном развитии недалеко ушли от кацапов
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Nedavno vasy ******** unictozyli serbskix instruktorov.Typo ucyli teroristov kak streliat Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов" - Цензор.НЕТ 531
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А вот это вот не надо на нас сворачивать! Марочко и Басурин ясно же сказали, что то биатлонистки из стран Балтии в белых колготках лютуют.
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Да там и укропы, и негры, и французы, и биатлонистки... "Орлы" в брониках чинят провода, старухи в огород стараются не выходить - негры на сафари пьют кофе и отстреливают электриков на столбах и старух в огородах...
Чичерина врать не будет!
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Vasy unictozyli,eto nas volontior kotory nedavno vernulsia razkazal.On im konecno otvozyt vsiakyje priborocky,no vasy sniali ne on. Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 9921
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Крысы, доедают друг, друга.
Скоро выведется, крысиный король)))
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Првуловича Уроша првали візиткою Яроша.
Беріч вважає, що винен якийсь укропський Берія.
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Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич...

А что его соратник Берич? Судя по логике соратник Берич ещё тот дебил.
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Тсссс..... пусть думают, что у них в комендатуре и правда враги народа лугандонского заправляют, пусть там друг дружку перестреляют.
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Чем больше параша будет слабеть, а Украина надвигаться на Донбасс, тем больше мусоров, эсбэушников, прокуроров, судей, чиновников предателей будут становится проукраинскими-проукраинскими - хоть к памятнику Бандере прикладывай. А Когда Украина освободит Донбасс да и Крым, вся эта вонючая ******* скажет, что она была на подпольном задании, а поклонская была их командир - Ковпак!
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До речі, Ковпак з часом зрозумів що він натворив.
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Та ты кремлёвский говно-тролль - не пиши мне больше.
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Ну як знаєш, а за таку відповідь потрапляєш до чорного списку, з чим тебе і вітаю.
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Сверни свой список в трубочку и подари своему *****.
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Вони так же нашугані укропами, як і каци Бандерою.
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ПУКин ужэ десятый раз ОБЪЯВЛЯЕТ о ПОБЕДЫ над НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ в СИРИИ,,
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И Десятый раз в ПУСТУЮ,
,
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Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛОВ,,
,
https://uploads.disquscdn.com/images/dbb2dced706a5a64a98039b916bd8d9e18daba895a5dcd589449422351fda008.jpg
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Так если верить Мюридке ( а относительно Сирии он во вбросах не замечен), то там ихтамнеты крошатся со своими союзниками КСИРовцами. Видимо ломоть сирийского пирога существенно уменьшился.
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Она забыла добавить что укропы еще ему и в штаны насрали....)))коварно
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Вы мне расскажите, соседи-уропы: как вы ухитрилесь захера завалить?
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Это лично к Бутусову вопрос - он в этом разбирается.
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так можем же, но если сильно очень захотим... но это сильно очень редко...
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Так тут один коментатор говорив, що серби нормальні люди. Такому твердженню можна вірити?
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Знаєте, є така приповідка: у будь-якому стаді є всякої тварі по парі.
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Якби ж по парі, бо голосують в ООН проти України і їдуть воювати проти України цілим стадом, засуджують свої найманців умовно...
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кто сребске чёнице - люди Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 8694 не смеши меня
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Бо така політика сербського уряду. Але це не означає, що уряд у Сербії не має опозиції.
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ну так пусть кебабы сюда не лезут ибо и там и там насадят
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Нормальні, нормальні. Тільки ПУКають час від часу:


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мабуть той чурка сербський травки перекурив))
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Эргономичный девайс под названием "сербосек" ещё вспомнился - применявшийся хорватскими усташами клинок на грубой кожаной рукавице. Разработан после проведения хорватским правительством специального конкурса по вопросу, какой нож следует изготовить, чтобы палачи могли убивать людей как можно быстрее и при этом как можно меньше уставали.

Партия сербосеков была изготовлена в ходе Второй мировой войны фабрикой в германском городе Золингене по спецзаказу правительства Независимого государства Хорватия. Ножи из этой партии использовались для массовой утилизации сербского поголовья в лагере смерти Ясеновац и других местах.
В Ясеноваце проходили соревнования по спортивному забою сербосеком на скорость. Победитель одного из соревнований Петар Брзица за ночь зарезякал 1300 сербов (по другим данным - 1360).

Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 9589
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пля это сельхоз орудие Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 4130 среп ручной известен со времён Рима Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 4130
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"Нож для снопов (нем. Garbenmesser), использовавшийся в качестве сербосека, изначально имел мирное сельскохозяйственное назначение и длину клинка 5-7 см" - совершенно верно, всё зависит от желания и фантазии... если они в наличии, то девайс приобретает новое неожиданное назначение Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 1304
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ну также и серп для риса в Японии Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 4974 и бамбук в Китае и Вьетнаме Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 4974 у нас коса у кацапов деревянные рожна Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 8526
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Да он пошил костюм с отливом-и в Ялту.С тёлкой какой нибудь пробухивает награбленное.Жёнка кипишует,а дружки гондолужские его покрывают.
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Вывезли его и закопали, вот и вся история.
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Пусть в дючку в параше посмотрит!
Гавно там обычно хранят в "руськом мире"...
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за че боролся ( дятел ) - на то и напоролся ( надеюсь безвозвратно )
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А что, он еще до родной сербии в виде грунтовых вод не дошел? Это не беде, ближе к середине весны дойдет.
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Жена этого международного террориста, уверен, получает пособия от Порошенко и мотается в Киев на выходные, как и все сепары. Зайдите в любой киевский ресторан и увидите сами. Песня про донецкие курганы самая заказная.
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Славянской крови в этом биомусоре не более 20% в соответствии с гаплогенетикой, последствия османской империи. Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів" - Цензор.НЕТ 2884
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов". ФОТО
 
 
 
 
 
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