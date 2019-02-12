 Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов". ФОТО

Об этом со сылкой на страницу в соцсети сообщает блогер Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, жена террориста жалуется, что с момента его пропажи обратилась уже во все возможные инстанции, но ответ пока не получила.

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В свою очередь, соратник Уроша - сербский наемник Деян Берич - считает, что всему виной "укропы".