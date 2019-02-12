 Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов". ФОТО

Об этом со сылкой на страницу в соцсети сообщает блогер Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.
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Так, жена террориста жалуется, что с момента его пропажи обратилась уже во все возможные инстанции, но ответ пока не получила.
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В свою очередь, соратник Уроша - сербский наемник Деян Берич - считает, что всему виной "укропы".
Источник: https://censor.net.ua/p3111215
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Чичерина врать не будет!
Скоро выведется, крысиный король)))
Беріч вважає, що винен якийсь укропський Берія.
А что его соратник Берич? Судя по логике соратник Берич ещё тот дебил.
ПУКин ужэ десятый раз ОБЪЯВЛЯЕТ о ПОБЕДЫ над НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ в СИРИИ,,
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И Десятый раз в ПУСТУЮ,
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Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛОВ,,
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Партия сербосеков была изготовлена в ходе Второй мировой войны фабрикой в германском городе Золингене по спецзаказу правительства Независимого государства Хорватия. Ножи из этой партии использовались для массовой утилизации сербского поголовья в лагере смерти Ясеновац и других местах.
В Ясеноваце проходили соревнования по спортивному забою сербосеком на скорость. Победитель одного из соревнований Петар Брзица за ночь зарезякал 1300 сербов (по другим данным - 1360).
Гавно там обычно хранят в "руськом мире"...