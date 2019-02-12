 "Кто такие? Спасители, й#б вашу мать!" - на стройке оккупированного Новоазовска нашли двух военных в состоянии наркотического опьянения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом в Twitter пишет блогер под ником Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Часть комментаторов считает, что всё это постановка. И да, чуваки живые", - написал блогер.







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