 "Кто такие? Спасители, й#б вашу мать!" - на стройке оккупированного Новоазовска нашли двух военных в состоянии наркотического опьянения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом в Twitter пишет блогер под ником Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
...
"Часть комментаторов считает, что всё это постановка. И да, чуваки живые", - написал блогер.
Об этом в Twitter пишет блогер под ником Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
"Часть комментаторов считает, что всё это постановка. И да, чуваки живые", - написал блогер.
Ось вам "рузькіє мальчікі", які одягнені у віськову форму, яку не купити в українському військовому магазині, а тільки в російському воєнторгу... один одягнений в камуфляж КЗС типу "Березка", інший -- в камуфляж КЗС типу "ЕМР" (єдине маскувальне розфарбування)...
https://army-news.ru/2016/02/sovremennye-kamuflyazhi-chast-1/
********* имени великого тёмного
лорда дарта пуйдера идут
фееричные бои с русским народом ,
империя зла один за одним
наносит удары своим самым
высокотехнологичным и
инновационным оружием :
цены , налоги , тарифы , коррупция ,
беззаконие , социальный геноцид ,
ложь , лицемерие , холуйство ,
стукачество , прихватизация
и тотальная деградация ...
плавно курсирующие
компрадорские крейсеры ,
таинственные теневые кукловоды ,
нашествия кровожадных орд
чин-офф-ников из гиперпространства ,
требующих уважение и взятки ,
вездесущие орды паразитов ,
ломехуз и прочей
космической саранчи и нечисти ,
потусторонние сущности
в чёрных мантиях ,
злобные , но зажиточные межпланетные
странствующие карлики в шляпах ,
хамелеоноподобные мимикрирующие
особи служителей вселенского блага ,
зондеркоманды оборотней
сверхзвукового сс
под видом имперских стражей ,
избиения лазерными дубинками
юных падаванов и стад недовольных
пастбищами плебосов ...
гмо , химическая пища , химтрейлы ,
загрязнение экологии ,
взрывы жилых модулей ,
облучение психотронными вышками ,
разворовывание бюджетных средств ,
распродажа природных ресурсов
и оккупированных территорий ,
пенсионная и мусорная реформы
в космополисах ,
нанесение скотскому плебосу лазерных
штрих-кодов на лоб и лапку
п
На раше должен быть только один праздник - с 01.01 по 31.12 поминальный день по "освободителям".