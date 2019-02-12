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 "Кто такие? Спасители, й#б вашу мать!" - на стройке оккупированного Новоазовска нашли двух военных в состоянии наркотического опьянения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сети появились фото и видео с боевиками на Донбассе, в состоянии очень сильного наркотического опьянения. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом в Twitter пишет блогер под ником Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

...

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"Часть комментаторов считает, что всё это постановка. И да, чуваки живые", - написал блогер.

Кто такие? Спасители, й#б вашу мать! - на стройке оккупированного Новоазовска нашли двух военных в состоянии наркотического опьянения 01
Кто такие? Спасители, й#б вашу мать! - на стройке оккупированного Новоазовска нашли двух военных в состоянии наркотического опьянения 02
Кто такие? Спасители, й#б вашу мать! - на стройке оккупированного Новоазовска нашли двух военных в состоянии наркотического опьянения 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в оккупированный Новоазовск, - СЦКК


Кто такие? Спасители, й#б вашу мать! - на стройке оккупированного Новоазовска нашли двух военных в состоянии наркотического опьянения 04

Источник: https://censor.net.ua/p3111203
 
   
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Ось так гинуть в Домбасі на Домбабве рузькіе солдатен... раз доз, два передоз... і згинув у вічній боротьбі з інопланетянами із НАТО... а потім скажуть, що боролися з "бендерівцями" та військовими із НАТО... після таких доз тепер, що хочуть можуть наплести... і що саме, скажуть, що бачили все вочевидь...
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А де татуювання про "рузькіх мальчіков" в Славянську, яких начебто розривають танками?..
Ось вам "рузькіє мальчікі", які одягнені у віськову форму, яку не купити в українському військовому магазині, а тільки в російському воєнторгу... один одягнений в камуфляж КЗС типу "Березка", інший -- в камуфляж КЗС типу "ЕМР" (єдине маскувальне розфарбування)...
https://army-news.ru/2016/02/sovremennye-kamuflyazhi-chast-1/
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скрэпныя рускія гамасекі... цьфу! гідота руснявая
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А чем не вариант утилизации ватного режима.Предлагаю всю конфискованную на территории Украины наркоту,не уничтожать,а отправлять в качестве гуманитарки в ОРДЛО!Ха себе усугубляютЬ,пока не сдохнут!
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а тем временем в созвездии ресурсной
********* имени великого тёмного
лорда дарта пуйдера идут
фееричные бои с русским народом ,
империя зла один за одним
наносит удары своим самым
высокотехнологичным и
инновационным оружием :
цены , налоги , тарифы , коррупция ,
беззаконие , социальный геноцид ,
ложь , лицемерие , холуйство ,
стукачество , прихватизация
и тотальная деградация ...
плавно курсирующие
компрадорские крейсеры ,
таинственные теневые кукловоды ,
нашествия кровожадных орд
чин-офф-ников из гиперпространства ,
требующих уважение и взятки ,
вездесущие орды паразитов ,
ломехуз и прочей
космической саранчи и нечисти ,
потусторонние сущности
в чёрных мантиях ,
злобные , но зажиточные межпланетные
странствующие карлики в шляпах ,
хамелеоноподобные мимикрирующие
особи служителей вселенского блага ,
зондеркоманды оборотней
сверхзвукового сс
под видом имперских стражей ,
избиения лазерными дубинками
юных падаванов и стад недовольных
пастбищами плебосов ...
гмо , химическая пища , химтрейлы ,
загрязнение экологии ,
взрывы жилых модулей ,
облучение психотронными вышками ,
разворовывание бюджетных средств ,
распродажа природных ресурсов
и оккупированных территорий ,
пенсионная и мусорная реформы
в космополисах ,
нанесение скотскому плебосу лазерных
штрих-кодов на лоб и лапку
п
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Молодцы, сфоткали. Затем надо было "мочить" и опять сфоткать.

На раше должен быть только один праздник - с 01.01 по 31.12 поминальный день по "освободителям".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Кто такие? Спасители, й#б вашу мать!" - на стройке оккупированного Новоазовска нашли двух военных в состоянии наркотического опьянения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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