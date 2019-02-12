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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Ночью в Ривном под двери дома директора Дикого рынка бросили гранату. ФОТОрепортаж (обновлено)

Взрыв неизвестного предмета повредил частный дом на улице Скрипника в Ривном в ночь на вторник.

Об этом сообщается на странице полиции Ривненской области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10:00 стало известно, что в полицию 12 февраля около 2:20 поступила информация от 47-летней жительница областного центра, что неизвестный перед входной дверью ее дома бросил взрывной предмет.

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По данным местного издания "Ровно вечернее", речь идет о директоре "Торгового центра-Д" (рынка Дикого) Елене Нездюр, дочери Ярослава Дикого, бывшего основателя и владельца рынка.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что злоумышленник через незапертую калитку вошел на территорию частного дома и бросил под входные двери неизвестный взрывный предмет.

В результате взрыва поврежден фасад, оконное стекло входной двери, частично плитка на лестнице, навес и окно над дверью.

В доме находились супруги и 15-летний сын. Никто из них, к счастью, не пострадал.

По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП предварительно установили, что взорвалась граната РГД 5. Ее обломки изъяли и отправили на экспертизу.

Ночью в Ривном под двери дома директора Дикого рынка бросили гранату 01
Ночью в Ривном под двери дома директора Дикого рынка бросили гранату 02
Ночью в Ривном под двери дома директора Дикого рынка бросили гранату 03


Источник: https://censor.net.ua/p3111194
 
 
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Явно сиротская лачуга. Кто сирот обидел?

Вибухівка, яку невідомі прикріпили до дверей приватного будинку, спрацювала в Рівному, - поліція - Цензор.НЕТ 7755
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Была бы норм взрывчатка , дверей со стенкой не было бы. Эт так , баловство .
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петарда. похоже,тамошние мужики на рождественнском корпоративе забухали, вот водка закончилась пошли докупать. а с петардами угадали, купили с запасом, теперь расходуют.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в Ривном под двери дома директора Дикого рынка бросили гранату. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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