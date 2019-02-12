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Все про:Нацполиция (8913) радар (45) патрульная полиция (1221) TruCam (7)

 Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция. КАРТА

С понедельника, 11 февраля, патрульная полиция начала использовать еще 20 радаров для измерения скорости на дорогах TruCam.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацполиции, сейчас таких радаров на украинских дорогах уже 50.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 43 тысяч нарушений скоростного режима зафиксировано на дорогах с начала применения камер TruCam, - Нацполиция

"С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров для измерения скорости TruCam на дорогах всей страны, теперь их будет не 30, а 50", - говорится в сообщении.

Отмечается, что TruCam появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова.

На опубликованной карте с местами расположения радаров новые места измерения отмечены красным, а те, что уже были - синим.

Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция 01

Также читайте: Благодаря радарам TruCam за месяц обнаружили более 16 000 нарушений, - полиция

Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция 02
Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция 03
Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция 04

Читайте также: Менее чем за месяц использования TruCam полицейские поймали на превышении скорости 8000 водителей, - Билошицкий

Источник: https://censor.net.ua/p3111165
 
   
 Топ комментарии
 
расширяется кормовая база для новой мусорвы - очьень важьно. Это реформа.
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Буквально три дня назад наткнулся:

После начала использования радаров TruCam на дорогах страны, полиция сообщила, что абсолютно каждое устройство сертифицировано и прошло проверку. Однако не все оказалось так гладко, как об этом говорили. Краматорский городской суд признал прибор незаконным и отменил штраф, наложенный на водителя за превышение скорости. Об этом сообщает Авто Информатор.
На водителя составили административный материал за превышение скорости, которое зафиксировали на устройство TruCam. Человек не согласился с данным фактом и оспорил его в суде. Во время рассмотрения дела выяснилось, что прибор, посредством которого установили превышение скорости, не сертифицирован.(с)
Нормально? А ниже- есть полнее информация. Вот тут:
https://avto.informator.ua/2019/02/07/radar-trucam-priznali-nezakonnym-kak-izbezhat-shtrafa-za-prevyshenie/
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Гонгадзе против Тимошенко. Газ. ЕЭСУ. 1997 год
https://youtu.be/o_TOX2r92N0
Гонгадзе просто не дізнався,що бажання позбутися посередництва ЄЕСУ коштувало Щербаню не тільки губернаторсва,а й життя.
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Підтримую появу трукамів і готовий буду сплатити штраф в разі порушення. Але, моя думка:
1) фіксування порушення має бути і в автоматичному режимі
2) встановлення єдиного обмеження 50км/год по місту - це не вихід. Адже є ділянки дороги, де може бути більша швидкість і майже всі водії порушують швидкісний режим. Розмежування ділянок з різним швидкісним режимом в місті - це загальноєвропейська практика і не бачу проблем в її застосуванні в Україні.
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я вижу проблему
сертификацмя должна быть автоматическая если они сертифмцированы ес
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Буквально три дня назад наткнулся:

После начала использования радаров TruCam на дорогах страны, полиция сообщила, что абсолютно каждое устройство сертифицировано и прошло проверку. Однако не все оказалось так гладко, как об этом говорили. Краматорский городской суд признал прибор незаконным и отменил штраф, наложенный на водителя за превышение скорости. Об этом сообщает Авто Информатор.
На водителя составили административный материал за превышение скорости, которое зафиксировали на устройство TruCam. Человек не согласился с данным фактом и оспорил его в суде. Во время рассмотрения дела выяснилось, что прибор, посредством которого установили превышение скорости, не сертифицирован.(с)
Нормально? А ниже- есть полнее информация. Вот тут:
https://avto.informator.ua/2019/02/07/radar-trucam-priznali-nezakonnym-kak-izbezhat-shtrafa-za-prevyshenie/
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краматарский суд , да и все остальные суды , могут выносить решения на своих собственных убеждениях , примеров громких и очень громких валом , а в краматорске власть хоть и под Украиной , но гондурасы редкостные ,
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расширяется кормовая база для новой мусорвы - очьень важьно. Это реформа.
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Не превышай скорость...и никого кормить не будешь...все просто...
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штрафы еще бы увеличили в 3 - 4 раза , и за бухло за рулем уголовку , и возможно стало бы тише на дорогах , ты если не знаешь как сей девайс работает - не свисти
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весы - не мыролюбно. Зачем другим знать сколько тонн груза постоянно уходит в фурах на крысм?
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Шумахеров на дорогах больше чем население Украины,разбогатели...за 2018 году пригнали пол миллиона тачек из за бугра..Нищие блин ...
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и что это значит? так что теперь отдавать кровно заработаные деньги юденрату на мыролюбные реформы и помощ тамжынашимлюдям на дамбасе?
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1-2к доларів навіть пенс може назбирати. Але то було колись, зараз йому за ті гроші лише вбитий лайнос "полагається".
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Мало...судя по карте их как минимум нужно тысясу...а лучше больше...
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Читаю комменты и окуеваю. Оказывается есть у нас еще одна категория троллей: "мусороботы".
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Уже сейчас вижу, как мусорки с ТруКамами улыбаясь кричат: "Стой, Бандера!"
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Представляю, сколько стоит занести, чтобы попасть на дежурство в этом рейтинге
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Свого часу влада зробила подарунок криміналу у вигляді закону про заборону використання технічних засобів для викриття злочинів. Зараз намагаються із судомами якось розрулити ситуацію, але не виходить. Політичної волі немає.
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главное что6ы предупреждающие знаки не за6ыли поставить
как в европе
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всё это правильно, но если не будет одного закона для всех, то не спасут ни труками, ни другая хрень
а его не будет, ибо харант коррупции лично заинтересован в том, чтоб Украина оставалась неофеодальным государством.
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Уже давно нужно по всей Украине на дорогах сделать
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дороги,ляди,сделайте!
ехал вчера Кривбас-Кропивницкий,так дороги-нет.
как и жизни в тех краях....
и везде борды с ****** вилуленка младшего.
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Показував товариш фотку,зроблену в Новім Йорку в момент,коли він перевищив швидкість...Каже,що знав про камеру,але пізно схаменувся - і прийшло йому по пошті...Чудово видно і номер машини,і його самого,і навіть камера піймала ідіотський вираз досади,коли він зрозумів що попався...Оце власне обіцяла нам реформована поліція,а не до болі знайому круглу гаїшну пику,що знову буде визирати з кущів...З надією і трукамом...
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https://vesti-ukr.com/strana/324485-sud-priznal-trucam-vne-zakona-chto-eto-znachit-dlja-voditelej

"Устройство TruCam LTI 20/20 было зарегистрировано в Государственном реестре средств измерительной техники по номеру У3197−12 и утверждено сертификатом №UA-MI/1−2903−2012, выданным Минэкономразвития 29.08.2012. Также суд установил, что министерство исключило это устройства из реестра и его сертификат является недействительным еще с 02.11.2015 года", - значится в постановлении суда, принятом по делу.

Автомобильный адвокат Вадим Володарский уверен, что закон к ситуации с "Трукамами" неприменим. "Все приборы, относящиеся к сфере безопасности дорожного движения, и всё, что используется как доказательство в суде, относится к сфере нормативно регулируемой метрологии именно в соответствии с этим законом. Согласно статье 16 этого закона поверка нормативно-регулируемых приборов должна проводиться в обязательном порядке. Этот же закон предусматривает ведение реестра таких приборов", - говорит Володарский.
Кроме того, по словам Володарского, у водителей есть масса оснований для обжалования постановления, основанного на фиксации "Трукамом", помимо метрологии и сертификации. К примеру, использование прибора в ручном, а не автоматическом режиме противоречит законодательству. Также одним из оснований может стать рассмотрение правонарушения по сокращенной процедуре, в которой водителю не предоставили возможность предъявить доказательства своей невиновности или заявить ходатайства, воспользовавшись юридической помощью, при рассмотрении дела.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция. КАРТА
 
 
 
 
 
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