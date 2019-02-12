 Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция. КАРТА

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацполиции, сейчас таких радаров на украинских дорогах уже 50.

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"С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров для измерения скорости TruCam на дорогах всей страны, теперь их будет не 30, а 50", - говорится в сообщении.

Отмечается, что TruCam появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова.

На опубликованной карте с местами расположения радаров новые места измерения отмечены красным, а те, что уже были - синим.

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