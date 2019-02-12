 Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция. КАРТА

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацполиции, сейчас таких радаров на украинских дорогах уже 50.
"С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров для измерения скорости TruCam на дорогах всей страны, теперь их будет не 30, а 50", - говорится в сообщении.
Отмечается, что TruCam появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова.
На опубликованной карте с местами расположения радаров новые места измерения отмечены красным, а те, что уже были - синим.
https://youtu.be/o_TOX2r92N0
Гонгадзе просто не дізнався,що бажання позбутися посередництва ЄЕСУ коштувало Щербаню не тільки губернаторсва,а й життя.
1) фіксування порушення має бути і в автоматичному режимі
2) встановлення єдиного обмеження 50км/год по місту - це не вихід. Адже є ділянки дороги, де може бути більша швидкість і майже всі водії порушують швидкісний режим. Розмежування ділянок з різним швидкісним режимом в місті - це загальноєвропейська практика і не бачу проблем в її застосуванні в Україні.
сертификацмя должна быть автоматическая если они сертифмцированы ес
После начала использования радаров TruCam на дорогах страны, полиция сообщила, что абсолютно каждое устройство сертифицировано и прошло проверку. Однако не все оказалось так гладко, как об этом говорили. Краматорский городской суд признал прибор незаконным и отменил штраф, наложенный на водителя за превышение скорости. Об этом сообщает Авто Информатор.
На водителя составили административный материал за превышение скорости, которое зафиксировали на устройство TruCam. Человек не согласился с данным фактом и оспорил его в суде. Во время рассмотрения дела выяснилось, что прибор, посредством которого установили превышение скорости, не сертифицирован.(с)
Нормально? А ниже- есть полнее информация. Вот тут:
https://avto.informator.ua/2019/02/07/radar-trucam-priznali-nezakonnym-kak-izbezhat-shtrafa-za-prevyshenie/
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Уже сейчас вижу, как мусорки с ТруКамами улыбаясь кричат: "Стой, Бандера!"
как в европе
а его не будет, ибо харант коррупции лично заинтересован в том, чтоб Украина оставалась неофеодальным государством.
ехал вчера Кривбас-Кропивницкий,так дороги-нет.
как и жизни в тех краях....
и везде борды с ****** вилуленка младшего.
"Устройство TruCam LTI 20/20 было зарегистрировано в Государственном реестре средств измерительной техники по номеру У3197−12 и утверждено сертификатом №UA-MI/1−2903−2012, выданным Минэкономразвития 29.08.2012. Также суд установил, что министерство исключило это устройства из реестра и его сертификат является недействительным еще с 02.11.2015 года", - значится в постановлении суда, принятом по делу.
Автомобильный адвокат Вадим Володарский уверен, что закон к ситуации с "Трукамами" неприменим. "Все приборы, относящиеся к сфере безопасности дорожного движения, и всё, что используется как доказательство в суде, относится к сфере нормативно регулируемой метрологии именно в соответствии с этим законом. Согласно статье 16 этого закона поверка нормативно-регулируемых приборов должна проводиться в обязательном порядке. Этот же закон предусматривает ведение реестра таких приборов", - говорит Володарский.
Кроме того, по словам Володарского, у водителей есть масса оснований для обжалования постановления, основанного на фиксации "Трукамом", помимо метрологии и сертификации. К примеру, использование прибора в ручном, а не автоматическом режиме противоречит законодательству. Также одним из оснований может стать рассмотрение правонарушения по сокращенной процедуре, в которой водителю не предоставили возможность предъявить доказательства своей невиновности или заявить ходатайства, воспользовавшись юридической помощью, при рассмотрении дела.