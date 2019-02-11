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 Политика Украины, Общество
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Все про:Армения (329) Боднар (46) МИД (4891) посол (1254) Сейранян Тигран (2)

 Новоназначенный посол Армении Сейранян передал копии верительных грамот в МИД Украины. ФОТО

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Армении в Украине Тиграна Сейраняна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы украинского-армянских отношений, в частности, направления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, взаимоотношения на межпарламентском уровне.

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Состоялся обмен мнениями относительно позиций двух государств в рамках международных организаций. Посла отдельно проинформировали о продолжающейся российской агрессии против Украины и ее последствиях для европейской безопасности.

Новоназначенный посол Армении Сейранян передал копии верительных грамот в МИД Украины 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3111163
 
 
 Топ комментарии
 
В жёппу их себе пусть засунет с их голосованиями в ООН
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Почему такая замечательная новость про пабеду борцунов с карупцией в Армении обошла Цензор?

83 военнослужащих армии Армении отправляются в Сирию по просьбе России
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованесян, передает Al Jazeera.
Министр обороны России Сергей Шойгу приветствовала решение Еревана, отметив, что Армения стала первой страной, откликнулись на призыв помочь сирийцам.
Новопризначений посол Вірменії Сейранян передав копії вірчих грамот у МЗС України - Цензор.НЕТ 758
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Вообще-то верительные грамоты новых послов принимает президент и именно сегодня Порох их принимал у послов Пакистана, Турции и Японии. Может быть прием КОПИИ верительной грамоты ЗАМЕСТИТЕЛЕМ министра и в помещении, похожем на коридор МИДа, - это такое вполне себе дипломатически - брезгливое "фэ" прохуйловской Армении?
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В жёппу их себе пусть засунет с их голосованиями в ООН
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Зазвичай ці грамоти вручаються президентові.
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Не неси чушь. Верительные грамоты вручаются украинским послам.
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у вас прокси отклеился, не послам, а ослам ...
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Если вы на форуме новенький - можете не знать дипломатического этикета, но грубить никто такого права вам не давал! это не только замечание, но и предупреждение!
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Почему такая замечательная новость про пабеду борцунов с карупцией в Армении обошла Цензор?

83 военнослужащих армии Армении отправляются в Сирию по просьбе России
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованесян, передает Al Jazeera.
Министр обороны России Сергей Шойгу приветствовала решение Еревана, отметив, что Армения стала первой страной, откликнулись на призыв помочь сирийцам.
Новопризначений посол Вірменії Сейранян передав копії вірчих грамот у МЗС України - Цензор.НЕТ 758
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Надгробными камнями. У нас в городе это их прибыльный бизнес. В Карабахе их пуль-пуль, а отсюда из гранкарьера туда шлют полированные плиты
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Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін припустив можливість виготовлення в Україні власних крилатих і балістичних ракет у зв'язку із призупиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) і початком гонки озброєнь між світовими державами.

- Україна володіє повним циклом виробництва будь-якої ракети, яка сьогодні існує в світі.
- Українська оборонна промисловість може почати виробляти ракети з дальністю пуску понад 500 км.
- Зараз в Україні реалізуються три ракетних проекти.

Незважаючи на тривалий занепад української оборонної промисловості, за роки війни з Російською Федерацією наші підприємства почали створювати все більше новітнього озброєння, зокрема і ракетного.
"Перш за все треба говорити про наші технологічні можливості для виробництва такого типу озброєння. Ще п'ять років тому можна було ставити питання, а чи взагалі ми можемо виробляти окремі типи ракетної зброї? Але у нас вже є досвід, і на його підставі ми можемо сказати, що так, наша оборонна промисловість з такими завданнями впорається", - прокоментував OBOZREVATEL слова Павла Клімкіна народний депутат від фракції "Народний Фронт" Дмитро Тимчук.Більше тут: https://www.obozrevatel.com/ukr/society/doletyat-do-moskvi-ukraina-stvoryue-potuzhne-raketne-**********.htm
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Где-то, когда-то такое уже было и называлось оно - гонка вооружений...космические войны возвращаются? Климкин, не стесняйся, попроси кредит 100 млрд и в путь!
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Климкин, возьмите хорошего фотографа на работу. Фотография- сплошной позор. И флагов нет
Как будто в коридоре вручают
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Вообще-то верительные грамоты новых послов принимает президент и именно сегодня Порох их принимал у послов Пакистана, Турции и Японии. Может быть прием КОПИИ верительной грамоты ЗАМЕСТИТЕЛЕМ министра и в помещении, похожем на коридор МИДа, - это такое вполне себе дипломатически - брезгливое "фэ" ************* Армении?
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Так оно и есть . В дипломатическом протоколе мелочей не бывает.
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просто Порошенко и так полупрезидент с заднег входа,
а тут армянский типа посол, друг кацапии - палево ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНовоназначенный посол Армении Сейранян передал копии верительных грамот в МИД Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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