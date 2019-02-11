 Новоназначенный посол Армении Сейранян передал копии верительных грамот в МИД Украины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы украинского-армянских отношений, в частности, направления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, взаимоотношения на межпарламентском уровне.
Состоялся обмен мнениями относительно позиций двух государств в рамках международных организаций. Посла отдельно проинформировали о продолжающейся российской агрессии против Украины и ее последствиях для европейской безопасности.
83 военнослужащих армии Армении отправляются в Сирию по просьбе России
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованесян, передает Al Jazeera.
Министр обороны России Сергей Шойгу приветствовала решение Еревана, отметив, что Армения стала первой страной, откликнулись на призыв помочь сирийцам.
- Україна володіє повним циклом виробництва будь-якої ракети, яка сьогодні існує в світі.
- Українська оборонна промисловість може почати виробляти ракети з дальністю пуску понад 500 км.
- Зараз в Україні реалізуються три ракетних проекти.
Незважаючи на тривалий занепад української оборонної промисловості, за роки війни з Російською Федерацією наші підприємства почали створювати все більше новітнього озброєння, зокрема і ракетного.
"Перш за все треба говорити про наші технологічні можливості для виробництва такого типу озброєння. Ще п'ять років тому можна було ставити питання, а чи взагалі ми можемо виробляти окремі типи ракетної зброї? Але у нас вже є досвід, і на його підставі ми можемо сказати, що так, наша оборонна промисловість з такими завданнями впорається", - прокоментував OBOZREVATEL слова Павла Клімкіна народний депутат від фракції "Народний Фронт" Дмитро Тимчук.Більше тут: https://www.obozrevatel.com/ukr/society/doletyat-do-moskvi-ukraina-stvoryue-potuzhne-raketne-**********.htm
Как будто в коридоре вручают
а тут армянский типа посол, друг кацапии - палево ...