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 Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Волынской области задержали группу злоумышленников, которые похитили из банкомата две кассеты с деньгами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 01

"В воскресенье 10 февраля утром полицейские задержали на месте преступления группу лиц, которые с помощью инструментов повредили банкомат и похитили две кассеты с деньгами. Сумма причиненного ущерба финансовому учреждению составляет 600 тыс. гривен.

Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 02

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Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 03

Деньги и орудие преступления изъяли, в частности, болгарку для резки по металлу, отвертки, рулоны самоклеящейся пленки и сердцевину замка. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении по ч.5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 04

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Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 05

Злоумышленники - ранее судимые 40-летний житель Луцка, 33-летний уроженец Закарпатья и 34-летний уроженец Ривненщины. Им грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 06

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Источник: https://censor.net.ua/p3111162
 
   
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Дивна форма у поліцаїв. Треба, щоб під асфальт була - маскуватися в солдатській уніформі... Під банкомати маскувалися може?
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Эти украли 2 тысячи доларов грозит до 12 лет.А Ахметов ,Коломойский ,Пинчук ,Кучма ,Порошенко украли миллиарды ,украли металлургические комбинаты и называют сами себя бизнесменами .
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в школе учебник математики скурил?
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Мог бы и не писать что "не рабинович", по твоей арифметике и так понятно.
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C языка снял. Только прочитал новость - первое, что пришло в голову...
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Они же не только "бизнесменіы" а еще и "политики", мать их за ногу! И правило - украл мешок чего-то - посадили, украл вагон -"уважаемый" гражданин, даже "политик", никто не отменял!
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хм..- там де грОши- там она ышчо й ничё... но токо там..
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Завжди, скрізь і в усьому, незалежно від обставин і результата поліція під вогнем критики і її звинувачення диванними воїнами - засіб їх позбавлення від комплексів меншовартості і нікчемності.
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Больше всего меня всегда удивляет самоуверенность таких "героев", что они такие умные, что их в жисть не вычислят и не поймают! Мозги пропили? Или это их природное состояние? Так зачем они обществу? Через семь или двенадцать выйдут адекватными людьми?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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