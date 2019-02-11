 Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В воскресенье 10 февраля утром полицейские задержали на месте преступления группу лиц, которые с помощью инструментов повредили банкомат и похитили две кассеты с деньгами. Сумма причиненного ущерба финансовому учреждению составляет 600 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Деньги и орудие преступления изъяли, в частности, болгарку для резки по металлу, отвертки, рулоны самоклеящейся пленки и сердцевину замка. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении по ч.5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Смотрите также: Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и забрали деньги, - полиция. ФОТО

Злоумышленники - ранее судимые 40-летний житель Луцка, 33-летний уроженец Закарпатья и 34-летний уроженец Ривненщины. Им грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция задержала в Чернигове двух грабителей банкоматов, укравших за два месяца почти 1 млн гривен. ФОТОрепортаж