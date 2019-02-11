 За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.
Ранее волонтер сообщила, что украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака.
"Я открыла карточку, которая будет только для этого проекта - Ремонт в Гематологии. 5168 7427 1273 1490 Солошенко Ирина. Все отчеты буду предоставлять открыто. И о поступлении и о трате. Также буду помогать в ремонте в качестве чернорабочей", - рассказала Солошенко.
Позже волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги.
В посте волонтер перечислила имена тех, кто пожертвовал средства для ремонта.
"Среди тех кто помог семья Героя Украины! Есть много тех, кто воевал в АТО, есть волонтеры, есть те, кто лечился в отделении гематологии, был вместе с родными там. Я не буду писать сколько кто перевел, важен каждый вклад. Наибольший вклад был от одного человека - 10 000 грн. 103 человека внесли вклад для этого ремонта! ... А еще были те, кто своим временем и руками помогли сбивать штукатурку, замешивать шпатлевку, срывать промокший линолеум, подключать свет, красить, мыть. За 18 дней мы полностью сделали одну палату - 10-ю, и вышли на штукатурку 6-ой палаты (там большие слои штукатурки на стенах, и все дольше сохнет)", - написала Солошенко.
"Почему вообще мы за это взялись. Потому что попав в НИР в личном деле и пообщавшись с врачами, были поражены состоянием палат. По моему глубокому убеждению, и стены тоже лечат. Пациентам важно иметь кроме химиотерапии по мировым протоколам, еще и достойные условия. Мы каждый день слышим как кто-то собирает очередную огромную сумму на лечение за рубежом. Я понимаю, что есть случаи, когда здесь не могут помочь, но очень часто люди едут в разные, часто даже экзотические страны, получать такую же терапию, только в приличных условиях. Поэтому задача была простой, помочь создать хорошие условия здесь и сейчас. Теперь, когда мы выходим на финиш по 6-той палате, мы можем начать расчеты для ремонта других палат. Более чем по одной мы физически не сможем делать. Нам нужны будут еще строители на помощь, потому что мы с друзьями бригада еще та - полковник, it-шница, преподаватель, юрист, директор, ландшафтный дизайнер и бухгалтер) Следующую палату просчитаем на следующей неделе. И подсчитаем остаток на карте. Да, это сделали обычные люди. Я обращалась к бизнесу, но пока их не заинтересовала эта тема. Но может увидев результат и поняв, что это реальное, а не заоблачное дело - они откликнутся. Не теряю надежду) Всем спасибо за доверие! И смотрите, наконец, результаты, было и как изменилось силами, средствами людей для людей", - объяснила она.
Без неё никак.
"Одна з причин постійних атак проти нашої команди - трансформація системи закупівель ліків. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями, кошти платників податків виділені з бюджету на ліки, більше неможливо красти.
Olga Stefanyshyna, яка активно лобіювала програму міжнародних закупівель з самого початку, добре пояснює суть змін в інтерв'ю для chastime.
Сьогодні ніхто не може просто закупити препарат від раку в 10 разів дорожче, щоб "розпилити" державний бюджет. Хоча лише в 2014 році МОЗ України тільки так і проводив закупівлі ліків за кошти платників податків.
Для осіб, які сиділи біля цієї годівниці роками - це втрачені сотні мільйонів гривень. І вони не можуть змиритися з тим, що "веселі" часи вже не повернути.
Коли ми прибрали з закупівель корупційну складову, позитивні зміни почали відбуватися дуже швидко. Лише за 1 напрямком - закупівлями для лікування раку в дорослих - тепер вдається закуповувати 90% препаратів дешевше, ніж це було в 2014 році!
Для пацієнтів з хронічним мієлоїдним лейкозом вдається закуповувати препарат Іматиніб у 67 разів дешевше, ніж це робило міністерство до впровадження закупівель через міжнародні організації. В середньому тепер держава закуповує на 30%-40% більше препаратів для лікування онкологічних хвороб в дорослих та дітей.
Загалом перехід на закупівлі через міжнародні організації дозволили використати на додаткові закупівлі до 39% виділених коштів. Це все - більше життєво важливих ліків, вакцин, стентів та інших медичних виробів, які бережуть здоров'я та життя багатьох-багатьох людей. Доки триватимуть зміни, доступ пацієнтів до лікування розширюватиметься.
➖корупція
➕ліки та врятовані життя
Все просто."
2. +1 ВІП-кімната - щомісячні хабарі керівництву.
3. Пацієнти-хабарники отримають ще кращі умови.
Волонтери, щиро дякую вам від імені усіх хабарників України! Тепер ремонтуйте усі лікарні, дороги, школи та інші громадські місця! Та й навіщо взагалі виділяти кошти в бюджеті на народ, якщо можна красти все, завдяки таким волонтерам.
Или ты мимо очка насрало?
можеш взагалі промовчати.
супрун разом з її "дахом" треба відправити на смітник
А потом...снова, пластиковые бутылки по мусоркам собирать