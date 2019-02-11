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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:благотворительность (285) медицина (1756) ремонт (879) волонтеры (1856) Солошенко_Ирина (1)

 За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве. ФОТОрепортаж

Волонтеры завершают ремонт палат в отделении гематологии в Национальном институте рака (НИР) в Киеве. Полностью отремонтирована палата №10, в палате №6 уже сохнет штукатурка. Волонтеры просят украинцев и дальше помогать им, так как они уже готовятся к ремонту следующей палаты.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

Ранее волонтер сообщила, что украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака.

"Я открыла карточку, которая будет только для этого проекта - Ремонт в Гематологии. 5168 7427 1273 1490 Солошенко Ирина. Все отчеты буду предоставлять открыто. И о поступлении и о трате. Также буду помогать в ремонте в качестве чернорабочей", - рассказала Солошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. ФОТОрепортаж

Позже волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги.

В посте волонтер перечислила имена тех, кто пожертвовал средства для ремонта.

"Среди тех кто помог семья Героя Украины! Есть много тех, кто воевал в АТО, есть волонтеры, есть те, кто лечился в отделении гематологии, был вместе с родными там. Я не буду писать сколько кто перевел, важен каждый вклад. Наибольший вклад был от одного человека - 10 000 грн. 103 человека внесли вклад для этого ремонта! ... А еще были те, кто своим временем и руками помогли сбивать штукатурку, замешивать шпатлевку, срывать промокший линолеум, подключать свет, красить, мыть. За 18 дней мы полностью сделали одну палату - 10-ю, и вышли на штукатурку 6-ой палаты (там большие слои штукатурки на стенах, и все дольше сохнет)", - написала Солошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дырявая крыша и грибок на стенах: украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака. ФОТО

"Почему вообще мы за это взялись. Потому что попав в НИР в личном деле и пообщавшись с врачами, были поражены состоянием палат. По моему глубокому убеждению, и стены тоже лечат. Пациентам важно иметь кроме химиотерапии по мировым протоколам, еще и достойные условия. Мы каждый день слышим как кто-то собирает очередную огромную сумму на лечение за рубежом. Я понимаю, что есть случаи, когда здесь не могут помочь, но очень часто люди едут в разные, часто даже экзотические страны, получать такую ​​же терапию, только в приличных условиях. Поэтому задача была простой, помочь создать хорошие условия здесь и сейчас. Теперь, когда мы выходим на финиш по 6-той палате, мы можем начать расчеты для ремонта других палат. Более чем по одной мы физически не сможем делать. Нам нужны будут еще строители на помощь, потому что мы с друзьями бригада еще та - полковник, it-шница, преподаватель, юрист, директор, ландшафтный дизайнер и бухгалтер) Следующую палату просчитаем на следующей неделе. И подсчитаем остаток на карте. Да, это сделали обычные люди. Я обращалась к бизнесу, но пока их не заинтересовала эта тема. Но может увидев результат и поняв, что это реальное, а не заоблачное дело - они откликнутся. Не теряю надежду) Всем спасибо за доверие! И смотрите, наконец, результаты, было и как изменилось силами, средствами людей для людей", - объяснила она.

За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 01
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 02
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 03
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 04
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 05
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 06
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 07
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 08
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 09
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 10
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 11
За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве 12

Источник: https://censor.net.ua/p3110982
 
   
 Топ комментарии
 
Кто там рулит? Это одно из самых прибыльных учреждений, просто хочу посмотреть на какой машине там главврач ездит и какую зп получает официально. пс Супрун в президенты!
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Верните Супрун полномочия.
Без неё никак.
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Это ужас ! А что руководство больницы ? Только за собранные деньги на моющие можно было евроремонт сделать.
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Верните Супрун полномочия.
Без неё никак.
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це вона довела палати до такого жахливого стану ?
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Стандартный ответ на ее тупые комменты. За 18 днів повністю зробили одну палату і виходимо на фініш щодо другої, - волонтери просять про допомогу для продовження ремонту палат у Національному інституті раку в Києві - Цензор.НЕТ 6689
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то була відповідь на твої тупі запитання.
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Гроші перестали ходити за пацієнтом після усунення хіпі-міністра. Дж.Сорос (протектор і неформальний бос уляни) став менше заробляти на українцях. Жах! Поверніть супрун взад, бо потужні риформи зупинились!!!!
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Кто там рулит? Это одно из самых прибыльных учреждений, просто хочу посмотреть на какой машине там главврач ездит и какую зп получает официально. пс Супрун в президенты!
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Порівняльні фото дещо маніпулятивні (використовується світло або його відсутність, мотлох або його відсутність, щоб покращити новий варіант і погіршити старий). Можна було обійтися і без цього, адже люди зробили гарну справу, це видно і так, і за це людям респект.
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А Коболев,Рева,Розенко,,Гройсман,Порошенко с миллионными премиями не хотят помочь?
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Ці пацюки допоможуть тільки в одному випадку якщо самі лікуватись будуть у цій лікарні.
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Это ужас ! А что руководство больницы ? Только за собранные деньги на моющие можно было евроремонт сделать.
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У петьки с его лярда, которые он у налогоплательщиков забрал для своих нужд возьмите. Позорище.
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Уляна Супрун
"Одна з причин постійних атак проти нашої команди - трансформація системи закупівель ліків. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями, кошти платників податків виділені з бюджету на ліки, більше неможливо красти.
Olga Stefanyshyna, яка активно лобіювала програму міжнародних закупівель з самого початку, добре пояснює суть змін в інтерв'ю для chastime.
Сьогодні ніхто не може просто закупити препарат від раку в 10 разів дорожче, щоб "розпилити" державний бюджет. Хоча лише в 2014 році МОЗ України тільки так і проводив закупівлі ліків за кошти платників податків.
Для осіб, які сиділи біля цієї годівниці роками - це втрачені сотні мільйонів гривень. І вони не можуть змиритися з тим, що "веселі" часи вже не повернути.
Коли ми прибрали з закупівель корупційну складову, позитивні зміни почали відбуватися дуже швидко. Лише за 1 напрямком - закупівлями для лікування раку в дорослих - тепер вдається закуповувати 90% препаратів дешевше, ніж це було в 2014 році!
Для пацієнтів з хронічним мієлоїдним лейкозом вдається закуповувати препарат Іматиніб у 67 разів дешевше, ніж це робило міністерство до впровадження закупівель через міжнародні організації. В середньому тепер держава закуповує на 30%-40% більше препаратів для лікування онкологічних хвороб в дорослих та дітей.
Загалом перехід на закупівлі через міжнародні організації дозволили використати на додаткові закупівлі до 39% виділених коштів. Це все - більше життєво важливих ліків, вакцин, стентів та інших медичних виробів, які бережуть здоров'я та життя багатьох-багатьох людей. Доки триватимуть зміни, доступ пацієнтів до лікування розширюватиметься.
➖корупція
➕ліки та врятовані життя
Все просто."
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бла-бла-бла!а пані Супрун не скаже скільки переплачено пану Семочко?
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1. Тепер керівництво лікарні може вкрасти 100 тис. гривень списавши на зроблений волонтерами ремонт.
2. +1 ВІП-кімната - щомісячні хабарі керівництву.
3. Пацієнти-хабарники отримають ще кращі умови.
Волонтери, щиро дякую вам від імені усіх хабарників України! Тепер ремонтуйте усі лікарні, дороги, школи та інші громадські місця! Та й навіщо взагалі виділяти кошти в бюджеті на народ, якщо можна красти все, завдяки таким волонтерам.
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У ВІП-палатах лежать суддівські, ментовські та прокурорські морди та їх прихвосні.
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молодцы. а глав врач и его замы шкуры сраные которым место за решёткой. не больницы а мясорубки людей режут, деньги выжимают, и мало кто выходит от туда живым.
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Супрун еще в 1956 году обосрала медицину дохлого СССра,сам видел и запомнил вонизм в туалетах,нге откоывающиеся замурованные форточки в палатах и скотство врачей,хоть мне тогда было всего 10 лет За 18 днів повністю зробили одну палату і виходимо на фініш щодо другої, - волонтери просять про допомогу для продовження ремонту палат у Національному інституті раку в Києві - Цензор.НЕТ 4134звонить маме папе нельзя,бо американцы поймут что дохлый ссср в говне прозябает
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И насрали в туалетах тоже американцы?
Или ты мимо очка насрало?
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і правильно, така відповідь мене влаштовує
можеш взагалі промовчати.
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Мавзолейное быдло,вы как были Баранами при Джугашвили,таким же остались и сейчас серп молот ао лбу,и СкреПОНОС блевотиной брызжет.. За 18 днів повністю зробили одну палату і виходимо на фініш щодо другої, - волонтери просять про допомогу для продовження ремонту палат у Національному інституті раку в Києві - Цензор.НЕТ 5782Вам дай всё на шару и чтобы еще и бабло платил президент за ваш болезню умственную...
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волонтери просять допомоги.... що це за країна така, а куди 1.7 млрд гривень з фондів сім'ї порошенків йдуть

супрун разом з її "дахом" треба відправити на смітник
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На свалку, после выборов, отправятся проплаченные писаки.
А потом...снова, пластиковые бутылки по мусоркам собирать
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та не потрібна твоя супрун україні зовсім , прийде нормальна влада усі корупційні схеми зникнуть самі і почнуться справжні реформи
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Волонтерський рух у нас став бізнесом,причому паскудним і цинічним...Тут зараз навіть винятків нема,всі без виключення елементарно присвоюють від тридцяти до ста відсотків зібраних коштів і при цьому ще вимагають називати себе героями і патріотами...Держава,тільки держава повинна забезпечувати всіх потребуючих,від військових до просто хворих...Але і держава наскріз прогнила корупцією,і метастази у вигляді волонтерського руху пішли на весь організм...тобто на все суспільство...
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Тодурова попросіть.Він задекларував пів міліона доларів.Де взяв???????????????
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В Израиле волонтеров помогающим ЦАХАЛу, море и целый океан.Зайдите в Ютьюб хоть поинтересуйтесь что сегодня представлянт собой армия Израиля...,и что делают там тысячи волонтеров
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ага, миллионы, мля, волонтёров. не пи..ди. в Израиле люди просто приезжают помочь с ремонтами оборудования и складов в поддержку армии, никаких денег в Цахал не перечисляется от граждан страны. так шо заткнись
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Волонтеры делают то, что не способно наше государство... Зачем тогда нам содержать армию воров-казнокрадов чиновников, прохиндеев-министров?
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗа 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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