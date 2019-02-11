 За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

Ранее волонтер сообщила, что украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака.

"Я открыла карточку, которая будет только для этого проекта - Ремонт в Гематологии. 5168 7427 1273 1490 Солошенко Ирина. Все отчеты буду предоставлять открыто. И о поступлении и о трате. Также буду помогать в ремонте в качестве чернорабочей", - рассказала Солошенко.

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Позже волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги.

В посте волонтер перечислила имена тех, кто пожертвовал средства для ремонта.

"Среди тех кто помог семья Героя Украины! Есть много тех, кто воевал в АТО, есть волонтеры, есть те, кто лечился в отделении гематологии, был вместе с родными там. Я не буду писать сколько кто перевел, важен каждый вклад. Наибольший вклад был от одного человека - 10 000 грн. 103 человека внесли вклад для этого ремонта! ... А еще были те, кто своим временем и руками помогли сбивать штукатурку, замешивать шпатлевку, срывать промокший линолеум, подключать свет, красить, мыть. За 18 дней мы полностью сделали одну палату - 10-ю, и вышли на штукатурку 6-ой палаты (там большие слои штукатурки на стенах, и все дольше сохнет)", - написала Солошенко.

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"Почему вообще мы за это взялись. Потому что попав в НИР в личном деле и пообщавшись с врачами, были поражены состоянием палат. По моему глубокому убеждению, и стены тоже лечат. Пациентам важно иметь кроме химиотерапии по мировым протоколам, еще и достойные условия. Мы каждый день слышим как кто-то собирает очередную огромную сумму на лечение за рубежом. Я понимаю, что есть случаи, когда здесь не могут помочь, но очень часто люди едут в разные, часто даже экзотические страны, получать такую ​​же терапию, только в приличных условиях. Поэтому задача была простой, помочь создать хорошие условия здесь и сейчас. Теперь, когда мы выходим на финиш по 6-той палате, мы можем начать расчеты для ремонта других палат. Более чем по одной мы физически не сможем делать. Нам нужны будут еще строители на помощь, потому что мы с друзьями бригада еще та - полковник, it-шница, преподаватель, юрист, директор, ландшафтный дизайнер и бухгалтер) Следующую палату просчитаем на следующей неделе. И подсчитаем остаток на карте. Да, это сделали обычные люди. Я обращалась к бизнесу, но пока их не заинтересовала эта тема. Но может увидев результат и поняв, что это реальное, а не заоблачное дело - они откликнутся. Не теряю надежду) Всем спасибо за доверие! И смотрите, наконец, результаты, было и как изменилось силами, средствами людей для людей", - объяснила она.























