 На кинофестивале Berlinale прошел флешмоб с призывом освободить Сенцова. ФОТОрепортаж

"Просматривая сегодня этот фильм, я думала о нашем коллеге Олеге Сенцове, украинского режиссера, и о его соотечественниках, политических заключенных, которых удерживают в России. Мы думали о них, когда создавали этот фильм. Мы о них не забудем", - сказала режиссер Агнешка Холланд после завершения показа.

Перед его началом творческая команда устроила флешмоб прямо на Красной дорожке фестиваля с плакатами FreeSentsov и Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова. К флешмобу присоединились украинские активисты.

Сам просмотр 140-минутного фильма польско-британско-украинского производства, в которой рассказывается история валийского журналиста, который стал свидетелем преступлений советской власти в Украине в 1930-х годах, прошел в полной тишине переполненного зала.

Как отмечает издание, на следующий день на показ фильма собираются прийти сотрудники МИД ФРГ, которые занимаются украинской тематикой.









Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.