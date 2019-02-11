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Все про:ветераны (488) Запорожье (1484) память (865) Дебальцево (605)

 В Запорожье почтили память украинских военных, погибших на Донбассе в феврале 2015 г. под Дебальцево и Широкино. ФОТО

В Запорожье почтили память украинских военных, погибших в феврале 2015 года под Дебальцево и Широкино на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Запорожье почтили память украинских военных, погибших на Донбассе в феврале 2015 г. под Дебальцево и Широкино 01

Ветераны боевых действий и волонтеры принесли цветы к памятным знакам с фотографиями запорожцев в Парке металлургов, а также почтили минутой молчания память погибших побратимов.

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"Память - это такая маленькая частица, которую мы можем им отдать бескорыстно, для этого не надо чего-то героического делать - помнить и хотя бы участвовать в подобных мероприятиях. На сегодняшний день распространен выражение "как мы устали от этой войны", хотя мало кто понимает, что происходит с ребятами на передовой, каким они подвергаются психическим, физиологическим нагрузкам, но почему-то люди устали здесь, будучи на мирной территории", - рассказал ветеран войны в Донбассе Михаил Пирог.

В Запорожье почтили память украинских военных, погибших на Донбассе в феврале 2015 г. под Дебальцево и Широкино 02

В знак уважения к погибшим под Широкино военным в Запорожье в течение дня также проводится любительский турнир по жиму лежа, в котором принимают участие любительские команды, в том числе и составленная из ветеранов войны в Донбассе.

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Акция памяти погибших под Дебальцево происходит в Запорожье второй раз, памяти погибших под Широкино в феврале 2015 бойцов полка "Азов" проходит в четвертый раз.

Источник: https://censor.net.ua/p3110960
 
   
 Топ комментарии
 
"А ватные обыватели требуют от Президента Порошенко шоу" - так он же этим только и занимается. Хотя бы последний его "форум" В Запорожье почтили память украинских военных, погибших на Донбассе в феврале 2015 г. под Дебальцево и Широкино - Цензор.НЕТ 2930
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А если бы почтил, кто тут истерил бы о предвыборных танцах на костях?)))))
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А почему президент не почтил лично? Не пиарно?
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не мыролюбно. лола обычно свои почтения сопровождает безальтернативными мыролюбными перемириями. А здесь блеяние о бнзальтернативном мыролюбстве не прокатят.
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Рутина военных будней войны с рашистами приносит свои плоды - страна воюет , защищает себя и не прогибается под рашистов . А ватные обыватели требуют от Президента Порошенко шоу . Но за этим пусть к клоуну Зеленскому обращаются . У него уже не только репризы о Широкино и Дебальцево давно готовы . На термосе и актрисе фильмов для взрослых Зезя не остановится - дайте ему только президенство .
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"А ватные обыватели требуют от Президента Порошенко шоу" - так он же этим только и занимается. Хотя бы последний его "форум"
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А если бы почтил, кто тут истерил бы о предвыборных танцах на костях?)))))
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А на госуровне их никто никак не чтить, да?
У вас на рашке дефицит мозгов)))))
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Вічна пам'ять полеглим Героям України!!! (((
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Светлая память Героям.

"На земле
не случается чуда.
Тот кто погиб,
не приходит оттуда.
Были парнями
Не станут старее.
Тех что погибли,
считаю храбрее.

Может, осколки их
были острее?
Может, к ним пули
летели быстрее?!
Дальше продвинулись.
Дольше горели.
Тех что погибли,
считаю храбрее...."
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Запорожье почтили память украинских военных, погибших на Донбассе в феврале 2015 г. под Дебальцево и Широкино. ФОТО
 
 
 
 
 
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