 В Запорожье почтили память украинских военных, погибших на Донбассе в феврале 2015 г. под Дебальцево и Широкино. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ветераны боевых действий и волонтеры принесли цветы к памятным знакам с фотографиями запорожцев в Парке металлургов, а также почтили минутой молчания память погибших побратимов.
"Память - это такая маленькая частица, которую мы можем им отдать бескорыстно, для этого не надо чего-то героического делать - помнить и хотя бы участвовать в подобных мероприятиях. На сегодняшний день распространен выражение "как мы устали от этой войны", хотя мало кто понимает, что происходит с ребятами на передовой, каким они подвергаются психическим, физиологическим нагрузкам, но почему-то люди устали здесь, будучи на мирной территории", - рассказал ветеран войны в Донбассе Михаил Пирог.
В знак уважения к погибшим под Широкино военным в Запорожье в течение дня также проводится любительский турнир по жиму лежа, в котором принимают участие любительские команды, в том числе и составленная из ветеранов войны в Донбассе.
Акция памяти погибших под Дебальцево происходит в Запорожье второй раз, памяти погибших под Широкино в феврале 2015 бойцов полка "Азов" проходит в четвертый раз.
У вас на рашке дефицит мозгов)))))
"На земле
не случается чуда.
Тот кто погиб,
не приходит оттуда.
Были парнями
Не станут старее.
Тех что погибли,
считаю храбрее.
Может, осколки их
были острее?
Может, к ним пули
летели быстрее?!
Дальше продвинулись.
Дольше горели.
Тех что погибли,
считаю храбрее...."