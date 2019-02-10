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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3176) граница (3178) контрабанда (1674) Харьковщина (1273)

 Автомобиль с контрабандной икрой задержан на границе с РФ на Харьковщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобиль, загруженный икрой, задержали сегодня на рассвете у границы с Россией военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Автомобиль "УАЗ" военнослужащие остановили на направлении российского н.п.Новопетровка и украинского Отрадное. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая.

Автомобиль с контрабандной икрой задержан на границе с РФ на Харьковщине, - Госпогранслужба 01

Смотрите: Два микроавтобуса с контрабандными сигаретами задержали пограничники в ПП "Тиса". ВИДЕО

Автомобиль с контрабандной икрой задержан на границе с РФ на Харьковщине, - Госпогранслужба 02

Правонарушитель был задержан, товар и транспортное средство изъято и установленным порядком переданы компетентным органам. Его стоимость установит экспертиза.

Автомобиль с контрабандной икрой задержан на границе с РФ на Харьковщине, - Госпогранслужба 03

Смотрите также: Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде. За три дня - более 90 человек, - ГПСУ. ВИДЕО

Автомобиль с контрабандной икрой задержан на границе с РФ на Харьковщине, - Госпогранслужба 04

В отношении гражданина Украины составлены административные документы о нарушение государственной границы, его дальнейшую судьбу решит суд.

Источник: https://censor.net.ua/p3110953
 
 
 Топ комментарии
 
на передову хлопцям відправте цей конфіскат після перевірки!!!
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Йой! Вот это достижение!
Как там составы "дров" кругляка？ Не видно, не？
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У меня, после просмотра видео и фото доказухи, возникает единственный и неповторимый вопрос: где красная икра, в количестве 250 кг??? Как я понимаю- уже на экспертизе. Быстро, однако.
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Мечут икру, как известно, креветки в Беларуси! -- нахиба её через парашу тащить?
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Я тебе больше скажу, креветки откладывают икру исключительно на ананасовые листья. В как известно, ананасы растут исключительно в междурядьях картошки!
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Йой! Вот это достижение!
Как там составы "дров" кругляка？ Не видно, не？
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на передову хлопцям відправте цей конфіскат після перевірки!!!
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Ну не бульдозером же її чавити...

Ми ж не дикуни....
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У меня, после просмотра видео и фото доказухи, возникает единственный и неповторимый вопрос: где красная икра, в количестве 250 кг??? Как я понимаю- уже на экспертизе. Быстро, однако.
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Стой, Андрюха. Там же на банках - Астрахань, то есть, По идее, икра должна быть исключительно черная. Красная - то Дальний Восток. Не?
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Именно! Но, щучью там, в Астрахани, таки выпускают.
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Согласен, я щучью очень даже уважаю. Когда работал на Волыни или в детстве жил в Беларуси, ее обьелся. Сами солили-закатывали в банки, стекляные, между прочим. Взрослые делали, я ел, укреплял здоровье.
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на благбазу мабуть віз там оптова торгівля такими товарами у Харкові.
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Да уж, это вам не баржи с контрабасными сигаретами таскать! Кстати, куда та баржа уплыла, или пацаны всё порешали?
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Частнички торгуют с кацапнёй , а полезные идиоты воланят про торговлю на государственном уровне ! Болтуны и не более!
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Жги еще ,частники паскуды и ТВЭЛЫ покупают и уголь с солярой,шо творят.
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"Холодильник в дом, бараны в стойло". Машинку в ВСУ, икру - бойцам, на фронт, в госпиталь. Пусть везут еще, сгодится.
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В цьому УАЗі повинні бути пропелера - бо інакше як він зміг проїхати через "стіну"
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а что погранцам новую форму выдали???джинсы и бушлат??
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10 евро не дали???
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964749567248791&id=625746594482425
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кацапская икра из астрахани каким-то образом попадает в украину чтобы потом контрабандой попасть обратно в кацапию? че за хрень тут происходит?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль с контрабандной икрой задержан на границе с РФ на Харьковщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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