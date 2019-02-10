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 Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко. ФОТОрепортаж

В доме у режиссера Ахтема Сеитаблаева и продюсера Иванны Дядюры собрались создатели легендарного фильма "Киборги" и военные, в том числе прошедшие ад ДАПа.

Об этом написал в Facebook президент Петр Порошенко, который также присутствовал на встрече вместе с супругой Мариной, информирует Цензор.НЕТ.

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"Все разговоры в таком кругу только о важном - о войне и победе, возвращение Крыма и Донбасса и счастливом будущем Украины, о развитии искусства, особенно во время войны. Очень интересно было послушать истории со съемок фильма и вместе от души петь украинские песни. И ароматный плов в такой компании подходит, как в нашем Бахчисарае!

После таких разговоров сразу возникает вопрос: если не будет языка и культуры, что же тогда будут защищать наши воины? И поэтому государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне - пока раны свежие, и правду не забыть и не скрыть. Рад, что Ахтем уже работает над новой картиной об одной из героических операций российско-украинской войны. Уверен, что как и "Киборги", этот фильм покорит не только украинского, но и европейского и мирового зрителя.

Искренне благодарен за такой ​​душевный и открытый разговор", - написал президент.

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Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко 01
Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко 02
Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко 03

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Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко 04
Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко 05
Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко 06
Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко 07

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Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко 08

Напомним, премьера кинокартины "Киборги" состоялась 7 декабря 2017 года.

По словам председателя Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, фильм стал абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины. За два месяца проката ленту посмотрели более 310 тысяч зрителей, сумма сборов составляет более 22,5 млн грн.

Военная драма "Киборги" посвящена одной из самых героических страниц новейшей истории Украины - обороне Донецкого аэропорта. Съемочная группа вместе с фондом "Вернись живым" запустили социальную инициативу #ЯНебайдужий, благодаря которой 5 грн с каждого купленного билета идут на помощь семьям погибших в донецком аэропорту.

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Источник: https://censor.net.ua/p3110935
 
   
 Топ комментарии
 
Фільми будемо знімати про те як активісти-патріоти боролись з мафією януковича, та мафією порошенка!
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Порошенко на выборах пролетает как фанера над Парижем .
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А про то как шесть распоясавшихся пешеходов напали на девочку в трусиках в городе Харькове можно снять кино. И девочку пора наградить и отпустить.
Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3133
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"реформированные" суды все для этого сделают
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Таких "девочек в трусиках" тысячи каждый день на дорогах Украины . Меня удивляет другое . С весны 2014-го года меня ни разу не остановила полиция . Значит и других тоже ?
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Ты немного не прав, вначале полиция еще немного гоняла нарушителей, а как выгнали грузинов, то да, ее и не видно, она теперь другим занята.
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" И девочку пора наградить и отпустить" ....уже скоро.... не пройдет и года...
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Петя протупил: разговор о военных фильмах, а он не в камуфляже.
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Не о войне, а, например, "Порошенко в октябре". А если о войне, то показать Порошенко, как главнокомандующего, где он на "дал врагу по зубам" в Дебальцево.
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а где это, Дебальцево?
На каком из островов Мальдивского архипелага?
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Ти перепутала. Він в той час в Мінську ху@лу руку тиснув, і якби не Лукашенко, то і шию...
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ах так, твоя правда, стецику.
На Мальдівах же ж не Порошенко відпочивав, а якийсь "Петро Інкогніто". Чи то "Лоліта Кокоріна".
а то ж зовсім різні люди Держава має фінансувати українське кіно, і насамперед фільми про війну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7384
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Слухай, дура набита! Так, моя правда! Тому, що коли брали Дебальцеве, то Порошенко в цей час був в Міньську, тиснув ху@лу руку, і при вмінні користуватись гуглом, яндексом чи дакдаком легко знайдеш тому підтвердження.
Відрочинок інкогніто на Мальдівах був на Новий рік 2018. Де три роки загубила?
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вумняшка порохнява, так де був твій Свиночолий Хряк і під яким прізвищем, коли країна воювала, а воно шляхом брехні вмостило свою жирну дупу на вільний золотий унітаз і в крісло головнокомандувача?
Алєксандр Македонський з бесарабського базару і з замашками дрібного крамаря
вам, стецьві, і невтямки, що керівники країн бувають НОРМАЛЬНІ. Адекватні завданням і викликам, що стоять перед країною
а не перед мискою і коритом, куди ви пхаєте свої захлані писки, коли країна перебуває в глибокій кризі.
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Що до мінстеця. Я одному пообіцяв 10 тисяч гривень за найменший натяк на моє порохоботство. За три тижні він, мабуть, весь архів сайту перерив, але з доказами за грошима не звертався.
Поки що він мій президент, рівно настільки, наскільки і твій. І якщо вже льєш на нього бруд, чи вказуєш на явні недоліки, чи зрадну зраду, то роби це ЯКІСНО! Не підігруй хоч кацапским тролям.
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ну ясно. що пішакам стецьковим на такі питання відповідати - не по хвормі.
отже, і заперечити нічого, крім "агенти *******"
на перепрошивку!
або підшукуй заздалегідь тепленьке місце сантехніка
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Якщо вважаєш, що такі коментарі можуть писати мінстецьові пішаки, то ти тричі дура! Держава має фінансувати українське кіно, і насамперед фільми про війну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4940
Yakov Divny

приїхав би до нас під Марік за ПО агітувати, то так би назад і поїхав, тільки дещо пом'ятий та трішки фіолетовий
09.02.2019 00:06


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геращенко улыбнула. вино наливає не класичними ахтелями та фіртелями, а традиційно - по вінця))
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А о каком кинематографе вообще идет речь которое финансирует украинское правительство?
Если кто имеет ввиду фильм ,,Межа,, или фильм ,,Киборги,, который украинские зрители которых они касались увидели в последнюю очередь на всей планете Земля.Или фильмы заточеные под всякие фестивали и ***** нужные простым украинцам?
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По ка шо гарно получається фінансіровать самого Порошенка. А там з барського столу щось і іншим перепаде.
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Об Ахтеме был другого мнения, но после его посещения шабаша пэтиных упырей и вот этого действа, он для меня никто
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він в печалі, сама росіся від нього відмовилась Держава має фінансувати українське кіно, і насамперед фільми про війну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4370
аж плачу від сміху Держава має фінансувати українське кіно, і насамперед фільми про війну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 581
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Смотри не обмочись, или ты в памперсах？
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я ж не ти і від емоцій штанці не мочу.
якщо маєш таку проблему, то звертайся до лікаря.
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Татар можно понять. Все гнобят, все используют, все ждут чтобы народ к чертям собачим рассосался.
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у меня к татарам двоякое чувство, когда в 90-х они заселяли крым. Они приходили, давали большие деньги за дом, очень большие, если хозяин отказывался продавать, дом сжигали. Так было с моей бабушкой и дядей.
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Да, уж. Только Бог на небе разберется.......а люди никогда.............
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В нашем Бахчисарае...? Что ты ...ука делаешь, чтобы он снова был нашим?
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Фильмы о фойне? Так это та же струя! И та же тропинка.....
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Украинский президент донес до мирового сообщества ситуацию с военной агрессией России.

Россия ведет войну против Украины, хотя и не признает это официально, заявил президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН.

Приводим полный тест выступления украинского президента:

"От имени Украины, я искренне поздравляю глубокоуважаемого господина Могенс Ликкетофта с избранием на должность Председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Я желаю Вам, господин Председатель, успехов в вашей деятельности в этот важный исторический момент.

Наше будущее в значительной степени будет зависеть от результатов нынешней сессии и наших коллективных решений - или мы выберем путь мира, безопасности и прав человека, или окунемся в суету новых гибридных войн, хаоса и страданий.

Господин председатель,

В момент юбилея Организации, я горжусь тем, что говорю от имени одного из членов-учредителей ООН.

Государства, которое в 1945 году активно участвовало в конференции в Сан-Франциско, делало вклад в основание ООН и заложило основы для ее деятельности.

Государства, которое добавило многое в Сан-Франциско и сформировало сердце Устава ООН - Цели и Принципы Организации.

К сожалению, я также выступаю от имени государства-члена ООН, в настоящее время страдающего от жестокого унижения основных целей и принципов Устава ООН.

Заявление о присоединении Украины к Организации Объединенных Наций в качестве одного из членов-учредителей, которая была провозглашена на конференции в Сан-Франциско, отмечало: "Украина неоднократно была объектом кровавых нашествий захватчиков, в течение столетий стремившихся захватить ее территорию...".

Прошло много времени с этого исторического события, но сегодня я должен напомнить, что моя страна стала объектом внешней агрессии.

На этот раз агрессором является Россия - наша соседняя страна, бывший стратегический партнер, который юридически обязывался уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины.

Эта страна была гарантом безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, в результате которого в нашей стране были предоставлены гарантии безопасности в обмен на добровольный отказ от третьей ядерного арсенала в мире.

Более того, это государство является постоянным членом Совета Безопасности ООН, которому поручено поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с Уставом ООН.

В феврале 2015 году Россия провела открытую и ничем не спровоцированную агрессию против нашего государства, оккупировав и аннексировав Крым.

Открыто и грубо нарушив международное право, Устав ООН и шокировав все мировое сообщество.

Я глубоко благодарен делегациям большинства государств-членов нашей Организации, которые в прошлом году поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН под названием "Территориальная целостность Украины", которая осудила незаконную российскую аннексию Крыма.

Жаль, что после этого четкого приговора международного сообщества, Россия не только не вернулась в рамки цивилизованного международно-правового поля, но и начала новую бездумную военную авантюру - на этот раз на Донбассе.

Несмотря на то, что Россия до сих пор отказывается официально признать свое прямое военное вторжение, сегодня нет сомнений в том, что это агрессивная война против моей страны.

Читайте также: Россия воюет против Украины, хотя не признает этого - Порошенко Россия воюет против Украины, хотя не признает этого - Порошенко Россия воюет против Украины, хотя не признает этого - Порошенко

Для того, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество, российские власти предписывают снимать шевроны своих военнослужащих и опознавательные знаки военной техники, отречься от своих солдат, захваченных на поле боя, цинично использовать мобильные крематории, чтобы устранить следы своих преступлений на украинской земле.

Я хотел бы подчеркнуть: это не гражданская война и не внутренний конфликт.

Украинские территории, оккупированные Россией в Крыму и на Донбассе, составляют около 44 тысяч квадратных километров. Миллионы украинцев оказались под оккупацией.

Цель этой войны - заставить украинский народ отказаться от своего суверенного выбора по построению свободной, демократической и процветающей европейской страны.

Все это происходит на фоне предательской риторики о братских народах, общей истории, связанных языках и "обреченно" общем будущем.

На самом деле, мы имеем дело с желанием вернуться к имперским временам с сферами влияния, отчаянной попыткой самоутвердиться за счет других.

Российская агрессия против моей страны продолжается уже более 20 месяцев через финансирование террористов и наемников, и поставки оружия и технического оборудования незаконным вооруженным формированием на Донбассе.

За последние несколько дней мы слышали примирительные заявления с российской стороны, в которых, в частности, был призыв к созданию анти-террористической коалиции, и предупреждение об опасности заигрывания с террористами. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/o-chem-govoril-poroshenko-na-genassamblee-oon-polnyy-tekst-vystupleniya-496011.html
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Да. Наприклад фільм про Вована і Петьку, які напали на Україну і вбивають українців.

Держава має фінансувати українське кіно, і насамперед фільми про війну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 960
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Можно ещё круче! Первый фильм назовём : "Ложись Бандера!"
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Напоминает "союз нерушимый" послевоенных годов.
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Какие угодливые лица у этих кінометців, обязательно что то снимут, что бы барину угодить. "Утомленный Юлей", "Другий термін"...
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Головне щоб то були такі фільми які хтось дивитиметься.
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Когда Шустер показал у себя на канале единственный ху из мистер путен, то у порошенко чуть инфаркт не случился. После этого Савика объявили почему- то агентом и не дали работать в Украине
Времена меняются. Теперь порошенко за антипутенское кино. Когда оно лжёт , а когда артист ?
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Всегда лжет. И всегда артист. Оскара херою.
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козломордые А ШО ТАКОЕ? =))))

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БЕЗКІНЕЧНО поважаю Петра Олексійовича! навіть не уявляю іншого Президента для нашої України!
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ну та ясно. хто ще вас, ботву порохату, годувати буде
підете через 2 місяці вулиці мести і унітази чистити
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Перш за все слід фінансувати фільми про сталінські репресії, про ОУН-УПА, про Петлюру, та Махна.
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По больше фильмов о Бандере , Шухевиче , ОУН УПА и ост нац движениям , что бы у кацов мозги взрывались . а так же побольше инфы о происхождении кацапов , как угрофинов и тюрков .и что Золотая Орда , это они и есть в перемешке с др народами .Такая тематика реально будет отрывать нас от Мордора .Поднимать тему . что нельзя жениться и выходить замуж за поребриковых .
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Кино не должно пропагандировать менанационалбную ненависть.
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Про то как моторола обыскивал едущих в ДАП,не забудьте снять .Да и еще много сюжетов есть.Война договорняков.
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Государство вообще не должно финансировать кино.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГосударство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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