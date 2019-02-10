 Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом написал в Facebook президент Петр Порошенко, который также присутствовал на встрече вместе с супругой Мариной, информирует Цензор.НЕТ.
"Все разговоры в таком кругу только о важном - о войне и победе, возвращение Крыма и Донбасса и счастливом будущем Украины, о развитии искусства, особенно во время войны. Очень интересно было послушать истории со съемок фильма и вместе от души петь украинские песни. И ароматный плов в такой компании подходит, как в нашем Бахчисарае!
После таких разговоров сразу возникает вопрос: если не будет языка и культуры, что же тогда будут защищать наши воины? И поэтому государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне - пока раны свежие, и правду не забыть и не скрыть. Рад, что Ахтем уже работает над новой картиной об одной из героических операций российско-украинской войны. Уверен, что как и "Киборги", этот фильм покорит не только украинского, но и европейского и мирового зрителя.
Искренне благодарен за такой душевный и открытый разговор", - написал президент.
Напомним, премьера кинокартины "Киборги" состоялась 7 декабря 2017 года.
По словам председателя Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, фильм стал абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины. За два месяца проката ленту посмотрели более 310 тысяч зрителей, сумма сборов составляет более 22,5 млн грн.
Военная драма "Киборги" посвящена одной из самых героических страниц новейшей истории Украины - обороне Донецкого аэропорта. Съемочная группа вместе с фондом "Вернись живым" запустили социальную инициативу #ЯНебайдужий, благодаря которой 5 грн с каждого купленного билета идут на помощь семьям погибших в донецком аэропорту.
На каком из островов Мальдивского архипелага?
На Мальдівах же ж не Порошенко відпочивав, а якийсь "Петро Інкогніто". Чи то "Лоліта Кокоріна".
а то ж зовсім різні люди
Відрочинок інкогніто на Мальдівах був на Новий рік 2018. Де три роки загубила?
Алєксандр Македонський з бесарабського базару і з замашками дрібного крамаря
вам, стецьві, і невтямки, що керівники країн бувають НОРМАЛЬНІ. Адекватні завданням і викликам, що стоять перед країною
а не перед мискою і коритом, куди ви пхаєте свої захлані писки, коли країна перебуває в глибокій кризі.
Поки що він мій президент, рівно настільки, наскільки і твій. І якщо вже льєш на нього бруд, чи вказуєш на явні недоліки, чи зрадну зраду, то роби це ЯКІСНО! Не підігруй хоч кацапским тролям.
отже, і заперечити нічого, крім "агенти *******"
на перепрошивку!
або підшукуй заздалегідь тепленьке місце сантехніка
Yakov Divny
приїхав би до нас під Марік за ПО агітувати, то так би назад і поїхав, тільки дещо пом'ятий та трішки фіолетовий
09.02.2019 00:06
Если кто имеет ввиду фильм ,,Межа,, или фильм ,,Киборги,, который украинские зрители которых они касались увидели в последнюю очередь на всей планете Земля.Или фильмы заточеные под всякие фестивали и ***** нужные простым украинцам?
аж плачу від сміху
якщо маєш таку проблему, то звертайся до лікаря.
жодного разу
Россия ведет войну против Украины, хотя и не признает это официально, заявил президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН.
Приводим полный тест выступления украинского президента:
"От имени Украины, я искренне поздравляю глубокоуважаемого господина Могенс Ликкетофта с избранием на должность Председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Я желаю Вам, господин Председатель, успехов в вашей деятельности в этот важный исторический момент.
Наше будущее в значительной степени будет зависеть от результатов нынешней сессии и наших коллективных решений - или мы выберем путь мира, безопасности и прав человека, или окунемся в суету новых гибридных войн, хаоса и страданий.
Господин председатель,
В момент юбилея Организации, я горжусь тем, что говорю от имени одного из членов-учредителей ООН.
Государства, которое в 1945 году активно участвовало в конференции в Сан-Франциско, делало вклад в основание ООН и заложило основы для ее деятельности.
Государства, которое добавило многое в Сан-Франциско и сформировало сердце Устава ООН - Цели и Принципы Организации.
К сожалению, я также выступаю от имени государства-члена ООН, в настоящее время страдающего от жестокого унижения основных целей и принципов Устава ООН.
Заявление о присоединении Украины к Организации Объединенных Наций в качестве одного из членов-учредителей, которая была провозглашена на конференции в Сан-Франциско, отмечало: "Украина неоднократно была объектом кровавых нашествий захватчиков, в течение столетий стремившихся захватить ее территорию...".
Прошло много времени с этого исторического события, но сегодня я должен напомнить, что моя страна стала объектом внешней агрессии.
На этот раз агрессором является Россия - наша соседняя страна, бывший стратегический партнер, который юридически обязывался уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины.
Эта страна была гарантом безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, в результате которого в нашей стране были предоставлены гарантии безопасности в обмен на добровольный отказ от третьей ядерного арсенала в мире.
Более того, это государство является постоянным членом Совета Безопасности ООН, которому поручено поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с Уставом ООН.
В феврале 2015 году Россия провела открытую и ничем не спровоцированную агрессию против нашего государства, оккупировав и аннексировав Крым.
Открыто и грубо нарушив международное право, Устав ООН и шокировав все мировое сообщество.
Я глубоко благодарен делегациям большинства государств-членов нашей Организации, которые в прошлом году поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН под названием "Территориальная целостность Украины", которая осудила незаконную российскую аннексию Крыма.
Жаль, что после этого четкого приговора международного сообщества, Россия не только не вернулась в рамки цивилизованного международно-правового поля, но и начала новую бездумную военную авантюру - на этот раз на Донбассе.
Несмотря на то, что Россия до сих пор отказывается официально признать свое прямое военное вторжение, сегодня нет сомнений в том, что это агрессивная война против моей страны.
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Для того, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество, российские власти предписывают снимать шевроны своих военнослужащих и опознавательные знаки военной техники, отречься от своих солдат, захваченных на поле боя, цинично использовать мобильные крематории, чтобы устранить следы своих преступлений на украинской земле.
Я хотел бы подчеркнуть: это не гражданская война и не внутренний конфликт.
Украинские территории, оккупированные Россией в Крыму и на Донбассе, составляют около 44 тысяч квадратных километров. Миллионы украинцев оказались под оккупацией.
Цель этой войны - заставить украинский народ отказаться от своего суверенного выбора по построению свободной, демократической и процветающей европейской страны.
Все это происходит на фоне предательской риторики о братских народах, общей истории, связанных языках и "обреченно" общем будущем.
На самом деле, мы имеем дело с желанием вернуться к имперским временам с сферами влияния, отчаянной попыткой самоутвердиться за счет других.
Российская агрессия против моей страны продолжается уже более 20 месяцев через финансирование террористов и наемников, и поставки оружия и технического оборудования незаконным вооруженным формированием на Донбассе.
За последние несколько дней мы слышали примирительные заявления с российской стороны, в которых, в частности, был призыв к созданию анти-террористической коалиции, и предупреждение об опасности заигрывания с террористами. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/o-chem-govoril-poroshenko-na-genassamblee-oon-polnyy-tekst-vystupleniya-496011.html
Времена меняются. Теперь порошенко за антипутенское кино. Когда оно лжёт , а когда артист ?
Йохан Макрон с Борисом Леонидович Сорокой и ещё 3.
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Воры и крадуны, кто тащит валежник домой - позорище вам имя! Знайте, что доблестная инспекция лесная не допустит кражи валежника и пней. На днях арестован вор на автомобиле москвич 1981 года выпуска, ведётся следствие. Как сообщают в органах крадуну светит от 1 до 3 лет лишения свободы. Прежде чем идти на дело - учите законы!
https://www.facebook.com/ioanom/videos/2108812932518962/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB4ZQIWzhV5FDP54yv0l6JAd63IGJQMUpeXJZOLKe_u3hI5SDhmink4JfbdGEOGNmuQe3SQPdJF2ZZV&hc_ref=ARRYefJTgQlTEXcEG9_09P6j9NsU6CLCY39jjehybAzsleecnBdz_-WAg4FYArOpV90
підете через 2 місяці вулиці мести і унітази чистити