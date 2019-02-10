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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Кернес (1109) проезд (251) протест (4395) Харьков (4159) подорожание (115)

 "Хозяйственник кончился": сотни людей в центре Харькова протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте. ФОТО

В Харькове проходит акция протеста против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспорте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Depo.Харьков.

Отмечается, что около 250 граждан собрались на площади Конституции в центре Харькова.

Люди держат национальные флаги, символику нескольких общественных организаций, а также транспаранты с надписями: "Гепа! Метро по 8 грн. Последний срок?", "Хозяйственник кончился: метро Харькова - 8 грн, метро Днепра - 4 грн".

Участники акции протеста заявляют, что повышение тарифов было экономически необоснованным. Кроме того, по мнению митингующих, были нарушены все возможные процедуры согласования и поднятия тарифа на проезд.

По словам экс-депутата Харьковского горсовета Дмитрия Маринина, организаторами и участниками акции являются активисты ОО "Евромайдан Харьков", "Национального корпуса", "Антикоррупционного блока участников АТО" и другие.

Маринин отметил, что Антимонопольный комитет Украины уже начал выяснения обстоятельств и правомерности поднятия стоимости проезда в харьковском электротранспорте.

Экс-депутат подчеркнул, что от деятельности метрополитена огромные прибыли получает КП "Подземный город", которое зарабатывает на рекламе, аренде торговых помещений и тому подобное. "Мы требуем войти в законное русло. Приостановить решение о повышении тарифов, так как были нарушены процедуры. Скорее всего, мы будем подавать в суд, чтобы остановить решение исполкома, - подчеркнул он. - Времена меняются, и я думаю, что мы добьемся своего".

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В свою очередь председатель Национального корпуса в Харькове Константин Немичев заметил, что повышение тарифа никак не улучшает качество обслуживания харьковчан, а также не влечет за собой открытие новых станций. Активист уверен в том, что городские власти отменить повышение.

Депутат Харьковского городского совета, член ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк, выступая на митинге, подчеркнул, что убытки харьковского метрополитена прошлого года составляли около 160 млн грн.

По словам депутата, при этом КП "Харьковский метрополитен" могло бы зарабатывать, однако прибыли идут на счета другого предприятия, около 120 млн грн от рекламы. К тому же, по сведениям Черняка, на непрозрачных закупках метрополитен ежегодно теряет до 150-200 млн грн.

"Убытки перекладываются на пассажиров, харьковчан. На следующей неделе "Харьковский антикоррупционный центр"и я, как гражданин, будем обращаться в Окружной административный суд. Будем требовать отмены решения исполкома и в качестве обеспечения иска остановки решение о повышении стоимости", - сказал Черняк.

Хозяйственник кончился: сотни людей в центре Харькова протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте 01
Хозяйственник кончился: сотни людей в центре Харькова протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте 02

Как известно, проезд в харьковском метрополитене с 7 февраля подорожал до 8 грн, в городском электротранспорте - до 6 грн.

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Источник: https://censor.net.ua/p3110928
 
   
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Гепа вор,подєльнік Бариги Порошенко)) Голосуйте за них знову!!!
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Кротик, Гепа - подельник всех, кто при власти
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это еще не все получили платежки за январь з 50 % подорожанием отопления и горячей воды ))
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Совок в голове не понимает что за 10000 грн даже негр не будет работать, что заводы закончились и теперь придется платить за свое молчание в 90-е...
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чого ж мовчання?
знаєте, як казали працівники великих і малєньких заводів в Україні в 90-і?
-нас продали...кажись тому..а! - Пінчку...н
ас приватизував..той, як його ..Порошенко...
нас вже перепродають --..е-е.- русскім кажись..
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а в киеве лохи педалика даже не кавкнули когда до 8 грн. повысили метро и автобусы...
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Це не розмова. Коли хтось проти "подорожчень" він має сказати на чому він готовий економити заради датування. Є бюджет, є реальна вартість, є інтереси інших мешканців. А коли люди уявлення не мають про бюджет міста, тоді виникають подібні проблеми.
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На непрозрачных закупках теряется 150 - 200 млн.
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І що? 2/3 економіки у тіні. Ось і помнож дохідну частину бюджету. Це не говорячи на безцільне витрачання бюджетних коштів на освіту та медицину у розмірі 8% ВВП
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Що ж стосується міста. Це ж зарплати ваших сусідів, це "-" на якійсь інфраструктурі і т.п.
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"Хозяйственник кончился": сотни людей в центре Харькова протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 1580 Бачили очі кого обирали, то тепер терпіть хоч по вилазьте.
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Может быть и дорого. Но сравнивать Метро в Харькове и Днепре как то не корректно. Все-таки Харьковский метрополитен в разы больше
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У Києві давно вже по 8 грн. Це по світовим масштабам небагато, от тільки зарплати та пенсії мізерні для такої ціни "Хозяйственник кончился": сотни людей в центре Харькова протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 9645
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развивай дальше тему, про цены на газ для населения и не только "Хозяйственник кончился": сотни людей в центре Харькова протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 3983
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Щас их мордой в землю с криками - лежать Бандера.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Хозяйственник кончился": сотни людей в центре Харькова протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте. ФОТО
 
 
 
 
 
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