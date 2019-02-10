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Все про:киберпреступление (496) Киевская область (1614) киберполиция (135)

 Житель Киевщины похитил критовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция. ФОТО

35-летний житель Киевщины осуществлял техническую поддержку британской бирже по онлайн-обмену криптовалюты и похитил средства с Bitcoin- и Altcoin-счетов клиентов.

Завладение криптовалютой клиентов происходило в несколько этапов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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"Сначала злоумышленник подбирал учетные записи клиентов криптобиржи, которые в течение длительного времени не посещали свои аккаунты и на которых не было установлено многофакторной аутентификации. После этого правонарушитель осуществлял замену резервных электронных ящиков или самостоятельно добавлял такие ящики к учетным записям, где резервные адреса не были указаны. Это давало возможность последнему позже восстанавливать пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных средств", - говорится в сообщении.

Конвертировал и віводил средства злоумышленник через онлайн-обменники. "В настоящее время установлена ​​сумма убытков, которая в эквиваленте составляет более 720 тысяч гривен. Полученные от преступной деятельности средства молодой человек тратил на участие в азартных играх на виртуальных симуляторах игровых автоматов", - информируют в полиции.

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Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали преступную деятельность подозреваемого, установили вещественные доказательства, в частности - цифровые, которые подтверждают его противоправный умысел и действия.

По предварительной квалификации, мужчину подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 361 Уголовного кодекса Украины за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Решается вопрос относительно объявления злоумышленнику дополнительного подозрения за кражу средств (ст. 185 УК Украины).

Работники киберполиции проверяют законность деятельности на территории Украины ряда других онлайн-обменников, через которые проводилась конвертация и вывод похищенных средств. Также продолжаются мероприятия по установлению всех пострадавших.

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Житель Киевщины похитил критовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция 01
Житель Киевщины похитил критовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3110895
 
 
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нема складу злочину. кріптовалюта не визнана в Україні. тобто офіційно вона тут нічого не коштує. отже цінність поцупленого менше 300грн. -це навіть не кримінал,а адміністративка))
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мда.. украсть и просрать на тотализаторах... жесть
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вроде же неглупый человек, сначала мониторил, затем угонял аккаунты. но тратить в автоматах?! ну как так?!)) кстати, задумался, - радует в схемах крипты, что никакие Петренки не получат % с операций, нужно было Антону Мухарскому юзать роялти в крипте, как вариант ))
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Как-то не вяжется - украл биткоины и слил в игровых автоматах...
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Игровые автоматы- ко всему вяжутся. В 2007-м я одну красивую тётю заприметил, у игрового автомата "Ришелье", в районе полуночи. Она играла и играла... и всё проиграла, а я предложил спонсорскую помощь... но, она и её проиграла... зато потом- ТАК(!!!) дала, в "Запорожце", что я её до сих пор помню. Я даже женился, через пару недель, правда- не на ней.
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Душещипательная история,гггыыыгггыыггыыгы...Особенно про женитьбу через две недели гггыыггыыг..😁😀😆😅😂🤣
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Я к тому, что человек на столько подбитый в програмировании, что бы воровать биткоины - тулит сливать эти биткоины в другую программу....
Это типа:
- Де водка?
- Продал!
- Де деньги?
- Пропил...
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США ніколи не допустить,щоб якась криптовалювата була світовою валютою,як зараз долар.
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Это если они не смогут ее контролировать. Ты же не знаешь, у кого сейчас находится основная масса криптовалюты? Что мешает штатам выкупить 70-80% битков? После этого они могут творить чудеса. Это довольно перспективное направление, как я считаю. Не нужны хранилища, банки, охранники. Думаю, что когда-нибудь человечество придет к этому. Само собой не факт, что криптовалюта будущего будет такая, как сейчас. Сейчас скорей всего происходит что-то типа разработок и тестирования.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Киевщины похитил критовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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