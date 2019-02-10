 Житель Киевщины похитил криптовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция. ФОТО

Завладение криптовалютой клиентов происходило в несколько этапов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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"Сначала злоумышленник подбирал учетные записи клиентов криптобиржи, которые в течение длительного времени не посещали свои аккаунты и на которых не было установлено многофакторной аутентификации. После этого правонарушитель осуществлял замену резервных электронных ящиков или самостоятельно добавлял такие ящики к учетным записям, где резервные адреса не были указаны. Это давало возможность последнему позже восстанавливать пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных средств", - говорится в сообщении.

Конвертировал и віводил средства злоумышленник через онлайн-обменники. "В настоящее время установлена ​​сумма убытков, которая в эквиваленте составляет более 720 тысяч гривен. Полученные от преступной деятельности средства молодой человек тратил на участие в азартных играх на виртуальных симуляторах игровых автоматов", - информируют в полиции.

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Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали преступную деятельность подозреваемого, установили вещественные доказательства, в частности - цифровые, которые подтверждают его противоправный умысел и действия.

По предварительной квалификации, мужчину подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 361 Уголовного кодекса Украины за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Решается вопрос относительно объявления злоумышленнику дополнительного подозрения за кражу средств (ст. 185 УК Украины).

Работники киберполиции проверяют законность деятельности на территории Украины ряда других онлайн-обменников, через которые проводилась конвертация и вывод похищенных средств. Также продолжаются мероприятия по установлению всех пострадавших.

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