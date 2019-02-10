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Все про:киберпреступление (496) Киевская область (1615) киберполиция (135)

 Житель Киевщины похитил криптовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция. ФОТО

35-летний житель Киевщины осуществлял техническую поддержку британской бирже по онлайн-обмену криптовалюты и похитил средства с Bitcoin- и Altcoin-счетов клиентов.

Завладение криптовалютой клиентов происходило в несколько этапов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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"Сначала злоумышленник подбирал учетные записи клиентов криптобиржи, которые в течение длительного времени не посещали свои аккаунты и на которых не было установлено многофакторной аутентификации. После этого правонарушитель осуществлял замену резервных электронных ящиков или самостоятельно добавлял такие ящики к учетным записям, где резервные адреса не были указаны. Это давало возможность последнему позже восстанавливать пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных средств", - говорится в сообщении.

Конвертировал и віводил средства злоумышленник через онлайн-обменники. "В настоящее время установлена ​​сумма убытков, которая в эквиваленте составляет более 720 тысяч гривен. Полученные от преступной деятельности средства молодой человек тратил на участие в азартных играх на виртуальных симуляторах игровых автоматов", - информируют в полиции.

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Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали преступную деятельность подозреваемого, установили вещественные доказательства, в частности - цифровые, которые подтверждают его противоправный умысел и действия.

По предварительной квалификации, мужчину подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 361 Уголовного кодекса Украины за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Решается вопрос относительно объявления злоумышленнику дополнительного подозрения за кражу средств (ст. 185 УК Украины).

Работники киберполиции проверяют законность деятельности на территории Украины ряда других онлайн-обменников, через которые проводилась конвертация и вывод похищенных средств. Также продолжаются мероприятия по установлению всех пострадавших.

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Житель Киевщины похитил криптовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция 01
Житель Киевщины похитил криптовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3110895
 
 
 Топ комментарии
 
Я к тому, что человек на столько подбитый в програмировании, что бы воровать биткоины - тулит сливать эти биткоины в другую программу....
Это типа:
- Де водка?
- Продал!
- Де деньги?
- Пропил...
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мда.. украсть и просрать на тотализаторах... жесть
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нема складу злочину. кріптовалюта не визнана в Україні. тобто офіційно вона тут нічого не коштує. отже цінність поцупленого менше 300грн. -це навіть не кримінал,а адміністративка))
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нема складу злочину. кріптовалюта не визнана в Україні. тобто офіційно вона тут нічого не коштує. отже цінність поцупленого менше 300грн. -це навіть не кримінал,а адміністративка))
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козача, читати пора вчитись:
"ст. 361 Уголовного кодекса Украины за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров..."
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хз, предъявит санкцию какой нибудь зимбабвийской фирмы,
а лучше скажет, что просто играл онлайн и ничего не знаю
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мол мусариллы отобрали комп и всё украли они
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мда.. украсть и просрать на тотализаторах... жесть
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вроде же неглупый человек, сначала мониторил, затем угонял аккаунты. но тратить в автоматах?! ну как так?!)) кстати, задумался, - радует в схемах крипты, что никакие Петренки не получат % с операций, нужно было Антону Мухарскому юзать роялти в крипте, как вариант ))
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Как-то не вяжется - украл биткоины и слил в игровых автоматах...
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Игровые автоматы- ко всему вяжутся. В 2007-м я одну красивую тётю заприметил, у игрового автомата "Ришелье", в районе полуночи. Она играла и играла... и всё проиграла, а я предложил спонсорскую помощь... но, она и её проиграла... зато потом- ТАК(!!!) дала, в "Запорожце", что я её до сих пор помню. Я даже женился, через пару недель, правда- не на ней.
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Душещипательная история,гггыыыгггыыггыыгы...Особенно про женитьбу через две недели гггыыггыыг..😁😀😆😅😂🤣
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Так я же- честный человек! Вот и женился, в шестой раз. Кстати, до сих пор живем.
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мой коллега 1965 г.р..недавно закончил жизненный путь, насовсем, после третьей женитьбы
Скоропостижно
Задумайтесь, пасаны
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Я к тому, что человек на столько подбитый в програмировании, что бы воровать биткоины - тулит сливать эти биткоины в другую программу....
Это типа:
- Де водка?
- Продал!
- Де деньги?
- Пропил...
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Нигде там о программирование речи нет, работал в тех. поддержке, поэтому имел доступ к счетам.
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Так нам же рассказывали, что там вообще вмешательства человека нет ни на каком этапе. А тут вдруг такой прокол. Фигня это все, я давно говорил. Верхушка пирамиды бабло варит.
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Мож это нам сказали что слил, а на самом деле...
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А на самом деле ему в запорожце дают все подряд !!
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дивлячись який запорожец був - може такий ?
Житель Київщини викрав криптовалюти, що в еквіваленті становить 720 тисяч гривень, і витрачав гроші в ігрових автоматах, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 6325
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США ніколи не допустить,щоб якась криптовалювата була світовою валютою,як зараз долар.
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Это если они не смогут ее контролировать. Ты же не знаешь, у кого сейчас находится основная масса криптовалюты? Что мешает штатам выкупить 70-80% битков? После этого они могут творить чудеса. Это довольно перспективное направление, как я считаю. Не нужны хранилища, банки, охранники. Думаю, что когда-нибудь человечество придет к этому. Само собой не факт, что криптовалюта будущего будет такая, как сейчас. Сейчас скорей всего происходит что-то типа разработок и тестирования.
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Gar Так електроні рахунки і валюта не надійні,завжди будуть групи хакерів які працюють на не хороших людей щось творини.Повністю державу на електронні гроші переводити це дурість,хіба що,можливо у віддаленому майбутньому.
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А кто говорит про сейчас и про полностью? Кстати, с надежностью там и сейчас все нормально. Биржи ломают и будут ломать. Но это не легче, чем ограбить банк. И никто же не заставляет деньги держать на бирже. Есть аппаратные кошельки, есть локальные кошельки, есть онлайн-кошельки. На бирже нужно играть, а не хранить деньги. Здесь же даже биржу не взламывали. Вот как можно биржей без 2FA пользоваться? Кто им доктор?
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Gar Якщо буде масована хакерська атака наприклад на якусь державу,то це призведе до фінансового колапсу в цій державі.Банки масово не грабують.
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Вы не поняли саму суть криптовалют. Если есть интернет, то Ваши деньги никуда не денутся. они не на серверах хранятся и не в какой-то отдельно взятой стране. И никакая хакерская атака у Вас их с холодного кошелька не заберет. Там суть в том, что у Вас есть некая последовательность букв и цифр, которая подтверждает Ваше право владения каким-то количеством криптовалюты. Об этом знает вся сеть, т.е. все задействованные компьютеры. И даже если взломать 99% из них, то деньги все равно будут принадлежать Вам.

По крайней мере пока что случаев взлома сети не было. Даже на старте не было. А сейчас сложность сети такая, что хакерам для взлома никаких мощностей не хватит. Гораздо проще атаковать банковскую систему, как это сделали в прошлом году. Многие банки полдня не работали.
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Охрана не нужна, только вот каждый встречный лох, оказывается, скомуниздить денежки может. Житель Київщини викрав криптовалюти, що в еквіваленті становить 720 тисяч гривень, і витрачав гроші в ігрових автоматах, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 9576
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Он же их не с холодного кошелька увел? Если Вы свой бумажник на лавочке во дворе оставляли бы, то кто бы мог гарантировать Вам сохранность средств? Парень сволочь, но люди сами виноваты.
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а "криптовалюта" - это деньги, разве украинские банки её свободно принимают? если нет, то нет никакой "кражи"!
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Житель Киевщины похитил критовалюты
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НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ЧЕБУРНЕТ :
В РФ проведут учения по отключению от глобального интернета.
Крупнейшие операторы связи России намерены провести учения, в ходе которых проверят на практике возможность применения закона «о суверенном интернете», внесенного в декабре в ГосДуму РФ сенатором Андреем Клишасом.
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К чему эти картинки, если новости совсем о другом ???
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картинка весьма по теме, школьник. украсть и проиграть в автоматы - это мелочь мелочного клоуна, подрастешь поймешь
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Да ничего он не проигрывал,это стандартная отмазка.
Заныкал где то, а на вопрос ментов Где деньги?Поделись.
Ответил : проиграл, нету
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У меня тоже такая мысля была... От это ж насколько тупым в другом смысле надо быть, чтоб после ограбления проспать награбленное ..
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Тем более чувак разбирается в IT, значит прекрасно понимает что такое игровые автоматы
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всі кричали про чудо х..ню кріптовалюту, яку не можна вкрасти і т.д і т.п. виявилось можна. я давно казав, що спочатку вивчить, що таке валюта, а потім росказуйть.
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С холодного кошелька нельзя. Ни одного случая еще не было. А с биржи можно. Чувак, являясь работником биржи, просто переписывал счета на себя по факту. Систему он не сломал.
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У разработчиков косяк, двуфакторная авторизация создает не мало хлопот с восстановлением доступа в случае поломки или утери телефона, этим же админам нужно доказывать что не верблюд и предоставляет админам доступ. Даже гугл привязывается к номеру телефона, как показывает практика смс с кодом самый надежный вариант для подтверждения каких либо действий с аккаунтом, тогда у админа не было бы возможности что либо сделать.
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смс с кодом самый надежный вариант

...і для збору/обробки big data Житель Киевщины похитил критовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция - Цензор.НЕТ 4182
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А что мешает распечатать ключ 2FA на принтере или сохранить сразу на нескольких телефонах? Вполне нормальная задумка. Все работает, просто нужно подстраховываться.
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Ідіоти є у всіх рівнях суспільства. Освіта, навички, знання, тут не критерій.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Киевщины похитил криптовалюты на эквивалент 720 тысяч гривен и тратил деньги в игровых автоматах, - киберполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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