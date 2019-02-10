 Ветерана 93-й ОМБр Виталия Здора, тяжело раненного в 2015 году на Донбассе, похоронят в Запорожье. ФОТО

Как сообщила на своей facebook-странице советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, после ранения Виталий Здор длительное время лечился в Днепре, передает Цензор.НЕТ.

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"3 ноября 2015 года Виталий получил тяжелое ранение головы у шахты Бутовка. Шансов было мало, но Виталик выжил и потом еще не раз приезжал на консультации к своим спасителям в больницу Мечникова. С Виталиком я иногда общалась по телефону и встречалась, потому что еще в больнице подружились с сестрой Еленой, которая до сих пор помогает в лечении Солнышек.

Тема разговора у Виталика была одна - это забота, забота и любовь к собратьям родной 93-й бригады, размышления о том, что он еще может сделать для победы, для окончания войны", - написала она.

По информации советника, у Виталия остались две дочери, младшей из которых 13 лет, и жена.

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Прощание с героем состоится 10 февраля в 13:00 в Запорожье (пр. Преображенского, д. 11, кв.99), захоронение - в 14:00 на кладбище Святого Николая.