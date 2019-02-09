EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  612  9
Все про:Киев (17122) Нацполиция (8872) С14 (36)

 Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве группа лиц пыталась повредить входные двери управления полиции, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 01

Ранее с Контрактовой площади в управление полиции была доставлена группа лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 02
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 03

Смотрите: Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж

В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. У задержанных изъяли "наган", газовые баллончики и ножи.

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 04
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 05
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 06

В результате происшествия трох полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Также смотрите: Мужчина в Калуше обстрелял офис радиостанции, а при задержании полоснул полицейского ножом по лицу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, около 10 активистов организации C14 были задержаны на Контрактовой площади в Киеве, где проходила встреча с избирателями кандидата на пост президента Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Источник: https://censor.net.ua/p3110869
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А где же логика?
Если всех отпустили, то какой смысл атаковать полицейский участок?

 показать весь комментарий
 
 
нам нужна полицейская Хунта под присмотром ФБР, которая установит диктатуру закона.
 показать весь комментарий
 
и че, трудно установить кто их туда направил?
 показать весь комментарий
 
 
Сволота повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності--бо в державі буде хаос і махновщина.
 показать весь комментарий
 
Должно быть так

закон один для всех нарушил получи
 показать весь комментарий
 
Какой то бред. Кто то чего то не договаривает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх