 Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время выступления Юлии Тимошенко группа активистов развернула банеры и скандировала "Кто заказал Катю Гандзюк?". Чтобы недопустить возможных конфликтов со сторонниками лидера БЮТ, которые собрались на площади, вокруг активистов стоял кордон полицейских.
Напоминаем, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
Отец Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства криминальным авторитетом Левиным.
В ответ на это Мангер заявил, что "использовать убитых горем людей в политической борьбе – это верх цинизма".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ничё, он вас вообще без пенсий оставит.
нас...плевать
а таких серед кандидатів немає ні одного КРАПКА
всі кандидати від нацменшини україножерів
і твій кошулінський завжди слугує і буде -укхгаїнцю тягнибаку і всій цій системі
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..Кто заказал Гандзюк: Конфликт активиста Выговского с охраной Порошенко (09.02.19 16:09) « Происшествия | Цензор.НЕТ
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По твоей логике, геннедоразумение должно сидеть за бриллиантовых прокуроров, я не против этого, но это перебор уже