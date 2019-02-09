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 Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время выступления Юлии Тимошенко группа активистов развернула банеры и скандировала "Кто заказал Катю Гандзюк?". Чтобы недопустить возможных конфликтов со сторонниками лидера БЮТ, которые собрались на площади, вокруг активистов стоял кордон полицейских.

Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 01

Смотрите: Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 02
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 03
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 04
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 05

Также смотрите: Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж

Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 06
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 07
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 08
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 09
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 10

Также смотрите: "Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон. ФОТО

Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 11
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 12
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 13
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 14
Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 15

Смотрите также: "Извините, так, а кто заказал Гандзюк?" - активисты под ЦИК ожидают прибытия Порошенко. ФОТО

Акция Кто заказал Катю Гандзюк? прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве 16

Напоминаем, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Отец Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства криминальным авторитетом Левиным.

В ответ на это Мангер заявил, что "использовать убитых горем людей в политической борьбе – это верх цинизма".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3110868
 
 
 Топ комментарии
 
Тяжело вам на россии при Порошенко, да?
Ничё, он вас вообще без пенсий оставит.
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Юля спаси ,было за отопление 1200,стало 2500,только сегодня платёжку получили ,спасай родная Украину !
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До прокуратури йдіть і там питайте. Бо картавий казав, що замовники вже виявлені.
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Юля спаси ,было за отопление 1200,стало 2500,только сегодня платёжку получили ,спасай родная Украину !
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Тяжело вам на россии при Порошенко, да?
Ничё, он вас вообще без пенсий оставит.
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Когда оставит - скажешь, а вот в десяток новых киосков рошен в засрашье верю Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве - Цензор.НЕТ 2259
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тимошенко це така сама кримінальна очільниця мафії як і порошенко, між ними немає різниці - це кримінальні бандитські елементи, відрижка 90-х років!
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Мне собсно на них обоих как то нас...плевать
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А почему тогда Офощь,Юлю посадил и Пэтю взял у министры? Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве - Цензор.НЕТ 4928Неувязочка.
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Всё гораздо проще,эти бандюки сажали Юлю только из-за того,что боялись,что она посадит их. Акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" відбулася під час зустрічі Тимошенко з виборцями в Києві - Цензор.НЕТ 7263
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Приревновал ? Акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" відбулася під час зустрічі Тимошенко з виборцями в Києві - Цензор.НЕТ 6092 Думал,что если он не возьмёт пэтю в министры,то путин его точно возьмёт?
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Пэцька взял потому, что у последнего губы полные, целует попу просто гут Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве - Цензор.НЕТ 589
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Петя Овщу не просто целовал зад,а детям до 16 нельзя смотреть такое
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Ну про пенсии не скажу а вот без мозгов он таких,как ты уже оставил Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве - Цензор.НЕТ 5089хотя может их у тебя никогда и не было. Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве - Цензор.НЕТ 5118
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Тимошенко нужно было выйти к митингующим и ответить,что Гандзюк заказал Петя,только ему выгодно было и ее рейтинг бы сразу вырос,так как все это и так знают
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Україну може врятувати тільки українець Патріот Націоналіст .
а таких серед кандидатів немає ні одного КРАПКА
всі кандидати від нацменшини україножерів
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Ну ничего,пусть хоть цену на газ вдвое снизит и то Слава Богу.
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твій кошулінский добре вів верховну зраду ...показово ..за панібрата ...
і твій кошулінський завжди слугує і буде -укхгаїнцю тягнибаку і всій цій системі
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Так так .*.якщо не Пеця - то *фуйло * нападе * ! Знайомо..!
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Da nevazno kto budet vo vlasti platezy tocno neizmenistsia.Takogo nebyvajet sto podarazajet,a potom opiat umensilos
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100% сменятся,осенью парламентские выборы и Юля обречена будет снизить тарифы,чтобы на них победить и она их снизит ибо украинского газа дешёвого для населения хватает с головой.
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Все выглядит как соревнование с хидрантом в идиотизме
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Ну гарант коррупции непревзойдённый рекордсмен в этом отношении.
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Шо ? и тут невiстка всралась ? Все вопросы к гидранту и алконавту-плокулору !
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Алконавт прокурор уже взял деньги и никого искать не будет,только бутылочку
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Ща порохоботы набегут,и скажут Шо то так надо
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До прокуратури йдіть і там питайте. Бо картавий казав, що замовники вже виявлені.
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ТО было еще вчера, перед открытием....флакона шмурдилы
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Ну наконец то, кто-то их надоумил и направил по нужному адресу...
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Ну осталось провести аналогичную акцию добробатов: кто организовал Дебальцево и Илловайск... меня эти псевдоактивисты мягко говоря удивляют
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Та що ж це таке Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве - Цензор.НЕТ 2134? Одне й теж питання то до Петi, то до Юлькi Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве - Цензор.НЕТ 2389 . Здаеться що за цiм шоу на кровi сторчать вуха "Дупаблоку" та його . посіпак.
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А Луценко подозреваемый в организации убийства ?...
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Ты отвечаешь за проступки своих детей, не говоря о проступках сослуживцев по работе？
По твоей логике, геннедоразумение должно сидеть за бриллиантовых прокуроров, я не против этого, но это перебор уже
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Если бы Мангер был из БПП или НФ, то писали бы вы все совсем другое....двойные стандарты в действии.. Акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" відбулася під час зустрічі Тимошенко з виборцями в Києві - Цензор.НЕТ 5050
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Кто еще о себе не заявил на митингах ЮВТ? Шикуйсь.Реклама- не прогадаешь!А главное бабульки од соевой банды наколядуешь!
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Та ні. Бабульки всі як одна повелися на солодкі речі Тимошенко...
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Реально Порошенко в пролёте .сколько общаюсь с людьми Украинский Народ против корупционных шлюх и грабительских тарифов .
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Почему вы решили, что завсегдатаи пивной на окраине Твери это украинский народ?
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если и проводить дебаты,то с Зеленским или Гриценко,но не с аутсайдером Порошенко
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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