 "Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в группе в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?"
"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?
Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали.
Такова свобода слова в Украине. Перед выборами, когда кандидаты больше всего волнуются за свои рейтинги и репутацию.
Хотите еще поговорить о том, что инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" направлена на то, чтобы уничтожить репутацию Порошенко? Почему бы гаранту просто не ответить на вопрос, когда двое его однопартийцев будут отправлены на политическую свалку? Почему бы просто не избавиться от людей, которые, собственно и портят его репутацию?
Все просто - обвинять активистов в провокациях, перекладывать ответственность на политических оппонентов, рассказывать, почему дело трудно сдвинуть с места легче, чем наконец начать что-то делать", - сказано в сообщении.
А будь я начайником твоей охраны , еще бы и кости переломал )
Методы одинаковые, кагэбэшные, и замашки наполеоновские, тьфу
Хочешь подискутировать давай факты пообщаемся а бросатся дерьмом только по фамилии ну очень примитивно
Который давеча самовыдвинулся через задний проход.
>>>>Самовисуванець через задній прохід жирує на крові Українців останні дні.
"Я цілковито з тобою згіден. Вальцман у казанах злив підлогу патріотів і комбата Насіння, нарід голодує, і світу на Донбасі немає.. пора на третій майдан, вбивати цю жидівську троянду"
Спасибо, что не "высечь"..
Задолбал
А коли якийсь інший прокурор зливає чергову справу проти чергового корумпованого чинуші, то все - маланець і агент Ізраїлю. В кишені тримає мацу а під роззолоченою прокурорською кепочкою напевно кіпа і пейси, згорнуті в клубочок, щоб не світитися перед гоями.
А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а Украине даже не захотел поставить стрелковое оружие чтобы не злить *****.
посадити на бутилку розстрілятизаборонити.
вот и пожалуйте, проваливайте
Происходит то, о чём я уже давно говорил - построение маленькой копии авторитарного кацапстана..со всеми сопутствующими атрибутами..
Причем это стало понятно уже сразу после зачистки Шустера и разнузданного лая дворцовых и шавок на жаловании. Воющих оды безальтернатывному
Такой, что вы даже не узнаете из официальных СМИ, что такое было... И подобных активистов на месте отпускать не будут...