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Все про:Порошенко (16305) Гандзюк (191)

 "Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон. ФОТО

Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали развернуть плакат и задать президенту вопрос по поводу заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в группе в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?"

"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?

Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали.

Такова свобода слова в Украине. Перед выборами, когда кандидаты больше всего волнуются за свои рейтинги и репутацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы". ФОТО

Хотите еще поговорить о том, что инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" направлена ​​на то, чтобы уничтожить репутацию Порошенко? Почему бы гаранту просто не ответить на вопрос, когда двое его однопартийцев будут отправлены на политическую свалку? Почему бы просто не избавиться от людей, которые, собственно и портят его репутацию?

Все просто - обвинять активистов в провокациях, перекладывать ответственность на политических оппонентов, рассказывать, почему дело трудно сдвинуть с места легче, чем наконец начать что-то делать", - сказано в сообщении.

Кто заказал Гандзюк?: Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон 01
Кто заказал Гандзюк?: Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон 02

Кто заказал Гандзюк?: Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон 03

Источник: https://censor.net.ua/p3110867
 
   
 Топ комментарии
 
Порох обычный вор без совести и чести.
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Добро пожаловать в рошению.
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пэтя=хуйло.
Методы одинаковые, кагэбэшные, и замашки наполеоновские, тьфу
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Порох обычный вор без совести и чести.
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хорошо если просто вор,а если причастен к гибели Гандзюк это уже совсем другой расклад
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рошен не просто причетний до нападів на активістів, він є замовником та політичним керівником мафії яка вбиває українських патріотів! Забули як він казав про цинічних Бандер, це слова які вирвались з підсвідомості очільника мафії в Україні!
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Так получилось,что в Украине при Порошенко в безопасности только Медведчук,Новинский и Труханов,а активисты и патриоты могут ждать только нож в подворотне
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Не,обычный вор,всё-таки и совесть и честь имеет и не украдёт у ребёнка или старика,инвалида или беременной женщины,так шо он не обычный,совсем не обычный..
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очень точное определение Порошенко,необычный вор,а проще мародер
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Мары украл - через 5 минут после иноагурации европейские зарплаты?
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та не победит ваш Порошенко,агент раскрыт,зря ваша лахта тут старается под прокси
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Наша Лахта в вашей только для прикрытия работает и только делает вид, что работает на паРашу, но ты нас не вычислишь, т.к. мы сидим рядом с тобой и великодуховно с тобой беседуем и сракально улыбаемся. Вот в данный момент, я не за упавшей "случайно" жвачкой наклонился, а показал тебе сракальную улыбку
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дважды номерная лена, я уже как-то тебе советовал, продублирую еще раз-ты этот свой горячечный бред расскажи своему психиатру, а нам здесь своей бредятиной мозги пудрить не надо.
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Вкл иди покакай ты уже завоняло ветку своим присутствием
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ВКЛ это тролль серун "Хто замовив Гандзюк?" Охорона на форумі Порошенка не дала активісту Виговському підняти плакат із прізвищами Рищука та Гордєєва і забрала у нього телефон - Цензор.НЕТ 9033Адепт Пети за деньги
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Та ладно. Была бы у тебя охрана , точно так бы поступила .
А будь я начайником твоей охраны , еще бы и кости переломал )
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...та в шоколадний патріархат.
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А про Тимошенко почему не пишешь, справедливый ты наш?
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Я справедливый.)))Смешно.Юля ваша парафия)))
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так у Юли их тоже не приняли...куда пожаловать -в лабунетию
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Украина очень сильно начала напоминать московию .Так же убивают самых активных, а потом с помощью ментов закрывают рот остальным небезразличным .Порошенко полностью копирует яныка и путина .
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**********.
Методы одинаковые, кагэбэшные, и замашки наполеоновские, тьфу
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петя и путя методы одинаковы на словах свобода демократия, а на деле у пути полный теранизм а здесь 5 лет не хватило до создания такой же системы еще надо пять лет довести дело до северорошении и будет праздник в их стране
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Не внук лы ты того генерала Власова который РОА руководил? Настоящий патриот был! Асвабаждал рабсию от большевиков и камуняк-великий был челавег!" "Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон - Цензор.НЕТ 5711
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Вы не первый задаете этот вопрос, так сразу определяются порохоботы и их уровень интеллекта а метод шоколадных политолог стравить по языку вере национальным признакам все так знакомо по соседней Рошении мыслить они не могут креативность ума не позволяет а зона серого вещества в мозгу признак совка ограничивает их выбор.
Хочешь подискутировать давай факты пообщаемся а бросатся дерьмом только по фамилии ну очень примитивно
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активисты на форуме косатой и на форуме Порошенко. Активистов много, за что они живут?
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Валентине еще столько много нужно написать про Тимошенко и похвалить Петю,не время про пальчики думать
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Вы, похоже, на космическом корабле, т.к. флаги у ника быстро меняются... Прокси сбоит?
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А как у этих космонавтов - у неё и Semen Semenich_а отключить?
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этот любитель шпилей не может прокси выключить,все с него смеяться будут "Хто замовив Гандзюк?" Охорона на форумі Порошенка не дала активісту Виговському підняти плакат із прізвищами Рищука та Гордєєва і забрала у нього телефон - Цензор.НЕТ 1602
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тебе что картошкой в голову на поле попали?Я то в Украине и флаг у меня украинский,а вот ты под кацапским сюда лезешь,заработать на шоколадку
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Ещё час назад ты не пролетал над Украиной и флаг у тебя был другой...
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у тебя галюны или просто брехло?Скрин в студию подтверждения твоей брехни
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Здесь все твои флажки, собранные вместе
"Хто замовив Гандзюк?" Охорона на форумі Порошенка не дала активісту Виговському підняти плакат із прізвищами Рищука та Гордєєва і забрала у нього телефон - Цензор.НЕТ 7868
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то есть подтвердить свои слова ,что у меня флаги менялись ты не можешь,ты даже не мужик,ты брехливая женщина,настоящий адепт Порошенко
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Ну, конечно, голубчик, ведь ты истинный мужик под женским ником. :D
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так оно сбрехало и слилось,как сольются после 31 марта
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Что флаги у ников у одних и тех же ников что-то часто меняются?
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скрин флагов в студию,брехло шоколадное
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И вот на хрена нам таке жиддя ещё на пять лет?
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Смотрел этот форум. Навеяло одновременно съезд кпсс и остапа понесло"Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон - Цензор.НЕТ 7950
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а головним комунякой став пАВЛИЧКО (НАЖАЛЬ)
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Чем от конкретно Юльконого отличался?
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Трудно нам будет избавится от рыгошоколадных . Гораздо трудней чем от овоща . Делятся опытом курвы .
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Похоже Аваков настроен против мальдивского а значит можем победить.
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А вот и козломордые со своими картинками всё больше под выборы подтягиваются.
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Опять лишь обещания? Картинки где твои? "Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон - Цензор.НЕТ 2093
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парашенко - гарант брехні, корупції, порушення прав українців
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Сколько там осталось ещё представителю Панамы в Украине ?
Который давеча самовыдвинулся через задний проход.
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После прочитанного вы хотите видеть Порошенко и его команду у руля государства? Я - нет!
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Хотел стать пэтя путиным а стал....ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...
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Якщо,цей активіст,без рішення суду призначив винуватих,несай сам і знімає їх з посад.
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Самовисуванець через задній прохід жирує на крові Українців останні дні.
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сьогодны що-в зрадоботыв не вихыдний день? Коври пилососьте,а не про порошенка думаэте! "Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон - Цензор.НЕТ 3787
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"Хто замовив Гандзюк?" Охорона на форумі Порошенка не дала активісту Виговському підняти плакат із прізвищами Рищука та Гордєєва і забрала у нього телефон - Цензор.НЕТ 6260 злой крот
>>>>Самовисуванець через задній прохід жирує на крові Українців останні дні.

"Я цілковито з тобою згіден. Вальцман у казанах злив підлогу патріотів і комбата Насіння, нарід голодує, і світу на Донбасі немає.. пора на третій майдан, вбивати цю жидівську троянду"
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І брати стовбури усіх калібрів з повними крамницями набоїв! В кого стовбурів ні - відчиняти цупку стрілянину з цибулі! Тільки так можна змінити державний будуй, бо вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна, що навіть володар лихих парфумів не надіслав би!
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"Гражданских -отсечь"
Спасибо, что не "высечь"..
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а может этот выговский гражданский? ну тогда всё по алгоритму.
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А по серьезному так реформы явно не завершены. Вот когда киоски рошен появятся в антарктике и антарктиде можно будет вздохнуть и переосмыслить "Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон - Цензор.НЕТ 3559
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А представляете - чтобы с ним сделали, если бы он поднял плакат "Хочу мира во всём мире и чтобы дети не болели!"...
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Покойника использовать в акциях, этим должны заниматься те кто обязан это делать.
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Батько-Гетьман за кожним днем стає все більш схожим на Путіна. Може дійсно проголосувати за Бєню, себто Зеленського, і ну його в баню? Якщо вже наш тупий народ вивів в топ двох олігархів і лівачку-популістку, то більше нічого не залишається, як голосувати за найменше зло з трьох.
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Сейчас поменяем одного маланца на другого.
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Шо за маланець? Може ви мали на увазі малайця? Але ж громадянин Малайзії не може бути президентом України. Це заборонено Конституцією.
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Ти не знаєш хто такі маланці? Це ті пі№ори, котрі мають паспорт Ізраїлю, а "харчуються" в Україні, при кориті.
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От уміють же наші люди перекладати провину з хворої голови на здорову. Якщо кум Петро, щирий друзяка та собутильник, влаштувався в прокуратуру і тепер їздить на Порш-Каєні, то здорово, молодець. Треба попросити щоб і мого синашу прилаштував.
А коли якийсь інший прокурор зливає чергову справу проти чергового корумпованого чинуші, то все - маланець і агент Ізраїлю. В кишені тримає мацу а під роззолоченою прокурорською кепочкою напевно кіпа і пейси, згорнуті в клубочок, щоб не світитися перед гоями.
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Катерина йшла на поправку, і перед самими виборами "раптово" гине. Допитати слід в першу чергу всіх цих "активістів".
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Интересно, кто-нибудь из кандидатов в президенты поставит вопрос о возбуждении уголовного дела против Кучмы за госизмену? Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, сыграл на руку Западу и подставил безопасность Украины. Какое право он имел это делать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а Украине даже не захотел поставить стрелковое оружие чтобы не злить *****.
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Просто ещё не время.Новых людей не подготовили на их места,да и выборы не за горами.Вдруг вернутся хозяева,а их собак на мыло пустили?Могут и обидется на новостарых,которые эти 5 лет страной руководили.И их рукожопых на мыло пустить.А сами понимаете,нужные люди нужны всем.Новостарым в случае прихода нового президента надо будет на местах оставить нужных всем людей.Короче замкнутый круг.А если учесть,что версия с русьськомировскими адептами основная,то вообще всё понятно.Много у нас посадили за то,что они рАссЕю со своим миром в Украину притянули и всячески на неё работают?А тех на кого пытаются спихнуть вину(версия с лесом),надо же как-то красиво за уши притянуть к этому делу.И желательно все концы о версии рашистского мира обрубить,а для этого надо ещё немножечко потянуть.Сколько тут осталось то до выборов.Да и чем дальше,тем меньше шанса найти виновных.Одно и то же.
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что это за активист? на чьи деньги "активистит"? пора уже всех этих "активистов", "антикоррупционеров" и другую нечисть, которой так не нравится жить в Украине, лишать гражданства и отправлять в парашу к их хозяину *****!!!!
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Правильно, лише ті активісти, які активістять за нашого Батька-Гетьмана, є справжніми активістами. Всіх інших активістів треба посадити на бутилку розстріляти заборонити.
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вам не нравится ?
вот и пожалуйте, проваливайте
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ось вам і ознаки авторитаризму.

Происходит то, о чём я уже давно говорил - построение маленькой копии авторитарного кацапстана..со всеми сопутствующими атрибутами..
Причем это стало понятно уже сразу после зачистки Шустера и разнузданного лая дворцовых и шавок на жаловании. Воющих оды безальтернатывному
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Приватная вечеринка. Такую музыку не заказывали.
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Николай Выговский не простой активист "Хто замовив Гандзюк?" Охорона на форумі Порошенка не дала активісту Виговському підняти плакат із прізвищами Рищука та Гордєєва і забрала у нього телефон - Цензор.НЕТ 2394. Он КООРДИНАТОР "Общественного движения ЧЕСНО". Кто может сказать, из каких источников финансируется этот "Центр"? Тогда сразу многое прояснится
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Вона прийде порядок наведе! "Хто замовив Гандзюк?" Охорона на форумі Порошенка не дала активісту Виговському підняти плакат із прізвищами Рищука та Гордєєва і забрала у нього телефон - Цензор.НЕТ 2194
Такой, что вы даже не узнаете из официальных СМИ, что такое было... И подобных активистов на месте отпускать не будут...
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Ага. Впереди ещё почти два месяца. С такими темпами, избиратели к выборам могут вынести кандидата и с "первого срока". "Хто замовив Гандзюк?" Охорона на форумі Порошенка не дала активісту Виговському підняти плакат із прізвищами Рищука та Гордєєва і забрала у нього телефон - Цензор.НЕТ 1968
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А же это чмо исчезло ВКЛ это мы,пошло на других ветках гадить,ГАДЯ потерялася
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Это старый соевый бот. Недалёкий. Из бульбандии. Не обращайте внимания. Просто отправляйте в спам.
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в добрый путь уважаемый ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ!!! ты честь и совесть украинской нации, моральный авторитет!! народ Украины тебя не подведет!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!
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Я думаю Порошенка уже надо выносить. А выборы уже проведём без него.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон. ФОТО
 
 
 
 
 
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