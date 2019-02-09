 Многолетний личный охранник Коломойского сопровождал Зеленского во Львове, - журналист Ткач. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналист Михаил Ткач.

"Многолетний личный охранник Игоря Коломойского в Украине теперь похоже стал телохранителем кандидата в президенты Владимира Зеленского", - написал журналист.

Он добавил, что обратил на этот факт внимание на видео перепалки Зеленского с камуфляжниками.

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В качестве доказательств Ткач прикрепил скриншоты, где тот же охранник сопровождает Коломойского.

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