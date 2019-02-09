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 Многолетний личный охранник Коломойского сопровождал Зеленского во Львове, - журналист Ткач. ФОТО

Кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во Львове сопровождал охранник, который до этого сопровождал олигарха Игоря Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналист Михаил Ткач.

"Многолетний личный охранник Игоря Коломойского в Украине теперь похоже стал телохранителем кандидата в президенты Владимира Зеленского", - написал журналист.

Он добавил, что обратил на этот факт внимание на видео перепалки Зеленского с камуфляжниками.

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В качестве доказательств Ткач прикрепил скриншоты, где тот же охранник сопровождает Коломойского.

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Источник: https://censor.net.ua/p3110847
 
   
 Топ комментарии
 
Хто б сумнівався...
А ось "Многолетний личный фсбэшный охранник Януковича сопровождал Порошенко "
Многолетний личный охранник Коломойского сопровождал Зеленского во Львове, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 8827
Ну і чьо ?????? Нормально ! В Україні живем.....
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Это фигня! Вот другой честный и небрехливый назначил своего охранника целым министром обороны и командиром парада в Севастополе!
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то давайте писати правду. многолєтний охраннік януковича сопровождає порошенка. чи може щось не так? Многолетний личный охранник Коломойского сопровождал Зеленского во Львове, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 63
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Это характеризует кандидата в президенты определенным образом. Вы считаете президент лжец это норма? Я нет.
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Это тот Зеленский, который никогда не врет и не имеет отношения к Кломойскому?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМноголетний личный охранник Коломойского сопровождал Зеленского во Львове, - журналист Ткач. ФОТО
 
 
 
 
 
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