 Многолетний личный охранник Коломойского сопровождал Зеленского во Львове, - журналист Ткач. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналист Михаил Ткач.
"Многолетний личный охранник Игоря Коломойского в Украине теперь похоже стал телохранителем кандидата в президенты Владимира Зеленского", - написал журналист.
Он добавил, что обратил на этот факт внимание на видео перепалки Зеленского с камуфляжниками.
В качестве доказательств Ткач прикрепил скриншоты, где тот же охранник сопровождает Коломойского.
А ось "Многолетний личный фсбэшный охранник Януковича сопровождал Порошенко "
Ну і чьо ?????? Нормально ! В Україні живем.....