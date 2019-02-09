 Украинская делегация в ПАСЕ провела "откровенный разговор" с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке член делегации, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.
Геращенко отметила: "Очень откровенный разговор, который вышел вышел за рамки определенного протоколом времени на час.
Наша делегация обозначила все наиболее серьезные проблемы, в первую очередь продолжения агрессивной политики Российской Федерации в Украине и в мире. Неадекватность РФ разрушает и институт СЕ. Обменялись мнениями по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, проблеме освобождения заложников.
Особое внимание уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива. Мы ожидаем от партнеров введение "Азовского пакета санкций" против РФ.
Говорили и о политических рисках "Северного потока- 2". Спасибо всем коллегам".
"Европа, можем повторить".
... "откровенный разговор" с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы. "
Так и представилось как бельгиец пристает к главе генсека...
да еще и с ФОТО...