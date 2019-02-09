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 Политика Украины
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 Украинская делегация в ПАСЕ провела "откровенный разговор" с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы. ФОТО

Украинская делегация в ПАСЕ встретилась с вице-премьер-министром Бельгии, министром иностранных дел Дидье Рейндерсо. Он является одним из реальных претендентов на пост Генсека СЕ после окончания каденции Янгланд. Выборы состоятся уже летом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке член делегации, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Геращенко отметила: "Очень откровенный разговор, который вышел вышел за рамки определенного протоколом времени на час.

Наша делегация обозначила все наиболее серьезные проблемы, в первую очередь продолжения агрессивной политики Российской Федерации в Украине и в мире. Неадекватность РФ разрушает и институт СЕ. Обменялись мнениями по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, проблеме освобождения заложников.

Особое внимание уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива. Мы ожидаем от партнеров введение "Азовского пакета санкций" против РФ.

Говорили и о политических рисках "Северного потока- 2". Спасибо всем коллегам". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы должен вернуть России взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ, - председатель Госдумы Володин

Украинская делегация в ПАСЕ провела откровенный разговор с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы 01
Украинская делегация в ПАСЕ провела откровенный разговор с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы 02

Источник: https://censor.net.ua/p3110826
 
   
 Топ комментарии
 
Да вы шо,когда овощ бекал мекал в ес,почему то петя его министр не возмущался совсем,и когда овощ назначил министром мо и сбу кацапов,тот же министр петя не возмущался почему то.Понимаю,скрывал свой патриотизм до последнего)))
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Овощ бекает мекает досих пор .... и если вы не заметили то всегда исполнял указания КРЕМЛЯ - при чём досихпор .... то при чём тут Порох ???
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Да вы шо,когда овощ бекал мекал в ес,почему то петя его министр не возмущался совсем,и когда овощ назначил министром мо и сбу кацапов,тот же министр петя не возмущался почему то.Понимаю,скрывал свой патриотизм до последнего)))
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Есть пламенные речи петря ляксеича(министра при овоще) против назначения парашенских министров мо и мвд?Выкладывайте не стесняйтесь.
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Овощ бекает мекает досих пор .... и если вы не заметили то всегда исполнял указания КРЕМЛЯ - при чём досихпор .... то при чём тут Порох ???
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Європа завжди була різною та кожна європейська країна враховувала лише власні інтереси. Саме на різні інтереси країн Європи розраховує росія, бо при наявності загроз із її боку Німеччина і Франція погодилися на ПП2. Потім прийде розуміння недалекоглядним і цього кроку, але прийдеться всім дуже дорого заплатить.
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Ну и наивная рожа у этого Дидье и почти всех "дидье" в ПАСЕ. Посетила такая мысль. Скорее, не Украине нужна Европа, а наоборот, чтобы спасти этих ягнят от гибели. Их надо мордой в дерьмо окунать, чтобы они поняли, что такое дерьмо, пока не поздно.
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Обожаю иногда формулировочки Цензора...
... "откровенный разговор" с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы. "
Так и представилось как бельгиец пристает к главе генсека...
да еще и с ФОТО...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинская делегация в ПАСЕ провела "откровенный разговор" с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы. ФОТО
 
 
 
 
 
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