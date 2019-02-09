 Украинская делегация в ПАСЕ провела "откровенный разговор" с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке член делегации, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Геращенко отметила: "Очень откровенный разговор, который вышел вышел за рамки определенного протоколом времени на час.

Наша делегация обозначила все наиболее серьезные проблемы, в первую очередь продолжения агрессивной политики Российской Федерации в Украине и в мире. Неадекватность РФ разрушает и институт СЕ. Обменялись мнениями по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, проблеме освобождения заложников.

Особое внимание уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива. Мы ожидаем от партнеров введение "Азовского пакета санкций" против РФ.

Говорили и о политических рисках "Северного потока- 2". Спасибо всем коллегам".

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