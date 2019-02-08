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 Приход в исторической церкви-крепости XV века на Хмельнитчине перешел в ПЦУ. ФОТО

В Хмельницкой области к Православной церкви Украины перешел храм Свято-Покровской церкви-крепости ХV века, которая расположена в селе Сутковцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом митрополит Антоний (Махота) сообщил в Фейсбуке.

Отмечается, что переход прихода из Московского патриархата в Православной церкви Украины состоялся 7 февраля.

Также митрополит Антоний дал краткую историческую справку.

"Изначально Покровская церковь-крепость в Сутковцах была сооружена как оборонительное сооружение, потому что село стояло на Кучманском пути, привычному маршруту набегов татар на Подолье. В 1476 году крепость перестроили под церковь с устройством в первом ярусе кирпичного свода на нервюрах и готических щипцов над вторым ярусом центрального пространства ".

Кроме того священнослужитель написал, что в XVI веке стены первого яруса были расписаны фресковой живописью, фрагменты которой сохранились и по сей день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть приходов на Хмельнитчине перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Приход в исторической церкви-крепости XV века на Хмельнитчине перешел в ПЦУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3110821
 
   
 Топ комментарии
 
на одно кубло мокшанского сатаната стало меньше на территории НЕНЬКИ!)
То э ДОБРЕ!!!
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тим паче що церква з 15 ст. ніякого відношення до московії не мала
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на одно кубло мокшанского сатаната стало меньше на территории НЕНЬКИ!)
То э ДОБРЕ!!!
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тим паче що церква з 15 ст. ніякого відношення до московії не мала
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Как вдало и красиво построена! Намолены такие места сильно. Там и БОГ и ВЕРА! Там джипаки лакированые не ездят. Ведь к церкви идут и к БОГУ!
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Мне нравится на карте смотреть,как из Киева во все стороны Украины расползается зеленый цвет,обозначающий очередную церковь перешедшую в УПЦ.При этом,красные точки(МП)ичезают с карты.Их просто накрывает зеленой волной!
Скоро весна,подумала я,глядя на ещё один появившийся островок из зеленых точек.Романтика!
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А афонские монахи ПЦУ не признают...и запретили Эпифанию приезжать на Афон...
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брехня, пригожинский опарыш, смени методичку
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Сьогодні вранці, 8 лютого 2019 р., представники ПЦУ вперше у своїй історії відслужили Божественну Літургію на Афоні.

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/ocu/74636/
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Впервые слышу про такое красивое и при том историческое место. Почему Украине не умеет популяризовать то что имеет???
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Завітай до Кам"янця-Подільського в Старе місто. Там Стара фортеця. Є на що подивитись.
Парафія в історичній церкві-фортеці XV століття на Хмельниччині перейшла в ПЦУ - Цензор.НЕТ 3855
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та донька хай ще трохи підросте..хочемо поїхати і у Кам"янець-Подільський і Хотинську фортецю подивитися і у Львів
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Сейчас война, как бы не до того, но все-таки делается много.

А когда Украиной мокшане правили, так оно им надо было?
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хочется все больше и больше переходов! а то все как-то поволі....
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головне що процес пішов.. до того ж якщо глянути не за парафіями, а за парафіянами, то прихильникив мокшанської секти з 2014 року значно поменшало
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Шана Українцям християнам ,
πУйловЬй рай кaЦапотварям.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПриход в исторической церкви-крепости XV века на Хмельнитчине перешел в ПЦУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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