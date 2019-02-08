 Приход в исторической церкви-крепости XV века на Хмельнитчине перешел в ПЦУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом митрополит Антоний (Махота) сообщил в Фейсбуке.

Отмечается, что переход прихода из Московского патриархата в Православной церкви Украины состоялся 7 февраля.

Также митрополит Антоний дал краткую историческую справку.

"Изначально Покровская церковь-крепость в Сутковцах была сооружена как оборонительное сооружение, потому что село стояло на Кучманском пути, привычному маршруту набегов татар на Подолье. В 1476 году крепость перестроили под церковь с устройством в первом ярусе кирпичного свода на нервюрах и готических щипцов над вторым ярусом центрального пространства ".

Кроме того священнослужитель написал, что в XVI веке стены первого яруса были расписаны фресковой живописью, фрагменты которой сохранились и по сей день.

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