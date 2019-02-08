 Торговцы взрывчаткой задержаны на Житомирщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что четверо жителей Малина скупали для перепродажи незаконно вывезенное из района проведения ООС оружие, боеприпасы, взрывчатку и средства детонации. "Товар" злоумышленники сбывали представителям местного криминалитета.

Правоохранители задержали организатора группировки в Малине при попытке продажи тротиловой шашки весом 200 граммов, средств детонации и боевых патронов. Ранее сотрудники СБУ задокументировали реализацию фигурантом дела почти 200 патронов калибра 7,62 мм. Впоследствии были задержаны трое его сообщников.

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В ходе санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили 2 единицы незарегистрированного короткоствольного оружия, 12 тротиловых шашек общим весом почти килограмм, 5 переработанных артиллерийских снарядов с взрывателями-детонаторами к ним, которые в собранном виде составляют фугасный снаряд, патроны различного калибра, а также значительную сумму наличных.





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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения