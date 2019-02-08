 Командующий Сухопутных войск США в Европе Каволли ознакомился с работой Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ходе визита генерал-лейтенант Каволли ознакомился с ходом развития социально-бытовой инфраструктуры Старицкого гарнизона, посетил учебный комплекс "Бой в урбанизированной местности" и другие объекты учебной материально-технической базы, пообщался с инструкторско-преподавательским составом МЦМБ.

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Командующий Сухопутных войск США в Европе отметил, что далеко не каждая страна НАТО может позволить себе такие объемы подготовки подразделений, на которые способен Центр.

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Также в ходе визита были обсуждены дальнейшие шаги развития МЦМБ, в частности углубление двустороннего сотрудничества между МЦМБ и 7 командованием по подготовке СВ США в Европе, которая дислоцируется в немецком Графенвере.