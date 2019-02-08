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 Командующий Сухопутных войск США в Европе Каволли ознакомился с работой Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 февраля, Международный центр миротворчества и безопасности и 184-й учебный центр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного посетила делегация Вооруженных сил США во главе с командующим Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенантом Кристофером Каволли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Командующий Сухопутных войск США в Европе Каволли ознакомился с работой Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине 01

В ходе визита генерал-лейтенант Каволли ознакомился с ходом развития социально-бытовой инфраструктуры Старицкого гарнизона, посетил учебный комплекс "Бой в урбанизированной местности" и другие объекты учебной материально-технической базы, пообщался с инструкторско-преподавательским составом МЦМБ.

Командующий Сухопутных войск США в Европе Каволли ознакомился с работой Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине 02

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Командующий Сухопутных войск США в Европе Каволли ознакомился с работой Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине 03

Командующий Сухопутных войск США в Европе отметил, что далеко не каждая страна НАТО может позволить себе такие объемы подготовки подразделений, на которые способен Центр.

Командующий Сухопутных войск США в Европе Каволли ознакомился с работой Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине 04

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Командующий Сухопутных войск США в Европе Каволли ознакомился с работой Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине 05

Также в ходе визита были обсуждены дальнейшие шаги развития МЦМБ, в частности углубление двустороннего сотрудничества между МЦМБ и 7 командованием по подготовке СВ США в Европе, которая дислоцируется в немецком Графенвере.

Источник: https://censor.net.ua/p3110816
 
   
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ну а 4 ракеты и 4 попадание разве не покозатель, как сегодня помню один однокурсник (теперь генерал в штабе НАТО) смеялса над рускими - они гордятся, что онибыстрее бегжит, как он сказал, это да, но мы не собираемся бежать и в важнее всего другово контроль в боевой обстоновке - вот те 4 ракеты доказали правдивость его слов.
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американцы хватит по парадам ходить давай освобождай украину от агрессора.....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКомандующий Сухопутных войск США в Европе Каволли ознакомился с работой Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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