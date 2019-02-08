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 В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

На киевском заводе "Кузня на Рыбальском" состоялась церемония закладки двух боевых катеров для Военно-Морских Сил ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 01

8 февраля по заказу Министерства обороны Украины заложены бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503.

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экипажи катеров типа Island завершили второй этап подготовки, - ВМС

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 03
В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 04

"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - отметил командующий национальными ВМС адмирал Игорь Воронченко.

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 05

Также читайте: План достройки военного корвета для усиления ВМС уже разработан, - "Укроборонпром"

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 06

Источник: https://censor.net.ua/p3110809
 
   
 Топ комментарии
 
аби знову їх віддати без жодного пострілу - нові подарунки для хуйла ... перемога !
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Браво!Браво!Никогда за свои 53 лет я не знал что столицей кораблестроения Укнаины является Киев.Или возможно заложили строительство такового что можно перенести на руках?Типа класса прогулочных катеров по цене боевых субмарин.
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А впрочем событие конечно не ординарное
Два катера это же мощь Украинского Флота,
Белорусов может только гордиться вами, держитеся брацця.
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И главное, все сделано хитро. Теперь шоколадного жулика и не упрекнешь, что он на своем заводе производит бесполезные катера. Теперь ведь завод формально принадлежит Тигипке, а не Порошенке. Жулики, они и есть жулики.
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5-7 лямов за 50 тонный катер..вьетнам делает 400тонные Лани за миллион, у нас лани будут стоить 50 лямов без вооружения. Меценат херов. И как можно по 2 таких эмбриона делать пол года?! Танк будет того же веса, но сложнее на порядки, их штамповали тысячами. Им там что тяжело нанять дополнительную смену.
Нахера такое делать если дешевле и быстрее купить судно во вьетнаме и его дооснастить, рукожопы вы?!
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Про американські корвети вже ніхто не згадує. А навіщо? На них ні долара не вкрадеш, там все прозоро. А за ці можна взяти в 100разів більше в бюджеті, ніж вони коштують і фіг хто буде відповідати. Потім американські стануть в строй через місяць і будуть заважати Шпигуну зливати весь Південь країни пуйлу. А ці ще не факт, що взагалі будуть добудовані.
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А два катера береговой охраны которые США отдали Украине еще в 2014 уже забрали?
У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 1511
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Репаний совок... ЦЕРЕМОНІЯ закладки... Я про таке читав у газеті "Правда" 40 років тому...

Ці паразити просто хворі. Можливо введуть політінформацію... Тягнуть країну назад.
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Эти два соевый гидрант тоже даром подарит паРаше?Или еще и доплатит какцапам?
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https://www.facebook.com/1887572521533767/videos/144852213107930/

Командир з.ч. УПА з Арізони про лідерів, суспільство, і вибори...
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Главное чтобы не в ломбард закладывали
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Наверное из-за скромности в новости не указан владелец частного заводика «Кузня на Рыбальском». Кому эфемерная церемония, а кому - живая копейка, каждому - своё. Помнится, была какая-то возня с этим заводиком и Тошнотворным Порош(ен)ком. Неужели Гавнокомандующий колошматит бабло на подчиненном ему флоте?
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Судьбоносное событие. Два новых танка тоже будут с помпой закладывать?
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Два, этих катера, серьезно изменят соотношенике военных сил, в Черноморье. Порошенко - гроза морей. Кстати, один из катеров, надо так и назвать - "гЮрза морей"., ну, а второй - "автоКЕФАЛЬ""
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Дембельський бенефіс Петра Олексійовича...
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обещали заложить большой ракетный катер а заложили два малых . десантный и артиллерийский . как по мне ни хрена не адекватная замена У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 407
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габариты ПУ . РЛС и прочего оборудования известны .. что мешает начать строительство катеров . пока будут строить . потом некоторое время могут послужить как чисто артиллерийские . а уже после принятия на вооружение Нептуна установить основное вооружение

за границей частенько так и делают
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Да нам не столько катера нужны, сколько крылатые ракеты
Достаточно разместить их на мобильных передвижных комплексах вдоль побережья
У них дальность на пол черного моря
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Не всё так просто. Нужен залп минимум десятка "Нептунов", чтобы гарантировано потопить кацапский фрегат, а главное - нужно знать куда стрелять.
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что бы сделать Макарова или Эссена большим плавучим костром достаточно и одного Нептуна . но запускать нужно несколько . 1-2 собьют . 1-2 отведут средства РЭБ
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Про то и речь. Боюсь собьют больше. Всё же это аналог довольно простой дозвуковой Х-35. О возможностях ракеты на согласованные действия в группе "Луч" пока даже не говорит.
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наша песня хороша начинай сначала У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 4802

даже не хочу продолжать прения . скажу одно .ПКРК берегового базирования это хорошо . они тоже нужны но они ни как не могут заменить корабль
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МРК построить 2 месяца
Перечисли денег ЧСЗ или 61-й через два месяца будет корпус готовый
Туда поставят ГТУ сделанную на Машпроекте и будет тебе МРК
Только вот без ракет это такое же беспонтовая лушпайка как и Гюрза или как крейсер Украина без вулкана.
Не знаю какая стратегия у Минобороны, думаю пока не готовы нептуны деньги направляют в более приоритетные направления. Потом скорее всего будут ставить нептун на мобильные комплексы, а потом уже будут строить под них корабли и катера
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да ладно два месяца . а че не две недели ? в наших реалиях год не меньше . а если будет строить завод Новинского то могут и не доделать никогда

без ракет . Лань или Веспа это такая же бесполезная "лушпайка " которую держат москали в Каркинитском заливе . и под прикрытием которой воруют песок в наших терводах . а мы с этой " лушпайкой" ничего сделать не можем

вы вообще знаете что военные корабли это не только ракетные фрегаты и корветы ? это еще до хрена разных классов . и далеко не все они имеют ударное ракетное вооружение . и при этом при всем у них есть свое место в современных ВМС
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Я знаю, что ты ни хрена в этом не понимаешь и пишешь какую-то чепушню
У кацапов Лань...Веспа...
Ты знаешь что такое Лань, где его спроектировали, что у него за вооружение по проекту и где он сейчас ходит? У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 5820
Еще один судостроитель, пиши лучше о котиках, реально тебе говорю
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мне интересно в США тоже корабли с самолёты для армии и флота с оркестром строить начинают? Представляю компанию Боинг. Там бы музыка не прекращалась.
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Потужно. А когда-то на этой земле выпускали линейные корабли и авианосцы.
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Этими артиллерийскими речными катерками Гюрза с дырявой броней, которые составляют основу "москитный флота", ВМСУ не смогут адекватно противодействовать Черноморскому флоту РФ, в составе которого есть новые надводные, подводные и воздушные ракетные платформы.
В нынешней ситуации Украине было бы логично строить флот или купить, если сами пока не можем, состоящий из кораблей класса Корвет, фрегат (или ракетных катеров класса Лань), которые могли бы обеспечить активную оборону или ограничены наступательные действия, например, прикрытие десантной операции; патрульных кораблей для защиты экономической зоны!
В любом случае необходимо присутствие боевых кораблей в исключительной морской экономической зоне, иначе с 24 миль она сократится до 12 или еще меньше. Если у нас и там не будут стоять корабли, то и эта зона сократится. И такая тенденция намечается в черном море.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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