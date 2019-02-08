 В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.
8 февраля по заказу Министерства обороны Украины заложены бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503.
"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - отметил командующий национальными ВМС адмирал Игорь Воронченко.
Два катера это же мощь Украинского Флота,
Белорусов может только гордиться вами, держитеся брацця.
Нахера такое делать если дешевле и быстрее купить судно во вьетнаме и его дооснастить, рукожопы вы?!
Ці паразити просто хворі. Можливо введуть політінформацію... Тягнуть країну назад.
Командир з.ч. УПА з Арізони про лідерів, суспільство, і вибори...
за границей частенько так и делают
Достаточно разместить их на мобильных передвижных комплексах вдоль побережья
У них дальность на пол черного моря
даже не хочу продолжать прения . скажу одно .ПКРК берегового базирования это хорошо . они тоже нужны но они ни как не могут заменить корабль
Перечисли денег ЧСЗ или 61-й через два месяца будет корпус готовый
Туда поставят ГТУ сделанную на Машпроекте и будет тебе МРК
Только вот без ракет это такое же беспонтовая лушпайка как и Гюрза или как крейсер Украина без вулкана.
Не знаю какая стратегия у Минобороны, думаю пока не готовы нептуны деньги направляют в более приоритетные направления. Потом скорее всего будут ставить нептун на мобильные комплексы, а потом уже будут строить под них корабли и катера
без ракет . Лань или Веспа это такая же бесполезная "лушпайка " которую держат москали в Каркинитском заливе . и под прикрытием которой воруют песок в наших терводах . а мы с этой " лушпайкой" ничего сделать не можем
вы вообще знаете что военные корабли это не только ракетные фрегаты и корветы ? это еще до хрена разных классов . и далеко не все они имеют ударное ракетное вооружение . и при этом при всем у них есть свое место в современных ВМС
У кацапов Лань...Веспа...
Ты знаешь что такое Лань, где его спроектировали, что у него за вооружение по проекту и где он сейчас ходит?
Еще один судостроитель, пиши лучше о котиках, реально тебе говорю
В нынешней ситуации Украине было бы логично строить флот или купить, если сами пока не можем, состоящий из кораблей класса Корвет, фрегат (или ракетных катеров класса Лань), которые могли бы обеспечить активную оборону или ограничены наступательные действия, например, прикрытие десантной операции; патрульных кораблей для защиты экономической зоны!
В любом случае необходимо присутствие боевых кораблей в исключительной морской экономической зоне, иначе с 24 миль она сократится до 12 или еще меньше. Если у нас и там не будут стоять корабли, то и эта зона сократится. И такая тенденция намечается в черном море.