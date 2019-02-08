 В Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.
8 февраля по заказу Министерства обороны Украины заложены бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503.
"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - отметил командующий национальных ВМС адмирал Игорь Воронченко.
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По цене твоей жёппы по гарантированному заказу
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ты лучше ответь на вопрос-кто собственник николаевского завода.и какие у него долги.
Стыдно,но у нас всетаки полицейская страна,а демократией,свободой слова и свободой выбора и не пахнет так как НацГвардия даже запах свободы подавит.
Этот завод погиб в момент распада СССР (ибо тогда у него пропал и смысл существования, и возможность продолжать работать). Дальше была только агония.
Представьте себе "церемонию закладки трактора" на ХТЗ или "церемонию закладки танка" или "БТР" на заводах Харькова. Представляете? Я вот не представляю, военный заказ обычно выполняют тайно и даже открывают уголовные дела за разглашение военной информации.
И команды для этих катеров искать не нужно будет...
1) кто будет заказывать на нём корабли? При том те корабли для которых он создан - минимум корветы, а лучше крейсеры или авианосцы. При том в том количестве - чтоб окупить его работу (чтоб одновременно строилось несколько)?
2) откуда брать те агрегаты которые не делает Украина? (а их там как бы не больше 50%)?
Надеюсь новый президент, а не предыдущий мародёр, что для страны начнёт наконец-то делать полезное и нужное. А не воровать и грабить, прикрываясь пустомелием и болтовнёй.
Ааа Пятница развратница.
Шютка, а *********?
чи шо то за пузани? рева-розенко-муженко?
Но шоколадные жулики никогда не останавливаются на достигнутом. Надо произвести еще два бесполезных катера. Деньги нужны на предвыборную кампанию.
да потому шо там шины с майдана по бортам развешаны,недолугие
Два катера это же мощь Украинского Флота,
Белорусов может только гордиться вами, держитеся брацця.