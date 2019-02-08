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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

На киевском заводе "Кузня на Рыбальском" состоялась церемония закладки двух боевых катеров для Военно-Морских Сил ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.

В Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины 01

8 февраля по заказу Министерства обороны Украины заложены бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503.

В Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экипажи катеров типа Island завершили второй этап подготовки, - ВМС

В Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины 03
В Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины 04

"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - отметил командующий национальных ВМС адмирал Игорь Воронченко.

В Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины 05

Также читайте: План достройки военного корвета для усиления ВМС уже разработан, - "Укроборонпром"

В Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины 06

Источник: https://censor.net.ua/p3110809
 
   
 Топ комментарии
 
аби знову їх віддати без жодного пострілу - нові подарунки для хуйла ... перемога !
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ну у тебя и рожа, ты завязывай уже В Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4471
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- їхній мінстець , через місяць-два , взагалі ліквідують - доведеться їм нову роботу шукати ... звісно вони всі напружені
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петины мечты
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Гыг, тебе не кажется, что такая обалденная помпезность тянет на 100%-ую закладку, как минимум двух авианосцев на 150 палубных истребителей и штурмовиков? Вполне возможно и больше.
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помпезность,зрада-это когда в обычном посте необоснованно используешь супержирный шрифт...следующая стадия-это капслок+ жирный шрифт. У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 3635.
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ну так попроси обновленную У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 5387.выглядишь непрезентабельно
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Так вкрадено буде саме стільки. Ніхто ж не каже, скільки вони нам будуть коштувати
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Играют дудки,все фотографируют,пыль в глаза,совдеповская сущность
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Да не все нормально. Тигипкины катера кацапам уж даром отдавать не будут...
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Дві галери з рабами. Рускаязичними, в трусіках.
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аби знову їх віддати без жодного пострілу - нові подарунки для ***** ... перемога !
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это такая схема Порошенко строит катера за народные деньги и посылает их в плен к врагу и денег нет и катеров нет
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Насчет катеров согласен. Деньги Петя гибрид получил и за катера и кинув бюджет прт продаже кузнт. У него все в шоколаде.
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це парашєнка передає на отвєтствєнное храненіє.
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и буксир нужно для полного комплекта...
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катера так заводятся...это арматы с буксира У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 92
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Понятное дело. Отдали кацапам два катера по цене крейсера, теперь отдав тигтпку кузню концы в воду. Теперь можно и новые строить. Кто бы купил это барахло без гарантированных заказов..
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"по цене крейсера"
По цене твоей жёппы по гарантированному заказу
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завод 51 коммунара в Николаеве практически полностью разграблен

У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 8488
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Да хоть 600001-го - чем больше сдохнет, тем лучше.
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ну да...а виновен не "**** православная"новинский-а тот,кто его так назвал...
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Порошенко прикрывает Новинского весь свой срок,как и Медведчука
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ты мне свои фантазии не гони...фиг его знает,какими препаратами ты пользуешься У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 7289.
ты лучше ответь на вопрос-кто собственник николаевского завода.и какие у него долги.
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ты у нас совсем глупенькая?Навеное блондинка У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 1068Новинский и Медведчук при Порошенко не сидят,а гуляют и вредят Украине,как и такие купленные ,как ты с подружками
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ты шо уже слилась дорогуша?Так что там с Новинскими и Медведчуком,Петя дальше дружить с ними будет?
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А хто ж розграбував і здав все на брухт?
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Эффективные они будут если будут ракеты на них,а не пулеметы
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Ракет не.будет. По южмашу экскурсии водят, ракеты клепать некому.....
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Ну так это каждый год по 2 катерка закладывают, а нужно закладывать Лани под Нептуны.
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А на спецодежде до сих пор логотип ЛК - ленинская кузня, видимо хороший запас сделали.
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А Вы заметили что все что делается в Украине это делается для МВС,а для ВСУ как всегда нехватает денег.
Стыдно,но у нас всетаки полицейская страна,а демократией,свободой слова и свободой выбора и не пахнет так как НацГвардия даже запах свободы подавит.
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Чья эта "кузня" всем известно...Николаевские верфи порезали на метал и камнем в прорубь.Идиотизм.
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не идиотизм,а спланированная диверсия
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Так вроде продал уже Петя Тигибко, если не брешут конечно.
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Рынок есть рынок. Своё диктует. Прочитайте за корпорацию *Нибулон* что в Николаеве.
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Что Николаеву с тех катерков? Тамошний завод строился для создания крейсеров и авианосцев. К тому же он только строил корпуса и собирал в них агрегаты с других заводов, многие из которых были не в Украине. Всё равно что на тепловозном заводе делать игрушечные паровозики.

Этот завод погиб в момент распада СССР (ибо тогда у него пропал и смысл существования, и возможность продолжать работать). Дальше была только агония. У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 8416
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весь твой пост набор бреда,во первых нет ограничений по строительству судов по дедвейту,во вторых какой именно завол ты имел ввиду? Если николаевский судостроительный завод строил суда с 1788 года и там был полный замкнутый цикл строительства судов,учи матчасть
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Миколаївські розраховані на великі кораблі, а це так, пшик.
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мда... такого я не припомню. "Церемония закладки катеров" на предприятии президента за средства госбюджета, процентов 50 из которых будет распилена, подается как победа и освещается СМИ. Предоплату перечислили, вот что нужно освещать?
Представьте себе "церемонию закладки трактора" на ХТЗ или "церемонию закладки танка" или "БТР" на заводах Харькова. Представляете? Я вот не представляю, военный заказ обычно выполняют тайно и даже открывают уголовные дела за разглашение военной информации.
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передвиборчий піар освячений Томосом дозволяє все !
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когда их построят, то возможно к этому времени освободят наших героев-морячков...
И команды для этих катеров искать не нужно будет...
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Браво!Браво!Никогда за свои 53 лет я не знал что столицей кораблестроения Укнаины является Киев.Или возможно заложили строительство такового что можно перенести на руках?Типа класса прогулочных катеров по цене боевых субмарин.
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Поинтересуйтесь корпорацией Нибулон из Николаева. она давно уже.
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2 вопроса:

1) кто будет заказывать на нём корабли? При том те корабли для которых он создан - минимум корветы, а лучше крейсеры или авианосцы. При том в том количестве - чтоб окупить его работу (чтоб одновременно строилось несколько)?
2) откуда брать те агрегаты которые не делает Украина? (а их там как бы не больше 50%)?
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Да мне насрать кто, где и откуда что-то будет брать. Я не хочу, что бы мою страну и меня лично охраняли от российских ракетоносцев порохнявые баркасы и моторные лодки. НЕ ХОЧУ.
Надеюсь новый президент, а не предыдущий мародёр, что для страны начнёт наконец-то делать полезное и нужное. А не воровать и грабить, прикрываясь пустомелием и болтовнёй.
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Во блин уже хотел идти спать, а тут такое, снять Он.
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А у России спросили? Им именно такие надо?
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что бы не заморачиваться, умножили бы размеры катера на два, было бы уже что похоже на катер морского типа!!!!!!!!!!!
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Может мне кажется но почему-то вторая смена запаздывает.
Ааа Пятница развратница.
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Ну, на сверхурочные пошёл.
Шютка, а *********?
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а хто на фотках?! пап-тігіпка) є?
чи шо то за пузани? рева-розенко-муженко? У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 9047
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Шоколадные жулики никак не уймутся. Решили еще денег попилять. Чего стоят эти катера показал Керченский пролив. Кацапы выпустили по нашим катерам 1200 ракет, а нашим морякам ответить было нечем. Эти катера не имеют ракетного вооружения. Представьте себе как чувствовали себя наши моряки, когда на них кацапы устраивали сафари, а им ответить было нечем.

Но шоколадные жулики никогда не останавливаются на достигнутом. Надо произвести еще два бесполезных катера. Деньги нужны на предвыборную кампанию.
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За браконьерами на ставках будут гоняться. Уж там они рексу всем врагам понадают. Вальцман и ленточку там разрежет и автобусную остановку рядом откроет. Он это умеет. У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 1875
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по-меньше понтов и шоу... побольше водоплавающих
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Київ? Н х собі, це мабуть новий клас катерів системи:земля-земля
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кацапня довольна-на халяву отжали пару катеров...и до сих пор разбираются ,чего это они такие юркие и маневренные .и никак не могут догнать,почему буксир не боится навала...
да потому шо там шины с майдана по бортам развешаны,недолугие
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Ошибачка вышла начальники, для ВМС Параши У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 6797И Кузня на бобах У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 6797Это вообще прикол такой у шоколадных, прокурор не настоящий, верфь для морских судов на речке, почему (ука не в Николаеве У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 8483
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Как Порох умудряется строить 50 тонные катера дороже чем вьетнам строит 400тонные?!
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А де ж петя?! Мабуть на вході шоколадки роздавав...
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Да телепузики это отдельная тема У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 3089Господа начальики за фигурой то следить надо, а не отращивать комок нервов Позорище
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А впрочем событие конечно не ординарное
Два катера это же мощь Украинского Флота,
Белорусов может только гордиться вами, держитеся брацця.
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смотри,а то по Днепру к вам отправим,тут тебя и пронесет
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А где на фото гидрант с ножницами? непорядок...
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И главное, все сделано хитро. Теперь шоколадного жулика и не упрекнешь, что он на своем заводе производит бесполезные катера. Теперь ведь завод формально принадлежит Тигипке, а не Порошенке. Жулики, они и есть жулики.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве состоялась церемония закладки 2 боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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