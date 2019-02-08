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 "Окупанти, забирайтесь додому!" - консульство РФ в Харькове забросали яйцами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 150 человек с символикой "Национальных дружин" и "Правого сектора" провели пикет у консульства России в Харькове. Дипучреждение забросали яйцами, полиция правонарушений не зафиксировала.

Участники пикета пришли под стены представительства России, чтобы встретить нового консула страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Объектив".

Информация о том, что сегодня должны представить нового консула России, накануне появилась в соцсетях. На сайте ведомства сообщение о прибытии нового консула отсутствует.

Окупанти, забирайтесь додому! - консульство РФ в Харькове забросали яйцами 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция в Одессе не дала облить ворота консульства РФ красной краской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции утверждают, что, по их данным, из Полтавы и Сум должны были приехать представители пророссийских организаций.

"Они там собирались общаться. Но когда они узнали, что мы в курсе этой ситуации, я так понимаю, что они отменили все свои мероприятия и в ближайшее время больше не будут собираться. Главная тема – это выборы президента Украины, фальсификация и подрыв ситуации на местах", – заявил глава харьковской ячейки "Национального корпуса" Константин Немичев.

Также на Цензор.НЕТ: Львовский облсовет обратился к президенту и МИД с требованием закрыть генконсульство РФ во Львове

Никто из сотрудников консульства не вышел к пикетирующим.

Окупанти, забирайтесь додому! - консульство РФ в Харькове забросали яйцами 02

Представители "Нацкорпуса" приклеили на вывеску консульства РФ листовку с надписью "Национальный корпус против агентов Кремля".

Окупанти, забирайтесь додому! - консульство РФ в Харькове забросали яйцами 03

Пикет длился около 40 минут. В конце мероприятия его участники забросали здание дипучреждения яйцами. Следившая за порядком полиция не зафиксировала ни одного нарушения.

Окупанти, забирайтесь додому! - консульство РФ в Харькове забросали яйцами 04

Источник: https://censor.net.ua/p3110808
 
   
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"Окупанти, забирайтесь додому!" - консульство РФ в Харькове забросали яйцами - Цензор.НЕТ 8251

Нет.., ну право смешно...
Забрасывать нужно администрацию Порошенко и его дворец.....
Это же он не закрывает консульства и посольства агрессора...
Внешняя политика, как раз зона его ответственности - и пинать не на кого...
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ну то добре, от би як що гепа з допою)), до кацяпського консульства приїхали і
теж саме зробили - ото би новина була! "Окупанти, забирайтесь додому!" - консульство РФ в Харькове забросали яйцами - Цензор.НЕТ 2001 "Окупанти, забирайтесь додому!" - консульство РФ в Харькове забросали яйцами - Цензор.НЕТ 6283 "Окупанти, забирайтесь додому!" - консульство РФ в Харькове забросали яйцами - Цензор.НЕТ 1624
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А зачем консульства РФ в Украине ?Им всем в рай пора с фюрером
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Окупанти, забирайтесь додому!" - консульство РФ в Харькове забросали яйцами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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