 "Окупанти, забирайтесь додому!" - консульство РФ в Харькове забросали яйцами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники пикета пришли под стены представительства России, чтобы встретить нового консула страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Объектив".

Информация о том, что сегодня должны представить нового консула России, накануне появилась в соцсетях. На сайте ведомства сообщение о прибытии нового консула отсутствует.

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Участники акции утверждают, что, по их данным, из Полтавы и Сум должны были приехать представители пророссийских организаций.

"Они там собирались общаться. Но когда они узнали, что мы в курсе этой ситуации, я так понимаю, что они отменили все свои мероприятия и в ближайшее время больше не будут собираться. Главная тема – это выборы президента Украины, фальсификация и подрыв ситуации на местах", – заявил глава харьковской ячейки "Национального корпуса" Константин Немичев.

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Никто из сотрудников консульства не вышел к пикетирующим.

Представители "Нацкорпуса" приклеили на вывеску консульства РФ листовку с надписью "Национальный корпус против агентов Кремля".

Пикет длился около 40 минут. В конце мероприятия его участники забросали здание дипучреждения яйцами. Следившая за порядком полиция не зафиксировала ни одного нарушения.