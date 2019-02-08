 Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний, на счета которых предприятия - заказчики перечисляли в безналичной форме денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги, страхование, возвратную финансовую помощь. После этого денежные средства перечислялись на текущие счета подконтрольных предприятий для дальнейшего снятия наличными и передачи компаниям реального сектора экономики за вычетом 3,5-4%, которые служили наградой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами.

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Таким образом через компании, которые входили в состав "конверта" в течение 2018 года было проконвертировано более 300 млн грн.

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По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и автомобилях фигурантов центра изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 240 тыс. грн, 243 печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, 24 банковские карточки, денежные чеки, бухгалтерскую документацию и черновые записи.





Продолжается следствие.

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