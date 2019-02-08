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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17117) конвертцентр (327) налоговая милиция (1528) ГФС (3089)

 Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018 года было проконвертировано более 300 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний, на счета которых предприятия - заказчики перечисляли в безналичной форме денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги, страхование, возвратную финансовую помощь. После этого денежные средства перечислялись на текущие счета подконтрольных предприятий для дальнейшего снятия наличными и передачи компаниям реального сектора экономики за вычетом 3,5-4%, которые служили наградой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами.

Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн 02

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Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн 03

Таким образом через компании, которые входили в состав "конверта" в течение 2018 года было проконвертировано более 300 млн грн.

Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн 04

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Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн 05

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и автомобилях фигурантов центра изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 240 тыс. грн, 243 печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, 24 банковские карточки, денежные чеки, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн 06
Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн 07

Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/p3110800
 
   
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Молодцы!Ждем с нетерпением,чем ответят коллеги из областей.
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Правой закрываем,левой открываем но на другой улице.И работа кипит и бабло капает
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Думаю проверили, своих людей там нет, можно и прикрывать.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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